Altın tırmanıyor: Gram altın ve çeyrek altın o rakamı gördü! 10 Mayıs canlı altın fiyatları
Altın fiyatlarında canlı rakamlar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Fiziki ya da online şekilde altın birikimi yapanlar gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını sorguluyor. Peki 10 Mayıs 2025 itibarıyla altın fiyatları ne kadar oldu? Sarı metalde fiyatlar yukarı yönlü mü yoksa aşağı yönlü mü? İşte piyasadan anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 10.05.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 11:09