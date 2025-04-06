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CHP'de "olağanüstü" kurultay! Bir yanda "Özgür"leşme hesapları diğer yanda liste savaşları | İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun planı ne?

CHP olağanüstü kurultaya gidiyor. İlk etapta blok liste dayatmasında bulunun Özgür Özel ve ekibinin yükselen tepkiler sonrası çarşaf ya da anahtar liste sunacağı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu "kurultayların iptal edileceğinin" hesabını yaparak aday olmazken Kılıçdaroğlu'na yakın isimler PM'ye operasyon başlattı. Oğuz Kaan Salıcı "Denge ve Dayanışma Listesi" çıkardı. İmamoğlu cephesi de PM listesine hakim olma planları yapıyor. Öte yandan Ümit Uysal ve Berhan Şimşek adaylıklarını ilan edip Özel'e rakip oldu. CHP'nin olağanüstü kurultayından dakika dakika tüm detaylar Takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 06:50 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 07:35
CHP’de olağanüstü kurultay! Bir yanda Özgürleşme hesapları diğer yanda liste savaşları | İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun planı ne?

İÇİNDEKİLER

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    CHP mahkemelik olan 38. Olağan Kurultay ve İstanbul İl Kongresi'ndeki "şaibe" iddiaları - para trafiği itiraflarının gölgesinde olağanüstü kurultaya gidiyor.

    Parti üzerindeki İmamoğlu vesayetinden kurtulmak isteyen, PM'ye kendi ekibini sokmak isteyen Özgür Özel "kayyum atanabilir" iddiasıyla 21 Mart'ta "Olağanüstü kurultay" kararı aldı.

    Kılıçdaroğlu kurultayların ʺiptalʺ edileceğini düşünüyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise PM'ye liste operasyonu yaptı. (Takvim.com.tr)Kılıçdaroğlu kurultayların ʺiptalʺ edileceğini düşünüyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise PM'ye liste operasyonu yaptı. (Takvim.com.tr)

    KILIÇDAROĞLU'NUN "İPTAL" PLANI
    "Çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım"     diyerek Ekrem İmamoğlu'na göndermede Kemal Kılıçdaroğlu adına toplanan imzalara rağmen aday olmadı. Kılıçdaroğlu'nun "kurultayların" iptal edileceğini düşünerek çekilişi sonrası boşalan güç alanında Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclisi'ne kapsamlı bir operasyon başlatarak Özgür Özel'in hakimiyetini kırmak istedi. "Denge ve Dayanışma Listesi" çıkardı.

    Öte yandan Özel'e rakip olarak iki sürpriz isim çıktı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve 22. Dönem CHP Milletvekili Berhan Şimşek adaylığını duyurdu.

    İşte olağanüstü süreçten geçen CHP'nin olağanüstü kurultayından dakika dakika tüm detaylar:

    CANLI ANLATIM
    07:33 06 Nisan 2025
    CHP'DE TEMİZLİĞE GİDEN KİRLİ YOL
    Sabah Gazetesi yazarı Mahmur Övür, CHP'nin olağanüstü kurultayına ilişkin "CHP'de temizliğe giden kirli yol" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

    "Bir zamanlar "siyaset üretme" yarışına sahne olan kurultaylar, şimdi "şaibeden arınma" ayinine dönüşmüş durumda" diyen Övür, "Delegelerin iradesinin etikle mi etkilerle mi belirlendiği sorusu, artık sadece bir dedikodu malzemesi değil, kamusal bir soruşturma konusuna dönüşmek üzere" dedi.

    Övü şu ifadeleri kullandı:

    Partinin genç genel başkanı Özgür Özel, yargı daha karar vermeden kamuoyuna seslendi: "Partiyi olağanüstü kurultaya götürerek kayyum girişimlerini engelledik."

    Ne kadar pratik, ne kadar hızlı bir adalet anlayışı! Ne yargıya gerek kaldı ne de iç soruşturmaya. Hem savcı hem hâkim hem de jüri kendisi olmuş gibi. Ancak küçük bir sorun var: Şaibe iddialarının merkezindeki isimlerle "temizlenme" kurultayı yapılırsa, bu arınma mı olur, yoksa üzerini örtme mi? Yönetim, aynı iddiaların gölgesinde seçilmiş, şimdi ise o gölgede kalarak aydınlığa çıkacağını iddia ediyor.

    Dahası, kurultayda oy kullanacak delegelerin kimilerinin tercihlerini hangi motivasyonla şekillendirdiği konusu hâlâ sis perdesi arkasında. Eğer yargı, bu sisin ardında "maddi bir hava sirkülasyonu" olduğunu tespit ederse, ortaya çıkacak tablo yalnızca bir yönetim krizi değil, bir sistemin çöküşünü işaret eder.

    "Korkarım bu kurultay, bir "temizlik" operasyonundan çok, halının altındaki tozların daha geniş bir halıyla örtülmesi olacak"

    06:36 06 Nisan 2025
    SALONA SEYİRCİ ALINMAYACAK

    CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'na, salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmayacağı duyuruldu.

     

    06:34 06 Nisan 2025
    1323 DELEGE 60 PM ÜYESİ 15 YDK ÜYESİ SEÇECEK
    CHP'nin kayıtlı 1323 kurultay delegesi bulunuyor. Delegeler kurultayda, Genel Başkan başta olmak üzere, 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi için seçim yapacak. Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor