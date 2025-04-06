Özgür Özel’den CHP kurultayında skandal! Yine hakim ve savcıları tehdit etti: Yargılanacaksınız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

Hukukun üstünlüğü kavramını dilinden düşürmeyen Özel, "Yargıdaki bir avuç çetenin yargılandıkları günü göreceğiz" ifadelerini kullandı.

YARGILANDIKLARI GÜNÜ GÖRECEĞİZ

İşte Özel'in o sözleri:

İlk seçimde seçimleri kazanıp bu ülkeyi yeniden demokrasiyle tanıştırarak mutlaka başaracağız. Yargıdaki bir avuç çetenin yargılandıkları günü göreceğiz. Silivri'de kadın mahkumları SEGBİS'le çağırıp "1,5 yaşında, 3 yaşında kızın varmış, son kez buradayım, ekrandan giderim 10 yıl ne beni ne evladını görürsün" ifadelerini kullananların, SEGBİS görüşmesinin kaydını sildirmek üzere, bu ifade bize ulaştıktan sonra o görüşmenin kaydını sildirmeye çalıştıklarını biliyorum. O görüşmelerin en yakın zamanda televizyon ekranlarında yer alması için gayret sarfediyorum. Bunları Türkiye'ye de dünyaya da rezil edeceğim, size söz veriyorum.