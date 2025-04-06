İstanbul dahil o iller donacak! Kar geri geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek | Meteoroloji 6 Nisan hava durumu

Nisan ayının ikinci haftası, Türkiye genelinde bahar havasını bir kenara bırakarak kışa benzer bir tabloyla başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre 8 Nisan haftasında yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkisini gösterecek. Özellikle Trakya, Çanakkale ve Orta Toroslar'da yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.