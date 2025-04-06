Rakı-balık masasında delege pazarlığı! CHP kurultayı için meyhanede dolar dağıtıldı: TAKVİM gündeme getirdi gizli tanık itiraf etti

CHP 'nin şaibelerle anılan ve bizzat partililer tarafından iptali için dava açılan 38. Olağan Kurultayı'nda olay bir itiraf geldi. 13 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Gizli Tanık "Gemi" kurultaydan 3 gün önce Ankara'da bir meyhanede dönen para trafiğini anlattı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PARA ALAMAYINCA ÖZGÜR ÖZEL'LE POZ VERDİ Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş 'in delegeleri toplayıp "Kim para verirse ona oy vermemiz gerek" dediğini söyleyen gizli tanık, "Delegeler bunu kabul etmedi. Kendisi önce Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğraf verdi. Sonra o taraftan para alamayacağını anlayınca İstanbul'a gelip Özgür Özel ile görüntü verdi" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ve Serhat Can Eş (Takvim.com.tr)





RAKI BALIK MASASINDA DELEGE PAZARLIĞI



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Kurultay öncesi delegelerin otele yerleştirildiğini, Çankaya'da bulunan "Balıkhan" adlı bir meyhanede, rakı balık masasında kurultay pazarlığı yapıldığını itiraf eden gizli tanık Gemi, "Serhat Can Eş kurultaydan 3 gün önce tüm delegeleri Ankara'da otele yerleştirdi. Delegeler Çankaya'da 'Balıkhan' adlı bir meyhaneye götürülüp pazarlık yapıldı. Şaibe iddialarına konu para delegelere meyhanede dağıtıldı. Orada otururken partiden üst düzey isimler masaya gelip destek istedi" dedi.



CHP'nin Erzurum delegelerine para dağıtılan meyhane (Takvim.com.tr)

"Ben de para aldım" diyen gizli tanık şöyle konuştu:



"Sonrasında Serhat Can Eş bizlere dolar dağıttı. Kimine 1000, kimine 200 dolar vermiş. Ben de para aldım ancak miktarını söylemek istemiyorum. Bu vesileyle Özgür Özel'e destek açıklaması için gazetecilere bunu açıkladılar. Gazeteciler de Erzurum ilinin komple Özgür Özel'i desteklediğini duyurdu."