CHP'de "olağanüstü" kaos! Kılıçdaroğlu hem geç geldi hem protesto etti... Deniz Baykal'ı kimse anmadı | Şimşek ve Özel kapıştı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultaydaki şaibeleri aklamak için giriştiği, Özgür Özel
'in de İmamoğlu vesayetinden kurtulma hesapları yaptığı 21. Olağanüstü Kurultay gerilim dolu anlara sahne oldu.
İMAMOĞLU'NA DİVAN ŞOKU
Ekrem İmamoğlu
'na yakın çevrenin olağanüstü kurultayda divan başkanı olarak İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
'i göstermeyi planlıyordu. Ancak divan başkanı olarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi.
Takvim.com.tr'nin CHP içinden edindiği kulislere göre Özgür Özel, eski genel sekreterlerden Önder Sav'ın "İstanbul İl Başkanı Ekrem'in adamı, süreci uzatır, müdahale eder. Kurultay uzarsa delegenin direnci kırılır"
uyarısını dikkate aldı.
CHP'nin olağanüstü kurultayında Deniz Baykal anılmadı (Takvim.com.tr)
DENİZ BAYKAL'I ANMADILAR
Divan başkanı Nuri Çavuşoğlu'nun tüm genel başkanları anıp 18 yıl genel başkanlık yapmış Deniz Baykal
'ı anmaması büyük tepkiyle karşılandı.
Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan, eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "18 yıl genel başkanlık yapan Deniz Baykal'ın yok sayılması çok yanlıştır, ayıptır. Yazık"
diyerek tepkisini dile getirdi.
CHP'nin ağır toplarından Yılmaz Ateş "21. Olağanüstü Kurultay Divan başkanının CHP genel başkanlarını anarken, 18 yıl genel başkanlık yapmış 2. kurucu genel başkan Deniz Baykal'ı yok sayması üzüntü vericidir. Bu anlayış kabul edilemez"
dedi.
Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i alkışlamadı (Takvim.com.tr)
KILIÇDAROĞLU'NDAN PROTESTO... HEM GEÇ GELDİ HEM DE ALKIŞLAMADI
Kemal Kılıçdaroğlu saat 10.00'da başlayan olağanüstü kurultaya en geç katılım sağlayan isim oldu. Özgür Özel'in konuşmasını bitirmesinin ardından Özel'i tek alkışlamayan kişinin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğu görüldü.
Berhan Şimşek ve Özgür Özel kapıştı (Takvim.com.tr)
BERHAN ŞİMŞEK'TEN OLAY SÖZLER: BEN DUVARA YAZI YAZARKEN ÖZEL KISA DONLA GEZİYORDU
Kurultayda tavşan aday Ümit Uysal adaylıktan çekilirken Berhan Şimşek 97 imza topladığını ancak listeyi 5 dakika geç bildirdiği için kabul edilmediğini iddia etti.
"Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir. 97 imzayı kendilerine takdim ederim" diyen Berhan Şimşek daha sonra hem Özgür Özel'le hem de kurultay divanıyla tartıştı.
Şimşek'in "Ben duvarlara yazı yazarken Özgür Özel kısa donla geziyordu" dediği öğrenildi.