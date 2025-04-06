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İşte Benim Stilim jüri üyeleri arasında tansiyon yükseldi! Ivana Sert’ten Nur Bilen Yavuz’a ağır sözler

İşte Benim Stilim yeni sezonuyla Tv8 ekranlarında yayınlanıyor. Moda dünyasının ünlü isimlerinin yer aldığı yarışma programında bu hafta ekrana gelen bölümde şıklık kadar gerilim de ön plana çıktı. Jüri üyeleri arasında yaşanan gergin anlar, izleyicileri şaşkına çevirdi. Ivana Sert'in, yarışmanın diğer jüri üyesi Nur Bilen Yavuz’a ağır sözler söylemesiyle ortalık karıştı. İşte jüri arasında o diyaloglar…

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Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 15:26 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 15:26
İşte Benim Stilim jüri üyeleri arasında tansiyon yükseldi! Ivana Sert’ten Nur Bilen Yavuz’a ağır sözler

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İşte Benim Stilim yarışmasında jüriler arasında tansiyon yükseldi. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada, bu hafta Ivana Sert'in Nur Bilen Yavuz'a yönelik sert ifadeleri, programda gerilimi artırdı ve ortam bir anda gerginleşti. Peki Ivana Sert, Nur Bilen Yavuz'a ne dedi? İşte merak edilenler…

(Kaynak: İşte Benim Stilim)(Kaynak: İşte Benim Stilim)

İşte Benim Stilim jüri üyeleri arasında gerilim

TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasının 2025 sezonunun ilk bölümünde jüri üyeleri arasında tansiyon yükseldi. Ivana Sert, Nur Bilen Yavuz'a "Katılma yavrum, zaten katılmak için burada değilsin" diyerek stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu. Bu sert diyalog, izleyiciler tarafından büyük yankı uyandırdı ve sosyal medya üzerinden binlerce yorum yapıldı.

(Kaynak: İşte Benim Stilim)(Kaynak: İşte Benim Stilim)

Jüri üyeleri arasındaki mesafe sosyal medyada konu oldu

Yarışmanın ilk bölümünde jüri üyeleri arasında belirgin bir mesafe olduğu dikkatlerden kaçmadı. Ivana Sert ve Güzide Duran, Nur Bilen Yavuz ile iletişimlerini sınırlı tutarken, program ilerledikçe gerilim arttı.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Nur Bilen Yavuz'un Güzide Duran'a "Kalemi atarım" şeklindeki çıkışı da ortamı iyice gerdi. Ivana Sert'in ardından gelen sert sözleri, izleyicilerin "Jüride fikir ayrılığı mı var?" sorusunu gündeme getirdi.

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