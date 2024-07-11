NATO’da Gazze ikiyüzlülüğü: Ukrayna’ya 40 milyar dolar Filistin gündemde yok! Washington Post ‘Odadaki fil’ deyip Başkan Erdoğan’ı örnek gösterdi

NATO Liderler Zirvesi, dünyanın Gazze ve Ukrayna konusundaki ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. ABD basını gazetesi Washington Post "NATO zirvesinde Gazze odadaki fil" dedi ve NATO ülkelerinin İsrail 'in Gazze'deki soykırımını görmezden geldiğini belirtti.

UKRAYNA'YA 40 MİLYAR DOLAR GAZZE YOK

İsrail Gazze'de aylardır her türlü savaş suçunu işlerken dünya ise Filistinlileri görmezden gelmeye devam ediyor. Zirvenin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı.

40 milyar dolarlık fonun yanı sıra Çin'e Rusya'nın Ukrayna ile savaşına verdiği desteği durdurma çağrısı yapıldı. NATO liderleri Gazze için ise tek bir açıklama dahi yapmadı.