Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden oyuncu, yönetmen, eğitmen ve yazar Ahmet Levendoğlu 80 yaşında yaşamını yitirdi. Sanat dünyasında derin bir iz bırakan Levendoğlu'nun vefatı tiyatro camiasını yasa boğdu. Pek çok oyuncu ustalarına olan saygı ve sevgilerini sosyal medyada duygusal mesajlarla dile getirdi.

Levendoğlu'nun öğrencilerinden ve birlikte sahne aldığı isimlerden biri olan oyuncu Zuhal Olcay, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Canım Hocam Ahmet Levendoğlu huzurla uyu" sözlerine yer verdi.

Oyuncu ve yönetmen Yıldıray Şahinler de, Ahmet Levendoğlu'nun ardından bir veda mesajı yayımladı. Şahinler, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hocam. Ahmet hocam! Üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran, 'ilke' sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et."

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN? Levendoğlu'nun cenazesi 8 Nisan Salı günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.