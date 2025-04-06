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Teşkilat Aybüke Pusat yerine Gülsim Ali mi geliyor? Dizinin kadro değişikliği hakkında iddialar

TRT 1'in uzun soluklu dizilerinden biri olan Teşkilat, oyuncu kadrosundaki değişikliklerle gündeme geliyor. Aybüke Pusat'ın diziden ayrılmasının ardından, Gönül Dağı dizisinde Dilek karakteriyle tanınan Gülsim Ali'nin adı, sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Peki Teşkilat Aybüke Pusat yerine Gülsim İlhan Ali mi geliyor? İşte o iddialar…

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Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 16:02 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 16:08
Teşkilat Aybüke Pusat yerine Gülsim Ali mi geliyor? Dizinin kadro değişikliği hakkında iddialar

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Teşkilat dizisinin yeni Neslihan karakteri için oyuncu arayışı devam ediyor. TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde bir dönem Dilek karakterini oynayan Gülsim Ali'ye teklif yapıldığı iddia ediliyor. Peki Teşkilat dizisine Gülsim İlhan Ali mi geliyor? İşte dizinin oyuncu kadrosu!

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

TEŞKİLAT DİZİSİNDE AYBÜKE PUSAT YERİNE GÜLSİM ALİ Mİ GELİYOR?

◻ Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden ayrılmasının ardından, yerine kimin geleceği konusu gündeme geliyor. Sosyal medyada, Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim İlhan Ali'nin Teşkilat dizisinin kadrosuna katılabileceği iddiaları konuşuluyor.

◻ Gülsim İlhan Ali, Gönül Dağı dizisinden ayrıldıktan sonra yeni projelerle ilgili görüşmeler yaptığı biliniyor. Ancak bu iddialara dair yapımcılar veya TRT yetkililerinden henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

TEŞKİLAT DİZİSİNDE KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

Diğer yandan, Teşkilat dizisinin kadrosunda başka değişiklikler olup olmayacağı da izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Önceki sezonlarda kadrodan ayrılan önemli oyuncuların ardından, yapım ekibinin izleyiciyi ekran başında tutabilmek için sürpriz isimlerle anlaşma yapabileceği konuşuluyor.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

GÜLSİM İLHAN ALİ KİMDİR?

Gülsim Ali, 18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde doğmuş ve Türk bir aileden geliyor. Hem Türkçe hem de Bulgarca ve İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabiliyor. 2012 yılında oyunculuğa adım atan Gülsim Ali, ilk olarak ATV'de yayımlanan Son Yaz - Balkanlar 1912 dizisinde Ayşe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Kariyerine hızla devam eden Gülsim Ali, 2015'te TRT 1'de yayınlanan Son Çıkış dizisinde Ege, 2016'da Seddülbahir 32 Saat dizisinde Zeliha, aynı yıl Hanım Köylü dizisinde İlkgün karakterleriyle izleyiciyle buluştu. 2016-2018 yılları arasında ise Diriliş Ertuğrul dizisinde Aslıhan Hatun rolünü oynadı.

2019 yılında Yüzleşme dizisinde Ayşegül Hanımeli, 2019-2020 yıllarında ise Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal karakterini canlandırdı. 2020-2022 yıllarında büyük bir çıkış yakaladığı Gönül Dağı dizisinde Dilek Akgün karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, 2021 yılında Gönül Dağı Kurban filminde aynı karakteri yeniden oynamış, 2022'de Kurtuluş Hattı filminde Hilal rolünü üstlendi. 2023 yılı itibariyle Al Sancak dizisinde Nadia Ivanov (Sıla Korkmaz) karakterini canlandı.

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