Cem Yılmaz X hesabını neden kapattı? Ünlü komedyen yeni hesabını hangi platformda açtı?

(Kaynak: Sosyal Medya)

GÜNLÜK SİYASETİ BIRAKALI YILLAR OLDU

Günler süren suskunluğunun ardından Cem Yılmaz yaptığı açıklamada, "Yarın Bayram! Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani işini yap bırak siyaseti denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Yağmur yağsa, sana mı yağıyor ulan bana yağıyor kavgası yapılıyor. Ramazan'da kalabalığa bir iyilik gelirdi, o da yıllardır yok ortada. Dileğim, alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi. Devletin millete hizmet etmesidir. Benim menajerim yok, hiç olmadı. Canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim sokaktaki vatandaştan ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçu'ya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim." ifadelerine yer verdi. Ancak bu açıklamalar, muhalif camianın tepkisini dindirmedi.