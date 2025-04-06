CHP'de "olağanüstü" kaos! Kılıçdaroğlu hem geç geldi hem protesto etti... Deniz Baykal'ı kimse anmadı | Şimşek ve Özel kapıştı

KILIÇDAROĞLU'NDAN PROTESTO... HEM GEÇ GELDİ HEM DE ALKIŞLAMADI Kemal Kılıçdaroğlu saat 10.00'da başlayan olağanüstü kurultaya en geç katılım sağlayan isim oldu. Özgür Özel 'in konuşmasını bitirmesinin ardından Özel'i tek alkışlamayan kişinin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğu görüldü.

Berhan Şimşek ve Özgür Özel kapıştı (Takvim.com.tr)





BERHAN ŞİMŞEK'TEN OLAY SÖZLER: BEN DUVARA YAZI YAZARKEN ÖZEL KISA DONLA GEZİYORDU



Kurultayda tavşan aday Ümit Uysal adaylıktan çekilirken Berhan Şimşek 97 imza topladığını ancak listeyi 5 dakika geç bildirdiği için kabul edilmediğini iddia etti.



"Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir. 97 imzayı kendilerine takdim ederim" diyen Berhan Şimşek daha sonra hem Özgür Özel'le hem de kurultay divanıyla tartıştı.



Şimşek'in "Ben duvarlara yazı yazarken Özgür Özel kısa donla geziyordu" dediği öğrenildi.









