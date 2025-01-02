New Orleans ve Tesla saldırısında derin bağ! İki saldırgan arasında öyle bir bağlantı çıktı ki…

ABD yeni yıla peş peşe saldırılarla başladı. New Orleans'ta 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 35 kişinin yaralandığı saldırının ardından Las Vegas'ta Trump otelinin önünde bir Tesla Cybertruck patladı, ardından da New York'ta bir silahlı saldırgan 11 kişiyi yaraladı.

ELON MUSK "SALDIRILAR BAĞLANTILI" DEDİ

TESLA'nın sahibi ve CEO'su Elon Musk, Trump Oteli'nin önündeki patlamanın ardından "Tüm Tesla üst düzey ekibi şu anda bu konuyu araştırıyor. Bir şey öğrenir öğrenmez daha fazla bilgi yayınlayacağız. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik" şeklinde açıklama yapmış ve New Orleans'ta yaşananlar ile Tesla patlamasının bağlantılı olabileceğini belirtmişti.

Las Vegas, Nevada, ABD'de Trump International Hotel Las Vegas'ın dışında patladıktan sonra bir Tesla Cybertruck'tan alevler yükseliyor, Reuters

POLİS BAĞLANTIYI ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

ABD Başkanı Joe Biden ise federal kolluk kuvvetlerinin Tesla patlamasını takip ettiğini söyledi ve "Polis ve istihbarat teşkilatı da olayı araştırıyor. New Orleans'taki saldırıyla herhangi bir bağlantısı olup olmadığını araştırıyor" dedi.

Las Vegas polisi, iki olay arasındaki olası bağlantıları araştırdıklarını doğruladı ancak patlamanın "münferit bir olay" olduğuna inandıklarını söyledi.

ARAÇLAR AYNI ŞİRKETTEN KİRALANDI

Musk New Orleans saldırısında kullanılan Ford ile Cybertruck'ın aynı şirketten kiralandığını iddia etti ve X hesabından yaptığı açıklamada "Terör eylemi olma ihtimali yüksek görünüyor" ifadelerini kullandı.

New Orleans'ta saldırıyı düzenleyen şahsın bindiği araç görüntülendi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Elon Musk'ın "Hem bu Cybertruck hem de New Orleans'taki F-150 intihar bombası Turo'dan kiralanmış. Belki de bir şekilde bağlantılıdırlar." şeklindeki paylaşımı büyük soru işaretlerine yol açtı.

İKİ SALDIRGAN ORDUDA AYNI BİRLİKTEYDİ

İki saldırı arasındaki en güçlü bağ ise ABD ordusu.

Yeni bir rapora göre, Cybertruck şüphelisinin ile New Orleans saldırganının orduda aynı dönemde aynı üste görev yaptığı ortaya çıktı.

NEW ORLEANS, LAS VEGAS, NEW YORK

ABD polisi New Orleans saldırganının DEAŞ üyesi olduğunu iddia ederken saldırılar 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da göreve gelmeyi bekleyen Donald Trump'a yönelik bir mesaj olarak öne çıkıyor.

TRUMP'A "SURİYE'DEN ÇIK" MESAJI MI?

Trump göreve geldikten sonra ABD'nin Suriye'den ayrılacağını duyurmuştu. ABD'de DEAŞ'ın bir anda yeniden ön plana çıkarılması da bu bağlamda önem kazanıyor. ABD polisi ile FBI'dan gelen çelişkili açıklamalar da DEAŞ kumpasını açıkça gözler önüne seriyor.