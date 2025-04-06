İşte Benim Stilim jüri üyeleri arasında tansiyon yükseldi! Ivana Sert’ten Nur Bilen Yavuz’a ağır sözler

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İşte Benim Stilim yarışmasında jüriler arasında tansiyon yükseldi. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada, bu hafta Ivana Sert'in Nur Bilen Yavuz'a yönelik sert ifadeleri, programda gerilimi artırdı ve ortam bir anda gerginleşti. Peki Ivana Sert, Nur Bilen Yavuz'a ne dedi? İşte merak edilenler…

(Kaynak: İşte Benim Stilim) İşte Benim Stilim jüri üyeleri arasında gerilim TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasının 2025 sezonunun ilk bölümünde jüri üyeleri arasında tansiyon yükseldi. Ivana Sert, Nur Bilen Yavuz'a "Katılma yavrum, zaten katılmak için burada değilsin" diyerek stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu. Bu sert diyalog, izleyiciler tarafından büyük yankı uyandırdı ve sosyal medya üzerinden binlerce yorum yapıldı.