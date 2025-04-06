SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Cem Yılmaz X hesabını neden kapattı? Ünlü komedyen yeni hesabını hangi platformda açtı?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'a ağır darbe bu sefer takipçilerinden geldi. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP tarafından başlatılan boykot çağrılarına karşı bu kez sessiz kalan Yılmaz, tepkilerin odağına yerleşti. Muhalif kimliğiyle bilinen ünlü komedyenin yaşadıkları adeta "güvendiği dağlara kar yağdı" dedirtti. Daha önceki çıkışlarıyla dikkat çeken Yılmaz'ın bu suskunluğu, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken komedyenin takipçileri arasında da kafa karışıklığına yol açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 17:02 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 17:02
Cem Yılmaz X hesabını neden kapattı? Ünlü komedyen yeni hesabını hangi platformda açtı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yılmaz'ın sessizliği, özellikle muhalif kesim tarafından büyük bir eleştiri yağmuruna tutuldu. Bu tepkilerin ardından Yılmaz, tüm bu baskılara dayanamayarak X hesabını kapattı. Peki Cem Yılmaz hangi platformda hesap açtı? İşte konuya dair merak edilenler…

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

CEM YILMAZ "X" HESABINI NEDEN KAPATTI?

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye genelinde başlayan eylemler ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrıları, muhalif camiayı hareketlendirirken, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sessizliği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yılmaz, uzun bir süre siyasi tartışmalardan uzak durarak suskunluğunu sürdürdü.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

GÜNLÜK SİYASETİ BIRAKALI YILLAR OLDU

Günler süren suskunluğunun ardından Cem Yılmaz yaptığı açıklamada, "Yarın Bayram! Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani işini yap bırak siyaseti denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Yağmur yağsa, sana mı yağıyor ulan bana yağıyor kavgası yapılıyor. Ramazan'da kalabalığa bir iyilik gelirdi, o da yıllardır yok ortada. Dileğim, alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi. Devletin millete hizmet etmesidir. Benim menajerim yok, hiç olmadı. Canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim sokaktaki vatandaştan ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçu'ya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim." ifadelerine yer verdi. Ancak bu açıklamalar, muhalif camianın tepkisini dindirmedi.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

TEPKİLERİN ARTMASI SONRASI "X" HESABINI KAPATTI

Yılmaz'ın sessizliği ve "Pikaçu'ya gülmeyecek kadar dertliyim" açıklamaları, sosyal medyada eleştirilerin artmasına yol açtı. Eleştirilerin ardından, ünlü komedyen, "Bir gün sizin başınıza da gelirse neden kendimi işime gücüme verdiğimi anlarsınız" diyerek yanıt verdi. Ancak bu sözlerin ardından, Cem Yılmaz'ın 16 milyon takipçili X hesabını kapattığı öğrenildi.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

SOSYAL MEDYA BASKILARI

CHP camiası, Cem Yılmaz'a sürekli olarak "Ekrem İmamoğlu'nu yeterince desteklemedin, bu kadarla yetmez" şeklinde baskı yapıyordu.

İşte o paylaşımlar:

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

CEM YILMAZ YENİ HESABINI HANGİ PLATFORMDA AÇTI?

Cem Yılmaz, eleştirilerin ardından X hesabını kapatıp, yeni bir platforma geçti.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Tartışmaların ardından Cem Yılmaz, X hesabını kapatarak Bluesky'a geçtiğini duyurdu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cunta=CHP! AK Parti ve kabineden milli irade düşmanı Özgür Özel’e peş peşe çok sert tepki: Kötü niyetli bir siyasi cahil
Tek adaylı olağanüstü seçim tiyatrosu! CHP’de Özgür Özel yeniden genel başkan | Kılıçdaroğlu’nun planı ne?
Başkan Erdoğan A Takımını topluyor! MYK’nın masasında hangi konular var?
Rakı-balık masasında delege pazarlığı! CHP kurultayı için meyhanede dolar dağıtıldı: TAKVİM gündeme getirdi gizli tanık itiraf etti
Derbi ateşten gömlek! Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel 11’leri
PROMOSYONDA NİSAN KAMPANYASI! Gözler SGK’da! Zamlı emekli promosyonu ne zaman? En yüksek hangi banka veriyor?
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi!
CHP’den Kılıçdaroğlu’na olağanüstü sansür! Deniz Baykal’ın adı bile anılmadı | Berhan Şimşek ve Özgür Özel arasında kısa don kapışması
Sözcü’nün kitap okuma yarışması üzerinden yaptığı algıya İstanbul Valiliği’nden açıklama
Özgür Özel’den CHP kurultayında skandal! Yine hakim ve savcıları tehdit etti: Yargılanacaksınız
TAKVİM 2 ay önce yazdı itiraf geldi! CHP’de anahtar teslim siyasi rüşvet: İlçe başkanı KİPTAŞ’tan 2 daireye oyunu sattı
İstanbul dahil o iller donacak! Kar geri geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek | Meteoroloji 6 Nisan hava durumu
Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek’in yıldızından acı haber! Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti
Narin Güran’ın son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı!
CHP’li İBB’de 141 milyonluk börek ihalesi! Yolsuzluk operasyonundan tam 8 gün önce...
Yolsuzluğun merkez üssü Beylikdüzü! Ekrem İmamoğlu ve ekibi 154 kez orada buluştu!
Ümraniye’de facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü içinde yolcu varken alev aldı
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranıyordu! Kaan Ketenci KKTC’de yakalandı
İstanbul’un Boğazına saplanan rüşvet hançeri! Vaniköy skandalı tanık ifadesinde | Takvim.com.tr o isme ulaştı
İsrail’in yalanı ortaya çıktı! Sağlık çalışanlarına pusu kurup katlettiler