Ümraniye’de facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü içinde yolcu varken alev aldı

Yangın, saat 07.30 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi, Alemdağ Caddesi 'nde meydana geldi. İddiaya göre; 34 HO 2874 plakalı Süleyman Sağlam'ın kullandığı 522B numaralı İETT otobüsü, yolcu almak için durağa yanaşmak istedi.

Ümraniye'de İETT kül oldu (AA)

YOLCULAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ

O sırada otobüsün motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför Sağlam, otobüste bulunan 10 yolcuyu tahliye ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.