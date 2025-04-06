Yolsuzluğun merkez üssü Beylikdüzü! Ekrem İmamoğlu ve ekibi 154 kez orada buluştu!

Daraltılmış baz çalışması (Sabah)
DARALTILMIŞ BAZ ÇALIŞMASI YAPILDI
Tanık Cevahiroğlu'nun ifadeleri üzerine savcılık emniyetten şüphelilerin telefon sinyalleri için daraltılmış baz çalışması yapılmasını istedi. Emniyet şüphelilerin telefon sinyalleri üzerinden yaptığı geniş çaplı daraltılmış baz incelemesini rapor haline getirerek savcılığa gönderdi.
İmamoğlu ekibinin 154 kez bir araya geldiği kafe (Sabah)
154 KEZ KAFEDE TOPLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ
Şüphelilerin telefon sinyallerine yönelik yapılan daraltılmış baz incelemesinde suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ekrem İmamoğlu ile birlikte suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen Serdal Taşkın, Necati Özkan, Fatih Keleş, Murat Ongun ile açık hava reklam ihalecileri Murat Kapki, Alper Aydın, Eyüp Subaşı ve Hüseyin Köksal'ın Beylikdüzü'nde bulunan bir kafede 154 ayrı tarihte 23.00-01.00 saatleri arasında bir araya geldikleri tespit edildi.
Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu (AA)
TANIK İFADESİYLE UYUMLU OLDUĞU ANLAŞILDI
Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre, Şüphelilerin Beylikdüzü'ndeki söz konusu kafenin yanı sıra Hüseyin Köksal'a ait Beylikdüzü'ndeki tekstil fabrikasında ve Beşiktaş'taki AK Merkez Rezidans'ta bulunan bir ofiste de düzenli olarak bir araya geldikleri yapılan daraltılmış baz incelemeleri sonucunda belirlendi.
Yapılan tespitlerin tanık Orhan Cevahiroğlu'nun ifadesiyle uyumlu olduğu anlaşıldı.