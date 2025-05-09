Borsa yeşile döndü! İşte en çok yükselen sektör | 9 Mayıs BIST 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü üzde 1,20 değer kazanarak 9.390,51 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 111,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 106,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 1,83 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,46 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 2,70 ile finansal kiralama faktoring oldu.