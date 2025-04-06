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Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek'in yıldızından acı haber! Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun duayen ismi Ahmet Levendoğlu'ndan acı haber geldi. 80 yaşındaki usta oyuncu ve yönetmen hayatını kaybetti. Levendoğlu'nun vefatı sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden olurken sosyal medyada art arda başsağlığı mesajları yayımlandı.

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Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 13:25 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 13:37
Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek’in yıldızından acı haber! Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden oyuncu, yönetmen, eğitmen ve yazar Ahmet Levendoğlu 80 yaşında yaşamını yitirdi. Sanat dünyasında derin bir iz bırakan Levendoğlu'nun vefatı tiyatro camiasını yasa boğdu. Pek çok oyuncu ustalarına olan saygı ve sevgilerini sosyal medyada duygusal mesajlarla dile getirdi.

Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek’in yıldızından acı haber! Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti

Levendoğlu'nun öğrencilerinden ve birlikte sahne aldığı isimlerden biri olan oyuncu Zuhal Olcay, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Canım Hocam Ahmet Levendoğlu huzurla uyu" sözlerine yer verdi.

Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek’in yıldızından acı haber! Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu ve yönetmen Yıldıray Şahinler de, Ahmet Levendoğlu'nun ardından bir veda mesajı yayımladı. Şahinler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hocam. Ahmet hocam! Üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran, 'ilke' sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et."

Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek’in yıldızından acı haber! Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Levendoğlu'nun cenazesi 8 Nisan Salı günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek’in yıldızından acı haber! Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti

AHMET LEVENDOĞLU KİMDİR?

Ahmet Levendoğlu, Robert Kolej mezunu olup, tiyatro dünyasında geniş bir deneyime sahip bir isimdir. Londra'da eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönen Levendoğlu, birçok önemli kurumda oyunculuk, yönetmenlik ve eğitmenlik gibi farklı görevlerde bulunmuştur.

Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek’in yıldızından acı haber! Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti

Tiyatro kariyerinde Gen-Ar Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu gibi önemli yerlerde çalışmış, ayrıca "Tiyatro Stüdyosu" gibi projelerde yer almıştır.

Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek’in yıldızından acı haber! Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti

Eğitim alanında da katkılar sağlamış, Akademi İstanbul'da eğitmenlik yapmıştır.