Başkan Erdoğan A Takımını topluyor! MYK’nın masasında hangi konular var?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. SICAK BAŞLIKLAR ELE ALINACAK

1 aylık aradan sonra gerçekleşecek toplantıda mali ve idari işler, tanıtım ve medya, dış ilişkiler ve ekonomi işleri başkanlıkları sunumlar yapacak. Siyasetin sıcak başlıkları da toplantıda ele alınacak.