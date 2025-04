Rakı-balık masasında delege pazarlığı! CHP kurultayı için meyhanede dolar dağıtıldı: TAKVİM gündeme getirdi gizli tanık itiraf etti

TAKVİM İKİ AY ÖNCE GÜNDEME GETİRDİ...

ERZURUM İL BAŞKANI KABUL ETTİ: ALDIĞIM PARALARI HERKESE DAĞITTIM



Öte yandan CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in kurultayda alıp dağıttığı paraları Takvim.com.tr'ye konuşan Tolgahan Erdoğan da gündeme getirmişti.



Erdoğan savcılık ifadesinde Serhat Can Eş'le yaptığı görüşmeyi anlatıp "Başkan bu kadar ağlamana gerek yok. Zaten Kurultayda yeterince para aldın, aldığın paraları da kimseye dağıtmamışsın. Bak millet senden şikayetçi, hepsini tek başına cebine indirmişsin" dediğini ifade etti.



Buna karşılık Eş'in "Abi vallahi aldıklarımın hepsini herkese dağıttım, üstüne cebimden de para verdim, yok öyle bir şey" karşılık verdiğini dile getirdi.