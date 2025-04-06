Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul dahil o iller donacak! Kar geri geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek | Meteoroloji 6 Nisan hava durumu

İstanbul dahil o iller donacak! Kar geri geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek | Meteoroloji 6 Nisan hava durumu

Nisan ayının ikinci haftasında Türkiye genelinde hava koşullarında ani bir değişim yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 6-10 Nisan 2025 tarihli beş günlük hava tahmin raporuna göre ülkenin büyük bölümünde sağanak yağışlar, sıcaklık düşüşleri ve yer yer kar yağışları bekleniyor. Baharın ılık havası yerini kısa süreliğine adeta bir "geri dönen kış" tablosuna bırakacak.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 09:31
İstanbul dahil o iller donacak! Kar geri geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek | Meteoroloji 6 Nisan hava durumu

Nisan ayının ikinci haftası, Türkiye genelinde bahar havasını bir kenara bırakarak kışa benzer bir tabloyla başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre 8 Nisan haftasında yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkisini gösterecek. Özellikle Trakya, Çanakkale ve Orta Toroslar'da yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.

İstanbul dahil o iller donacak! Kar geri geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek | Meteoroloji 6 Nisan hava durumu

Sağanak ve Gök Gürültüsü Yolda: Özellikle İç ve Doğu Bölgelerde Dikkat!
Haftanın ilk günü olan 6 Nisan Pazar günü Türkiye'nin dört bir yanında sağanak yağışlar etkili olacak. Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde zaman zaman gök gürültülü sağanaklar görülecek.

Özellikle batı illerinde yağışların şiddeti artarken tarım ve açık hava etkinlikleri planlayan vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

İstanbul dahil o iller donacak! Kar geri geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek | Meteoroloji 6 Nisan hava durumu

7 Nisan'dan İtibaren Soğuk Hava Dalgası Başlıyor
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan Pazartesi gününden itibaren Trakya'dan başlayarak yeni bir soğuk hava dalgası etkisini gösterecek.

İstanbul dahil o iller donacak! Kar geri geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek | Meteoroloji 6 Nisan hava durumu

Meteoroloji'nin verilerine göre sıcaklıklar hafta boyunca Trakya, Marmara ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 9 derece altına düşecek. Bu ani sıcaklık düşüşüyle birlikte İstanbul dahil birçok kentte yer yer kuvvetli sağanak yağışlar da bekleniyor.

İstanbul dahil o iller donacak! Kar geri geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek | Meteoroloji 6 Nisan hava durumu

8 Nisan Salı: Yağmur, Karla Karışık Yağmur ve Zirai Don Tehlikesi
Haftanın en yağışlı günü olarak öne çıkan 8 Nisan Salı, özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı ihtimali bulunuyor.