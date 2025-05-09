Karadan olmadı denizden devam! "Ali Koç istifa"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Bu sezon Avrupa ve kupaya erken veda eden sarı lacivertliler, ligde de sezonun bitmesine 4 hafta kala şampiyonluk ihtimalini çok zorlaştırdı.

Kanarya'da bir yandan genel kurul çağrıları yapılırken, başkan Ali Koç taraftarın 'istifa' isteğini mantıklı bulmadığını söyledi.