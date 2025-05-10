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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi: Rekabet gücümüzü iyileştireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayiyi teknoloji ve çevre odaklı dönüştürerek rekabet gücünü iyileştireceklerini belirterek "Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 14:54 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 14:54
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi: Rekabet gücümüzü iyileştireceğiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanmanın bu yılın ilk çeyreğinde devam ettiğini vurgulayan Şimşek, üretimin çeyreklik yüzde 1,8, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 0,7 arttığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya paylaşımı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya paylaşımı.



Şimşek, küresel ekonomideki gelişmelerin ekonomiye yansımasına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz. Sanayimizi teknoloji ve çevre odaklı dönüştürerek rekabet gücümüzü iyileştireceğiz."

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