İstanbul dahil o iller donacak! Kar geri geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek | Meteoroloji 6 Nisan hava durumu
Nisan ayının ikinci haftasında Türkiye genelinde hava koşullarında ani bir değişim yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 6-10 Nisan 2025 tarihli beş günlük hava tahmin raporuna göre ülkenin büyük bölümünde sağanak yağışlar, sıcaklık düşüşleri ve yer yer kar yağışları bekleniyor. Baharın ılık havası yerini kısa süreliğine adeta bir "geri dönen kış" tablosuna bırakacak.
Giriş Tarihi: 06.04.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 09:31