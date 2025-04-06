Teşkilat Aybüke Pusat yerine Gülsim Ali mi geliyor? Dizinin kadro değişikliği hakkında iddialar

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GÜLSİM İLHAN ALİ KİMDİR?

Gülsim Ali, 18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde doğmuş ve Türk bir aileden geliyor. Hem Türkçe hem de Bulgarca ve İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabiliyor. 2012 yılında oyunculuğa adım atan Gülsim Ali, ilk olarak ATV'de yayımlanan Son Yaz - Balkanlar 1912 dizisinde Ayşe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Kariyerine hızla devam eden Gülsim Ali, 2015'te TRT 1'de yayınlanan Son Çıkış dizisinde Ege, 2016'da Seddülbahir 32 Saat dizisinde Zeliha, aynı yıl Hanım Köylü dizisinde İlkgün karakterleriyle izleyiciyle buluştu. 2016-2018 yılları arasında ise Diriliş Ertuğrul dizisinde Aslıhan Hatun rolünü oynadı.

2019 yılında Yüzleşme dizisinde Ayşegül Hanımeli, 2019-2020 yıllarında ise Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal karakterini canlandırdı. 2020-2022 yıllarında büyük bir çıkış yakaladığı Gönül Dağı dizisinde Dilek Akgün karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, 2021 yılında Gönül Dağı Kurban filminde aynı karakteri yeniden oynamış, 2022'de Kurtuluş Hattı filminde Hilal rolünü üstlendi. 2023 yılı itibariyle Al Sancak dizisinde Nadia Ivanov (Sıla Korkmaz) karakterini canlandı.