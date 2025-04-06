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Yolsuzluğun merkez üssü Beylikdüzü! Ekrem İmamoğlu ve ekibi 154 kez orada buluştu!

Ekrem İmamoğlu ve ekibinin tutuklu olduğu İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Daraltılmış baz çalışmalarında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Murat Kapki, Hüseyin Köksal ve Serdal Taşkın gibi isimler yolsuzluklarını, Beylikdüzü'deki bir kafenin VIP odasında yaptığı tespit edildi. Söz konusu isimlerin 154 kez buluştuğu raporda yer aldı.

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Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 10:12 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 10:40
Yolsuzluğun merkez üssü Beylikdüzü! Ekrem İmamoğlu ve ekibi 154 kez orada buluştu!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında alınan tanık ifadeleri doğrultusunda yapılan daraltılmış baz incelemesi sonucunda; Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ekrem İmamoğlu ile birlikte suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen Serdal Taşkın, Necati Özkan, Fatih Keleş, Murat Ongun ile açık hava reklam ihalecileri Murat Kapki, Alper Aydın, Eyüp Subaşı ve Hüseyin Köksal'ın Beylikdüzü'nde bulunan bir kafenin VİP odasında 154 ayrı tarihte 23.00-01.00 saatleri arasında bir araya geldikleri tespit edildi.

Ekrem İmamoğlu ve yolsuzluk çarkı (Sabah)Ekrem İmamoğlu ve yolsuzluk çarkı (Sabah)

Şüphelilerin ayrıca Hüseyin Köksal'a ait tekstil fabrikasında ve Beşiktaş'ta bulunan bir ofiste de düzenli olarak toplandıkları saptandı. Söz konusu toplantılarda açık hava reklam ihalelerinin belirlendiği, elde edilen haksız kazançların bölüşüldüğü, toplantıların sonunda çantalarla para taşındığı tanık ifadeleriyle soruşturma dosyasında yer almıştı.

Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu (AA)Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu (AA)

AÇIK TANIK İFŞA ETTİ

Soruşturma dosyasında açık tanık olarak ifade veren Kültür AŞ eski Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın şoförü Orhan Cevahiroğlu; Ekrem İmamoğlu ile birlikte Serdal Taşkın, Necati Özkan, Fatih Keleş, Murat Ongun ile İBB'den açık hava reklam ihaleleri alan Murat Kapki, Alper Aydın, Eyüp Subaşı ve Hüseyin Köksal'ın Beylikdüzü'nde bulunan bir kafede haftada iki gün 23.00-01.00 saatleri arasında toplandıklarını ve bu toplantıların sonunda çantalarla para taşındığını beyan etti.

Orhan Cevahiroğlu aynı isimlerin ayrıca Hüseyin Köksal'a ait Beylikdüzü'ndeki tekstil fabrikasında ve Beşiktaş'taki bir ofiste de düzenli olarak toplandıklarını ifadelerine ekledi.

Daraltılmış baz çalışması (Sabah)Daraltılmış baz çalışması (Sabah)

DARALTILMIŞ BAZ ÇALIŞMASI YAPILDI

Tanık Cevahiroğlu'nun ifadeleri üzerine savcılık emniyetten şüphelilerin telefon sinyalleri için daraltılmış baz çalışması yapılmasını istedi. Emniyet şüphelilerin telefon sinyalleri üzerinden yaptığı geniş çaplı daraltılmış baz incelemesini rapor haline getirerek savcılığa gönderdi.

İmamoğlu ekibinin 154 kez bir araya geldiği kafe (Sabah)İmamoğlu ekibinin 154 kez bir araya geldiği kafe (Sabah)

154 KEZ KAFEDE TOPLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin telefon sinyallerine yönelik yapılan daraltılmış baz incelemesinde suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ekrem İmamoğlu ile birlikte suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen Serdal Taşkın, Necati Özkan, Fatih Keleş, Murat Ongun ile açık hava reklam ihalecileri Murat Kapki, Alper Aydın, Eyüp Subaşı ve Hüseyin Köksal'ın Beylikdüzü'nde bulunan bir kafede 154 ayrı tarihte 23.00-01.00 saatleri arasında bir araya geldikleri tespit edildi.

Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu (AA)Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu (AA)

TANIK İFADESİYLE UYUMLU OLDUĞU ANLAŞILDI
Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre, Şüphelilerin Beylikdüzü'ndeki söz konusu kafenin yanı sıra Hüseyin Köksal'a ait Beylikdüzü'ndeki tekstil fabrikasında ve Beşiktaş'taki AK Merkez Rezidans'ta bulunan bir ofiste de düzenli olarak bir araya geldikleri yapılan daraltılmış baz incelemeleri sonucunda belirlendi.

Yapılan tespitlerin tanık Orhan Cevahiroğlu'nun ifadesiyle uyumlu olduğu anlaşıldı.

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Yolsuzluğun merkez üssü Beylikdüzü! Ekrem İmamoğlu ve ekibi 154 kez orada buluştu!
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