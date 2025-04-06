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Rakı-balık masasında delege pazarlığı! CHP kurultayı için meyhanede dolar dağıtıldı: TAKVİM gündeme getirdi gizli tanık itiraf etti

CHP'nin şaibeli kurultayında otel köşelerinden sonra rakı-balık sofralarında yapılan delege pazarlıkları da ifşa oldu. Savcılığa gidip "Ben de para aldım" itirafında bulunan gizli tanık "Gemi", Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in ismini verip "Delegelere para meyhanede dağıtıldı. Orada otururken partiden üst düzey isimler gelip destek istedi" dedi. Delegelerin kimine 200 kimine ise 1000 dolar verildiği öğrenildi. Öte yandan söz konusu para trafiğini TAKVİM 2 ay önce gündeme getirmiş, Tolgahan Erdoğan, Eş'in kendisine "Aldıklarımı dağıttım, üstüne cebimden para verdim" dediğini anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 11:43 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 11:56
Rakı-balık masasında delege pazarlığı! CHP kurultayı için meyhanede dolar dağıtıldı: TAKVİM gündeme getirdi gizli tanık itiraf etti

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CHP'nin şaibelerle anılan ve bizzat partililer tarafından iptali için dava açılan 38. Olağan Kurultayı'nda olay bir itiraf geldi.

13 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Gizli Tanık "Gemi" kurultaydan 3 gün önce Ankara'da bir meyhanede dönen para trafiğini anlattı.



KILIÇDAROĞLU'NDAN PARA ALAMAYINCA ÖZGÜR ÖZEL'LE POZ VERDİ

Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in delegeleri toplayıp "Kim para verirse ona oy vermemiz gerek" dediğini söyleyen gizli tanık, "Delegeler bunu kabul etmedi. Kendisi önce Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğraf verdi. Sonra o taraftan para alamayacağını anlayınca İstanbul'a gelip Özgür Özel ile görüntü verdi" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ve Serhat Can Eş (Takvim.com.tr)Özgür Özel ve Serhat Can Eş (Takvim.com.tr)


RAKI BALIK MASASINDA DELEGE PAZARLIĞI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Kurultay öncesi delegelerin otele yerleştirildiğini, Çankaya'da bulunan "Balıkhan" adlı bir meyhanede, rakı balık masasında kurultay pazarlığı yapıldığını itiraf eden gizli tanık Gemi, "Serhat Can Eş kurultaydan 3 gün önce tüm delegeleri Ankara'da otele yerleştirdi. Delegeler Çankaya'da 'Balıkhan' adlı bir meyhaneye götürülüp pazarlık yapıldı. Şaibe iddialarına konu para delegelere meyhanede dağıtıldı. Orada otururken partiden üst düzey isimler masaya gelip destek istedi" dedi.

CHP'nin Erzurum delegelerine para dağıtılan meyhane (Takvim.com.tr)CHP'nin Erzurum delegelerine para dağıtılan meyhane (Takvim.com.tr)

"Ben de para aldım" diyen gizli tanık şöyle konuştu:

"Sonrasında Serhat Can Eş bizlere dolar dağıttı. Kimine 1000, kimine 200 dolar vermiş. Ben de para aldım ancak miktarını söylemek istemiyorum. Bu vesileyle Özgür Özel'e destek açıklaması için gazetecilere bunu açıkladılar. Gazeteciler de Erzurum ilinin komple Özgür Özel'i desteklediğini duyurdu."

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ERZURUM İL BAŞKANI KABUL ETTİ: ALDIĞIM PARALARI HERKESE DAĞITTIM

Öte yandan CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in kurultayda alıp dağıttığı paraları Takvim.com.tr'ye konuşan Tolgahan Erdoğan da gündeme getirmişti.

Erdoğan savcılık ifadesinde Serhat Can Eş'le yaptığı görüşmeyi anlatıp "Başkan bu kadar ağlamana gerek yok. Zaten Kurultayda yeterince para aldın, aldığın paraları da kimseye dağıtmamışsın. Bak millet senden şikayetçi, hepsini tek başına cebine indirmişsin" dediğini ifade etti.

Buna karşılık Eş'in "Abi vallahi aldıklarımın hepsini herkese dağıttım, üstüne cebimden de para verdim, yok öyle bir şey" karşılık verdiğini dile getirdi.

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