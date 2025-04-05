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CHP'li İBB'de 141 milyonluk börek ihalesi! Yolsuzluk operasyonundan tam 8 gün önce...

CHP’li İBB, yolsuzluk çarkı ile bir skandala daha imza attı. İBB'nin CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen süre zarfında 141 milyon liralık börek ihalesi ortaya çıktı. Milyonluk ihalenin başlatılan yolsuzluk operasyonundan yalnızca 8 gün önce gerçekleştiği ortaya çıkarken Gazeteci Zafer Şahin konu ile ilgili, "Sen İstanbul'dan 1620 km ötedeki Hakkari'deki firmadan tek seferde 141 milyon liralık börek alımı yapmışsın. Şimdi CHP'li olarak bunu da sorgulamıyorsa, bunu da savunuyorsan bu devlet ne yapabilir ki? Bu hukuk seni ikna etmek için daha ne yapabilir ki?" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 00:59 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 01:31
CHP’li İBB’de 141 milyonluk börek ihalesi! Yolsuzluk operasyonundan tam 8 gün önce...

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CHP'li İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında her geçen gün yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Paradan kuleler, arabalarla çanta çanta para taşınması derken belediyede dönen kirli yolsuzluk çarkı bir bir deşifre olmaya devam ediyor.

CHP'li İBB'de 141 bin milyonluk börek ihalesi! (AA-Arşiv)CHP'li İBB'de 141 bin milyonluk börek ihalesi! (AA-Arşiv)

Son olarak CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması başlatılmadan 8 gün önce 141 bin milyon liralık börek ihalesi yeni bir skandalı daha ortaya çıkardı. Skandal ihale A Haber ekranlarında Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programında ele alındı.

CHP'li İBB'de 141 bin milyonluk börek ihalesi!

CHP'li İBB'de 141 bin milyonluk börek ihalesi! (AA-Arşiv)CHP'li İBB'de 141 bin milyonluk börek ihalesi! (AA-Arşiv)

HAKKARİ'DE BİR ŞİRKETE PASLANMIŞ!
Ekrem İmamoğlu'na bağlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşletmeler müdürlüğünce 24.02.2025'te düzenlenen börek ihalesinin, 141 milyon liralık bir bedelle merkezi Hakkari'de bulunan bir şirkete paslandığı öğrenildi.

CHP'li İBB'de 141 bin milyonluk börek ihalesi! (AA-Arşiv)CHP'li İBB'de 141 bin milyonluk börek ihalesi! (AA-Arşiv)

Gazeteci Zafer Şahin 141 milyonluk börek ihalesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün konuşulan ve çok tartışılan bir börek ihalesi vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hakkari'deki bir firmadan tek ihalede 141 bin milyon liralık börek almış. Bu Muş'daki 95 milyonluk baklavanın dışında. O baklava olayını da inkar ettiler. Bugün de 141 milyonluk Hakkari'den börek alınmış. Bir: bu firma çok büyük ve köklü bir firma. İyi eyvallah. İki: Savunma şu deniliyor ki "Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı da bu firmadan börek almış. Onlar da börek almışlar dolayısıyla burada ortada usulsüz bir durum yok." diyorlar. Peki, işin aslı ne? Bakın bu saydıkları dört bakanlık 179 ihaleden 300 milyon liralık alım yapmış bu firmadan.

CHP'li İBB'de 141 bin milyonluk börek ihalesi! (AA-Arşiv)CHP'li İBB'de 141 bin milyonluk börek ihalesi! (AA-Arşiv)

"1620 KM ÖTEDEKİ HAKKARİ'DEKİ FİRMADAN BÖREK ALIMI..."
Bunlar Hakkari'den ne almışlar bu firmadan? Yıllar içerisinde Hakkari Tugay Komutanlığı mesela oradan alışveriş yapmış. Sağlık bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatları 179 ihaleden bu alımları yapmış. Sen İstanbul'dan 1620 km ötedeki Hakkari'deki firmadan tek seferde 141 milyon liralık börek alımı yapmışsın. Şimdi CHP'li olarak bunu da sorgulamıyorsa, bunu da savunuyorsan buna da ben inanmıyorum diyorsan sana sunulan bu savunmayı doğru kabul ediyorsan kusura bakma kardeşim daha seni ikna etmek için bu devlet ne yapabilir ki? Bu hukuk seni ikna etmek için daha ne yapabilir ki?

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Her şey bu kadar ortadayken sen hala iftira atılıyor, ben buna inanmıyorum diyorsan ve seni savunduğunu düşündüğün gazeteciler bunu örtbas etmek için efendim bunu Milli Savunma Bakanlığı da almış oradaki yıllar içerisinde Tugay Karargah, Tugay Komutanlığı alıyor. 179 tane ihalede bunlar alınıyor. 179 ihale nerede tek seferde yapılan ihale nerede? Yani o kadar tuhaf bir durum var ki bence partisini seven ülkesinin birliğini bütünlüğünü isteyen ben bunların sayısını çok olduğuna eminim biliyorum. CHP'lilerin biraz bunu sorgulaması lazım. Ya bir yerlerde acaba bize yalan mı söylüyorlar? Bir yerlerde bizi acaba çeşitli algılarla kandırmaya mı çalışıyorlar? diye sorgulamaları gerektiğini düşünüyorum. Ne düşündüklerini bilmiyorum ama en azından bunu düşünmeleri gerektiğini naçizane ben kendim düşünüyorum."

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