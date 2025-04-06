SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan A Takımını topluyor! MYK'nın masasında hangi konular var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin hemen ardından AK Parti MYK'yı toplayacak. MYK gündemi ise Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı sokak ve boykot çağrısı olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 16:19 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 16:25
Başkan Erdoğan A Takımını topluyor! MYK’nın masasında hangi konular var?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak.

SICAK BAŞLIKLAR ELE ALINACAK
1 aylık aradan sonra gerçekleşecek toplantıda mali ve idari işler, tanıtım ve medya, dış ilişkiler ve ekonomi işleri başkanlıkları sunumlar yapacak. Siyasetin sıcak başlıkları da toplantıda ele alınacak.

Başkan Erdoğandan CHPnin boykot çağrılarına sert tepki: Milletim affetmediBaşkan Erdoğandan CHPnin boykot çağrılarına sert tepki: Milletim affetmedi

"TERÖR TÜRKİYE" HEDEFİ MASADA
AK Parti MYK'sında "Terörsüz Türkiye" hedefinde ortaya koyulan çabaların mercek altına alınması bekleniyor.

CHP'NİN SKANDAL SOKAK VE BOYKOT ÇAĞRISI GÜNDEMDE
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla başlayan sokak eylemleri de toplantıda ele alınacak. Kamu güvenliği ile huzur-güven ortamının sağlanması için alınan ve alınacak tedbirler istişare edilecek. Türkiye ekonomisini hedef alan skandal boykot çağrısı da ele alınacak.

Gazze’de kan donduran katliam! İsrail bombaladı sivillerin uzuvları havaya fırladıGazze’de kan donduran katliam! İsrail bombaladı sivillerin uzuvları havaya fırladı

BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER

Bölgesel ve küresel gelişmeler de AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun masasında olacak.

İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozmasının ardından yaşanan gerginliğin yanı sıra İsrailli bakanların Başkan Erdoğan'a dönük açıklamaları ve verilen cevaplar MYK'da ele alınacak. Suriye'nin yeni yönetimi ile ilişkiler ve Ukrayna-Rusya savaşında kalıcı barışın sağlanması yolunda yürütülen çabaların da toplantının gündeminde olması bekleniyor.

Trump tarifesi milyarderleri de vurdu: Bir günde servet kaybettiler! Çinden misilleme geldi Wall Street çakıldıTrump tarifesi milyarderleri de vurdu: Bir günde servet kaybettiler! Çinden misilleme geldi Wall Street çakıldı

ABD'NİN GÜMRÜK VERGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye'den ithal edilen ürünlere de yüzde 10 ek vergi uygulanacak.

Yeni düzenlemenin Türkiye-ABD ticari ilişkilerine etkileri ve ihracatçıya etkilerinin en aza indirilmesi için önlemler masada olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cunta=CHP! AK Parti ve kabineden milli irade düşmanı Özgür Özel’e peş peşe çok sert tepki: Kötü niyetli bir siyasi cahil
Tek adaylı olağanüstü seçim tiyatrosu! CHP’de Özgür Özel yeniden genel başkan | Kılıçdaroğlu’nun planı ne?
Başkan Erdoğan A Takımını topluyor! MYK’nın masasında hangi konular var?
Rakı-balık masasında delege pazarlığı! CHP kurultayı için meyhanede dolar dağıtıldı: TAKVİM gündeme getirdi gizli tanık itiraf etti
Derbi ateşten gömlek! Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel 11’leri
PROMOSYONDA NİSAN KAMPANYASI! Gözler SGK’da! Zamlı emekli promosyonu ne zaman? En yüksek hangi banka veriyor?
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi!
CHP’den Kılıçdaroğlu’na olağanüstü sansür! Deniz Baykal’ın adı bile anılmadı | Berhan Şimşek ve Özgür Özel arasında kısa don kapışması
Sözcü’nün kitap okuma yarışması üzerinden yaptığı algıya İstanbul Valiliği’nden açıklama
Özgür Özel’den CHP kurultayında skandal! Yine hakim ve savcıları tehdit etti: Yargılanacaksınız
TAKVİM 2 ay önce yazdı itiraf geldi! CHP’de anahtar teslim siyasi rüşvet: İlçe başkanı KİPTAŞ’tan 2 daireye oyunu sattı
İstanbul dahil o iller donacak! Kar geri geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek | Meteoroloji 6 Nisan hava durumu
Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek’in yıldızından acı haber! Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti
Narin Güran’ın son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı!
CHP’li İBB’de 141 milyonluk börek ihalesi! Yolsuzluk operasyonundan tam 8 gün önce...
Yolsuzluğun merkez üssü Beylikdüzü! Ekrem İmamoğlu ve ekibi 154 kez orada buluştu!
Ümraniye’de facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü içinde yolcu varken alev aldı
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranıyordu! Kaan Ketenci KKTC’de yakalandı
İstanbul’un Boğazına saplanan rüşvet hançeri! Vaniköy skandalı tanık ifadesinde | Takvim.com.tr o isme ulaştı
İsrail’in yalanı ortaya çıktı! Sağlık çalışanlarına pusu kurup katlettiler
Sizin İçin Seçtiklerimiz
PFDK Fenerbahçe’nin Galatasaray maçı cezalarını açıkladı PFDK Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı cezalarını açıkladı Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! “Hık demiş burnundan düşmüş” Fatih Tekke Fenerbahçe maçı öncesi sürekli mücadele ve baskı vurgusu yapıyor! Fatih Tekke Fenerbahçe maçı öncesi sürekli mücadele ve baskı vurgusu yapıyor! FETÖ tipi İmamoğlu Örgütü: Onayı olmadan parti yönetimi bile hareket edemiyor! Maaşa bağladığı isimler... FETÖ tipi İmamoğlu Örgütü: Onayı olmadan parti yönetimi bile hareket edemiyor! Maaşa bağladığı isimler... Kayıp olarak aranıyordu! Ormanlık alanda bulundu! Görüntüsü dehşete düşürdü Kayıp olarak aranıyordu! Ormanlık alanda bulundu! Görüntüsü dehşete düşürdü Settar Tanrıöğen köy yaşamını anlattı: Evimde elektrik bile yok! Settar Tanrıöğen köy yaşamını anlattı: Evimde elektrik bile yok!