NATO’da Gazze ikiyüzlülüğü: Ukrayna’ya 40 milyar dolar Filistin gündemde yok! Washington Post ‘Odadaki fil’ deyip Başkan Erdoğan’ı örnek gösterdi

NATO Liderler Zirvesi, dünyanın Gazze ve Ukrayna konusundaki ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. ABD basını gazetesi Washington Post "NATO zirvesinde Gazze odadaki fil" dedi ve NATO ülkelerinin İsrail'in Gazze'deki soykırımını görmezden geldiğini belirtti.
UKRAYNA'YA 40 MİLYAR DOLAR GAZZE YOK
İsrail Gazze'de aylardır her türlü savaş suçunu işlerken dünya ise Filistinlileri görmezden gelmeye devam ediyor. Zirvenin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı.
40 milyar dolarlık fonun yanı sıra Çin'e Rusya'nın Ukrayna ile savaşına verdiği desteği durdurma çağrısı yapıldı. NATO liderleri Gazze için ise tek bir açıklama dahi yapmadı.
HERKES SUSSA DA BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de aylardır süren soykırım hakkında konuşması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın Gazze konusunda dünyanın sessizliğini eleştirmesi beklenirken Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa da konuşmasında değineceği öğrenildi.
ABD 25 yıl sonra ilk kez NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken dünya gündemine Türkiye damga vurdu.
Dünya basını günler önceden NATO Liderler Zirvesi'nde Gazze'nin ön planda olmayacağını belirtirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya rağmen Gazze'yi gündeme getirmeye devam edeceğini vurguladı.
WASHINGTON POST BAŞKAN ERDOĞAN'I İŞARET ETTİ
Washington Post "NATO zirvesinde odadaki fil Gazze" dedi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Gazze'nin gündemde geri planda kalacağını belirtti.
ABD gazetesi Gazze konusunda sadece tek bir NATO üyesi devletin konuşma yapmayı planladığını vurgularken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti.