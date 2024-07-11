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NATO’da Gazze ikiyüzlülüğü: Ukrayna’ya 40 milyar dolar Filistin gündemde yok! Washington Post ‘Odadaki fil’ deyip Başkan Erdoğan’ı örnek gösterdi

NATO Liderler Zirvesi dünyanın Gazze ve Ukrayna konusundaki ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Zirveden önce dünya basını bir tek Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze’deki İsrail soykırımı hakkında konuşmayı planladığını belirtirken zirveden Ukrayna’ya önümüzdeki yıl 40 milyar dolar yardım yapılması için karar çıkması, Gazze’nin ise açıkça görmezden gelinmesi dikkat çekti. ABD gazetesi Washington Post, “NATO Zirvesi’nde Gazze odadaki fil” dedi ve liderlerin Gazze hakkında konuşmaya çekindiğini bir tek Başkan Erdoğan’ın Gazze için çağrı yapabildiğini yazdı.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 10:13 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 10:38
NATO’da Gazze ikiyüzlülüğü: Ukrayna’ya 40 milyar dolar Filistin gündemde yok! Washington Post ‘Odadaki fil’ deyip Başkan Erdoğan’ı örnek gösterdi

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NATO Liderler Zirvesi, dünyanın Gazze ve Ukrayna konusundaki ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. ABD basını gazetesi Washington Post "NATO zirvesinde Gazze odadaki fil" dedi ve NATO ülkelerinin İsrail'in Gazze'deki soykırımını görmezden geldiğini belirtti.

UKRAYNA'YA 40 MİLYAR DOLAR GAZZE YOK

İsrail Gazze'de aylardır her türlü savaş suçunu işlerken dünya ise Filistinlileri görmezden gelmeye devam ediyor. Zirvenin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı.

40 milyar dolarlık fonun yanı sıra Çin'e Rusya'nın Ukrayna ile savaşına verdiği desteği durdurma çağrısı yapıldı. NATO liderleri Gazze için ise tek bir açıklama dahi yapmadı.

HERKES SUSSA DA BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de aylardır süren soykırım hakkında konuşması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın Gazze konusunda dünyanın sessizliğini eleştirmesi beklenirken Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa da konuşmasında değineceği öğrenildi.


ABD 25 yıl sonra ilk kez NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken dünya gündemine Türkiye damga vurdu.

Dünya basını günler önceden NATO Liderler Zirvesi'nde Gazze'nin ön planda olmayacağını belirtirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya rağmen Gazze'yi gündeme getirmeye devam edeceğini vurguladı.

WASHINGTON POST BAŞKAN ERDOĞAN'I İŞARET ETTİ

Washington Post "NATO zirvesinde odadaki fil Gazze" dedi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Gazze'nin gündemde geri planda kalacağını belirtti.

ABD gazetesi Gazze konusunda sadece tek bir NATO üyesi devletin konuşma yapmayı planladığını vurgularken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti.

Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde Gazze'yi ilgi odağı yapmayı planladığını vurgulayan Washington Post, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un pazartesi günü Washington'da verdiği bir röportajda Batı'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı yapmamasının ikiyüzlülük olduğuna yönelik ifadelerini hatırlattı.

BAŞKAN ERDOĞAN GAZZE İÇİN ÇAĞRI YAPACAK

Londra merkezli The New Arab da Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki rolüne dikkat çekti. "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'yi görüşmek için tarihi NATO zirvesini kullanacak" diyen The New Arab, Başkan Erdoğan için "İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını durdurması için çağrı yapması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Al Monitor ise Başkan Erdoğan'ın ABD'ye gitmeden önce "Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden katliamları gündeme getireceğiz" şeklindeki sözlerini vurguladı.

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