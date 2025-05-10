Altın tırmanıyor: Gram altın ve çeyrek altın o rakamı gördü! 10 Mayıs canlı altın fiyatları

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Ekonomik gelişmelerin ve küresel belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. 10 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla gram altından çeyrek altına, yarım altından tam altına kadar tüm altın türlerinde güncel fiyatlar merak konusu. İşte altın piyasasından canlı rakamlar...