KKM hesaplarından dövize geçiş oranı belli oldu! TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Enflasyondaki düşüş devam ediyor

"ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLEME EĞİLİMİNE GİRDİ" Zirvede konuşan TCMB Başkanı Karahan, 'Türkiye Ekonomisinde Para Politikası ev Enflasyon Görünümü' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Karahan, ''Son dönemde özellikle küresel ticaret politikalarına ilişkin gelişmeler hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde belirsizlikleri artırdı. 2024 yılı Haziran ayından bu yana dezenflasyon süreci devam ediyor. Geldiğimiz noktada enflasyonun ana eğilimi geriledi. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşti. Mal enflasyonu da düşük seviyelerde seyrediyor. Uyguladığımız politikalar sonucunda talepte oluşan dengelenme enflasyondaki düşüşe katkı verdi. Enflasyon beklentileri gerileme eğilimine girdi. Mart ayında finansal piyasalarda yaşanan hareketlilik karşısında proaktif şekilde gerekli tedbirlerimi aldık. Önümüzdeki dönemde de para politikasında kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Fatih Karahan. (AA)

Küresel düzeyde artan belirsizliklerin tüm ülkeleri çeşitli ekonomik kanallar yoluyla etkilediğini söyleyen Karahan, ''Bu kanalların etkisi gelişmekte olan ülkelerde çok daha yoğun ve derin oluyor. Bu ülkelerin finansal ve reel kırılganlıkları bunun temel nedeni. Belirsizlik ortamı karar alma süreçlerini bozar, ekonomik büyümenin beklemeye geçmesine yol açarak yatırımların ertelenmesine ve tüketimin daralmasına neden olur. Küresel talepteki daralma özellikle ihracata dayalı ekonomilerde büyümeyi baskılar. Yatırımcılar daha güvenli limanlara yönelir, gelişmekte olan ülkelerin risk primleri artar dolayısıyla borçlanma maliyetleri yükselir'' diye konuştu.

Karahan, ''Gelişmekte olan ülkelerdeki merkez bankaları, küresel finansal döngülerin giderek daha belirsiz ve dalgalı hale geldiği bir ortamda, para politikası araçlarını çeşitlendirmeye yöneliyor. Özellikle, 2008-2009 Küresel Finansal Krizi sonrasında, birçok merkez bankası faiz oranlarını ayarlamakla kalmamış, aynı zamanda makroihtiyati politikaları sıkılaştırıcı yönde kullanarak finansal istikrarı desteklemiştir. Dolayısıyla, gelişmekte olan ülkelerde tek tip bir politika tepkisinden değil, ülkelere özgü koşullara uyarlanmış çok araçlı ve esnek politika bileşimlerinden söz etmek daha doğru olacaktır. Biz de diğer gelişmekte olan ülkeler gibi para politikası uygulamalarımızda temel aracımız olan politika faizini çeşitli makroihtiyati politikalarla güçlendiriyoruz'' şeklinde konuştu.

"KKM'Yİ KADEMELİ OLARAK AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ''

Sıkı parasal duruşu desteklemek üzere kullanılan araçları üç ana grupta sıralayan Karahan, ''Mevduata yönelik düzenlemeler ile TL mevduatın payını artırmayı ve KKM'yi kademeli olarak azaltmayı hedefliyoruz. Kredi büyümesine yönelik düzenlemeler ile kredi talebindeki dalgalanmaların önüne geçiyoruz. Üçüncü olarak da likiditeye ilişkin adımlarımız ile sistemdeki fazla Türk lirası likiditeyi yönetiyoruz. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürmesi amacıyla piyasa kuralları içinde tüm para politikası araçlarını, proaktif bir yaklaşımla, kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede, likidite koşullarını yakından izlemeyi ve likidite yönetimi araçlarını etkili şekilde kullanmayı sürdüreceğiz'' sözlerini ifade etti.