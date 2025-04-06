Özgür Özel’den CHP kurultayında skandal! Yine hakim ve savcıları tehdit etti: Yargılanacaksınız

CHP'nin şaibeli Kurultay'ı hakkındaki soruşturma, Özgür Özel ve ekibinin apar topar yeni kurultay toplamasına neden oldu.
CHP'nin şaibeli Kurultay'ı hakkındaki soruşturma, Özgür Özel ve ekibinin apar topar yeni kurultay toplamasına neden oldu.
Bugün gerçekleştirilen CHP kurultayında tavşan aday Ümit Uysal'ın çekilmesi ve Berhan Şimşek'in de gecikmesiyle birlikte Özgür Özel tek aday oldu.
HAKİM VE SAVCILARA ÇETE DEDİ
Kurultay açılış konuşmasını yapan Özel, hakim ve savcıları tehdit etti.
Hukukun üstünlüğü kavramını dilinden düşürmeyen Özel, "Yargıdaki bir avuç çetenin yargılandıkları günü göreceğiz" ifadelerini kullandı.
YARGILANDIKLARI GÜNÜ GÖRECEĞİZ
İşte Özel'in o sözleri:
İlk seçimde seçimleri kazanıp bu ülkeyi yeniden demokrasiyle tanıştırarak mutlaka başaracağız. Yargıdaki bir avuç çetenin yargılandıkları günü göreceğiz. Silivri'de kadın mahkumları SEGBİS'le çağırıp "1,5 yaşında, 3 yaşında kızın varmış, son kez buradayım, ekrandan giderim 10 yıl ne beni ne evladını görürsün" ifadelerini kullananların, SEGBİS görüşmesinin kaydını sildirmek üzere, bu ifade bize ulaştıktan sonra o görüşmenin kaydını sildirmeye çalıştıklarını biliyorum. O görüşmelerin en yakın zamanda televizyon ekranlarında yer alması için gayret sarfediyorum. Bunları Türkiye'ye de dünyaya da rezil edeceğim, size söz veriyorum.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Özgür Özel'in skandal çıkışına sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok kullanıcı savcıları göreve davet ederken bazıları da "Sadece kin ve nefretten besleniyor. CHP varken başka düşmana gerek yok" yorumunda bulundu.
İşte o tepkilerden bazıları:
Savcılarımızı göreve davet ediyoruz. Özgür Özel, hakim ve savcılara tehditler savurdu: Yargılayacağız
Hakimleri, savcıları tehdit eden bu kişilik hakkında işlem yapılmayacak mı Cezası yoksa biz de Özgür Özel'i tehdit edelim mi?
"Cumhuriyet Halüsinasyon Partisi" Genel Başkanı Özgür Özel, az önce iktidara geldiklerinde hakim ve savcıları yargılayacaklarını söyledi. Sadece kin ve nefretten besleniyorlar. CHP varken başka düşmana gerek yok!
Tehdit ettiğini unutma birgün elbet yargı önünde mutlaka hesap vereceksin.