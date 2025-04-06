CHP’de olağanüstü kurultay! Bir yanda Özgürleşme hesapları diğer yanda liste savaşları | İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun planı ne?

CHP mahkemelik olan 38. Olağan Kurultay ve İstanbul İl Kongresi'ndeki "şaibe" iddiaları - para trafiği itiraflarının gölgesinde olağanüstü kurultaya gidiyor.
Parti üzerindeki İmamoğlu vesayetinden kurtulmak isteyen, PM'ye kendi ekibini sokmak isteyen Özgür Özel "kayyum atanabilir" iddiasıyla 21 Mart'ta "Olağanüstü kurultay" kararı aldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN "İPTAL" PLANI
"Çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım" diyerek Ekrem İmamoğlu'na göndermede Kemal Kılıçdaroğlu adına toplanan imzalara rağmen aday olmadı. Kılıçdaroğlu'nun "kurultayların" iptal edileceğini düşünerek çekilişi sonrası boşalan güç alanında Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclisi'ne kapsamlı bir operasyon başlatarak Özgür Özel'in hakimiyetini kırmak istedi. "Denge ve Dayanışma Listesi" çıkardı.
Öte yandan Özel'e rakip olarak iki sürpriz isim çıktı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve 22. Dönem CHP Milletvekili Berhan Şimşek adaylığını duyurdu.
İşte olağanüstü süreçten geçen CHP'nin olağanüstü kurultayından dakika dakika tüm detaylar:
"Bir zamanlar "siyaset üretme" yarışına sahne olan kurultaylar, şimdi "şaibeden arınma" ayinine dönüşmüş durumda" diyen Övür, "Delegelerin iradesinin etikle mi etkilerle mi belirlendiği sorusu, artık sadece bir dedikodu malzemesi değil, kamusal bir soruşturma konusuna dönüşmek üzere" dedi.
Övü şu ifadeleri kullandı:
Partinin genç genel başkanı Özgür Özel, yargı daha karar vermeden kamuoyuna seslendi: "Partiyi olağanüstü kurultaya götürerek kayyum girişimlerini engelledik."
Ne kadar pratik, ne kadar hızlı bir adalet anlayışı! Ne yargıya gerek kaldı ne de iç soruşturmaya. Hem savcı hem hâkim hem de jüri kendisi olmuş gibi. Ancak küçük bir sorun var: Şaibe iddialarının merkezindeki isimlerle "temizlenme" kurultayı yapılırsa, bu arınma mı olur, yoksa üzerini örtme mi? Yönetim, aynı iddiaların gölgesinde seçilmiş, şimdi ise o gölgede kalarak aydınlığa çıkacağını iddia ediyor.
Dahası, kurultayda oy kullanacak delegelerin kimilerinin tercihlerini hangi motivasyonla şekillendirdiği konusu hâlâ sis perdesi arkasında. Eğer yargı, bu sisin ardında "maddi bir hava sirkülasyonu" olduğunu tespit ederse, ortaya çıkacak tablo yalnızca bir yönetim krizi değil, bir sistemin çöküşünü işaret eder.
"Korkarım bu kurultay, bir "temizlik" operasyonundan çok, halının altındaki tozların daha geniş bir halıyla örtülmesi olacak"
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'na, salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmayacağı duyuruldu.