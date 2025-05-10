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Altın tırmanıyor: Gram altın ve çeyrek altın o rakamı gördü! 10 Mayıs canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarında canlı rakamlar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Fiziki ya da online şekilde altın birikimi yapanlar gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını sorguluyor. Peki 10 Mayıs 2025 itibarıyla altın fiyatları ne kadar oldu? Sarı metalde fiyatlar yukarı yönlü mü yoksa aşağı yönlü mü? İşte piyasadan anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 10.05.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 11:09
Altın tırmanıyor: Gram altın ve çeyrek altın o rakamı gördü! 10 Mayıs canlı altın fiyatları

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Ekonomik gelişmelerin ve küresel belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. 10 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla gram altından çeyrek altına, yarım altından tam altına kadar tüm altın türlerinde güncel fiyatlar merak konusu. İşte altın piyasasından canlı rakamlar...

Altın tırmanıyor: Gram altın ve çeyrek altın o rakamı gördü! 10 Mayıs canlı altın fiyatları
  1. Gram Altın (TL/GR)
  2. Alış: 4.142,72 TL
  3. Satış: 4.143,63 TL
Altın tırmanıyor: Gram altın ve çeyrek altın o rakamı gördü! 10 Mayıs canlı altın fiyatları
  1. 22 Ayar Bilezik
  2. Alış: 3.825,21 TL
  3. Satış: 3.850,07 TL
Altın tırmanıyor: Gram altın ve çeyrek altın o rakamı gördü! 10 Mayıs canlı altın fiyatları
  1. Altın (ONS)
  2. Alış: 3.324,08 USD
  3. Satış: 3.324,95 USD
Altın tırmanıyor: Gram altın ve çeyrek altın o rakamı gördü! 10 Mayıs canlı altın fiyatları
  1. Altın ($/kg)
  2. Alış: 106.339,00 USD
  3. Satış: 106.360,00 USD