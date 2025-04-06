TAKVİM 2 ay önce yazdı itiraf geldi! CHP'de "anahtar teslim" siyasi rüşvet: "İlçe başkanı KİPTAŞ'tan 2 daireye oyunu sattı"





İLÇE BAŞKANINA KİPTAŞ'TAN 2 EV



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; İtirafçı M.A, "Kılıçdaroğlu'na destek vererek Niyazi Güneri'yi Pendik İlçe Başkanı seçtirdiğimiz için il kongresinde de Cemal Canpolat'ı desteklememiz gerekirdi. Ancak kendisi ısrarla tarafını değiştirerek yenilikten yana olduğunu söyledi. Güneri, Pendik'te bulunan 25 il delegesinden 5'ini Özgür Çelik'e oy vermeye ikna etti. Çelik kazanınca, kurultay delegesi olarak Niyazi Bey ve yanındaki 5 kişi yazıldı. Niyazi Bey'in il kongresi ve kurultay sürecinde KİPTAŞ'tan 2 ev aldığını öğrendik" dedi.