NATO’da Gazze ikiyüzlülüğü: Ukrayna’ya 40 milyar dolar Filistin gündemde yok! Washington Post ‘Odadaki fil’ deyip Başkan Erdoğan’ı örnek gösterdi

Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde Gazze'yi ilgi odağı yapmayı planladığını vurgulayan Washington Post, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un pazartesi günü Washington'da verdiği bir röportajda Batı'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı yapmamasının ikiyüzlülük olduğuna yönelik ifadelerini hatırlattı.

BAŞKAN ERDOĞAN GAZZE İÇİN ÇAĞRI YAPACAK

Londra merkezli The New Arab da Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki rolüne dikkat çekti. "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'yi görüşmek için tarihi NATO zirvesini kullanacak" diyen The New Arab, Başkan Erdoğan için "İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını durdurması için çağrı yapması bekleniyor" ifadelerini kullandı.