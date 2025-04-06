TAKVİM 2 ay önce yazdı itiraf geldi! CHP'de "anahtar teslim" siyasi rüşvet: "İlçe başkanı KİPTAŞ'tan 2 daireye oyunu sattı"

Cumhuriyet Halk Partisi şaibe iddiaları ve para trafiği ile mahkemelik olan 38. Olağan Kurultayı'nı "Olağanüstü Kurultay"la aklamaya çalışsa da her gün yeni bir skandal patlak veriyor.
TAKVİM GÜNDEME GETİRDİ İTİRAF GELDİ
Takvim.com.tr'nin iki ay önce gündeme getirdiği "Delegelere KİPTAŞ'tan dağıtılan daireler"
mevzusunda itiraf geldi.
İnceleme başlatılan İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran M.A isimli CHP
delegesi, Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için seçtirdikleri Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güner'in KİPTAŞ'tan aldığı iki daire karşılığında oyunu değişimcilere sattığını beyan etti.
İLÇE BAŞKANINA KİPTAŞ'TAN 2 EV
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; İtirafçı M.A, "Kılıçdaroğlu'na destek vererek Niyazi Güneri'yi Pendik İlçe Başkanı seçtirdiğimiz için il kongresinde de Cemal Canpolat'ı desteklememiz gerekirdi. Ancak kendisi ısrarla tarafını değiştirerek yenilikten yana olduğunu söyledi. Güneri, Pendik'te bulunan 25 il delegesinden 5'ini Özgür Çelik'e oy vermeye ikna etti. Çelik kazanınca, kurultay delegesi olarak Niyazi Bey ve yanındaki 5 kişi yazıldı. Niyazi Bey'in il kongresi ve kurultay sürecinde KİPTAŞ'tan 2 ev aldığını öğrendik" dedi.
Kurultayda dönen siyasi rüşvetleri Takvim.com.tr'de anlatan Erdoğan, "Şunu gördüm; belediye başkanlığı sözü alanlar, işte belediye meclis üyeliği sözü alanlar gördüm. KİPTAŞ'tan daire isteyenler olduğunu duydum" demişti.
Tolgahan Erdoğan "Kurultayın ikinci günü para krizi yaşanınca İstanbul Laleli'de döviz bürolarından çantalar dolusu para bozdurdular. Bir kısım delegelere para, cep telefonu, KİPTAŞ'tan daire sözleri verildi. Bu nedenle parti meclisi seçimi gece geç saatte yapıldı" ifadelerini kullanmıştı.