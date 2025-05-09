Karadan olmadı denizden devam! "Ali Koç istifa"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Bu sezon Avrupa ve kupaya erken veda eden sarı lacivertliler, ligde de sezonun bitmesine 4 hafta kala şampiyonluk ihtimalini çok zorlaştırdı.
Kanarya'da bir yandan genel kurul çağrıları yapılırken, başkan Ali Koç taraftarın 'istifa' isteğini mantıklı bulmadığını söyledi.
Ali Koç. (AA)
HAVADA, KARADA, DENİZDE RAHAT YOK!
Beşiktaş derbisinde statta başlayan istifa sesleri, sosyal medya üzerinden çığ gibi büyümüştü.
Taraftarlar, Ali Koç'un görev süresi boyunca yaşanan başarısızlıkları protesto etmek için bu kez de İstanbul Boğazı'ndaki yalısının önünde toplandı.
Denizden istifa çağrısı geldi. (X)
YALISININ ÖNÜNDEN GEÇTİLER
Tekneyle yalının önünden geçen Fenerbahçe taraftarları, üzerinde "Ali Koç istifa" yazılı pankart açarak tezahüratlarda bulundu.
Görüntü, sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu.