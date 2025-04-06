SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ümraniye'de facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü içinde yolcu varken alev aldı

Ümraniye'de içinde yolcu olan bir ETT otobüsü, durağa yaklaşırken alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek otobüsün arka kısmına da sıçradı. İçerisinde 10 yolcunun bulunduğu otobüs, tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 09:33 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 10:06
Ümraniye’de facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü içinde yolcu varken alev aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yangın, saat 07.30 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi, Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 34 HO 2874 plakalı Süleyman Sağlam'ın kullandığı 522B numaralı İETT otobüsü, yolcu almak için durağa yanaşmak istedi.

Ümraniye'de İETT kül oldu (AA)Ümraniye'de İETT kül oldu (AA)

YOLCULAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ

O sırada otobüsün motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför Sağlam, otobüste bulunan 10 yolcuyu tahliye ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İETT otobüsü içinde yolcu varken alev aldı

Ümraniye'de İETT kül oldu (AA)Ümraniye'de İETT kül oldu (AA)

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale etmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri caddeyi çift yönlü trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından otobüsteki yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Ümraniye'de İETT kül oldu (AA)Ümraniye'de İETT kül oldu (AA)

Maddi hasar meydana gelen otobüs çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken cadde bir süre sonra trafiğe açıldı.

Ümraniye'de İETT kül oldu (AA)Ümraniye'de İETT kül oldu (AA)

İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de olağanüstü kurultay! Bir yanda Özgürleşme hesapları diğer yanda liste savaşları | İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun planı ne?
TAKVİM 2 ay önce yazdı itiraf geldi! CHP’de anahtar teslim siyasi rüşvet: İlçe başkanı KİPTAŞ’tan 2 daireye oyunu sattı
CHP’li İBB’de 141 milyonluk börek ihalesi! Yolsuzluk operasyonundan tam 8 gün önce...
Ümraniye’de facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü içinde yolcu varken alev aldı
Çalışana yüksek tazminat formülü! Ek ödemeler nasıl ekleniyor? İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilenler
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranıyordu! Kaan Ketenci KKTC’de yakalandı
İstanbul’un Boğazına saplanan rüşvet hançeri! Vaniköy skandalı tanık ifadesinde | Takvim.com.tr o isme ulaştı
Kira vergisi için son gün 7 Nisan! Hangi masraflar vergiyi düşürür? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor?
CHP’li Özgür Özel kapı kapı dolaşıyor! Bu kez eski Yunanistan Başbakanı’na Türkiye’yi şikayet etti Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
Fatih Tekke’den özel plan! Trabzonspor Kadıköy’e galibiyet için çıkacak
Murat Ongun’dan şimdi de Lüks villa çelişkisi! Ekrem İmamoğlu’nu işaret etti
İsrail’e karşı silahlı cihad farzdır | Dünya Müslüman Alimler Birliği’nden Gazze fetvası: İşte ana maddeleri...
İsrail’in yalanı ortaya çıktı! Sağlık çalışanlarına pusu kurup katlettiler
PFDK Fenerbahçe’nin Galatasaray maçı cezalarını açıkladı
Takvim.com.tr’de gündeme getirmişti! CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın ifadesi ortaya çıktı: Para kuleleri ve kurultay için açtırılan döviz büroları!
Derbi ateşten gömlek! Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel 11’leri
İBB’nin reklam usulsüzlüğü raporda: 4 milyarlık kamu zararı! Reklam şirketi sahibi tanık Kültür A.Ş tezgahını anlattı: Yasal haraç!
CHP’de Olağanüstü Kurultay’a 1 kala liste yarışı kızıştı! TAKVİM yazdı Oğuz Kaan Salıcı denge ve dayanışma listesini duyurdu
Kral Charles Çinli casus skandalına karıştı! Prens Andrew ile Windsor Kalesi’nde gizli görüşme
Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede