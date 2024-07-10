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NATO Liderler Zirvesi’nde Türkiye etkisi! Dünya basınının gündemi Başkan Erdoğan: Herkes sussa da Gazze için konuşacak

Dünya liderleri NATO zirvesi için ABD’de bir araya gelirken dünya basınında gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Dünya basını Gazze’nin zirvede geri plana atılmaya çalışılacağını belirtirken Başkan Erdoğan’ın ise masada Gazze için bulunduğunu vurguladı. ABD gazetesi Washington Post ise Gazze konusunda sadece tek bir NATO üyesi devletin konuşma yapmayı planladığını vurgularken Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret etti.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 11:24 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 11:33
NATO Liderler Zirvesi’nde Türkiye etkisi! Dünya basınının gündemi Başkan Erdoğan: Herkes sussa da Gazze için konuşacak

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ABD 25 yıl sonra ilk kez NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken dünya gündemine Türkiye damga vurdu.

Dünya basını NATO Liderler Zirvesi'nde Gazze'nin ön planda olmayacağını belirtirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya rağmen Gazze'yi gündeme getirmeye devam edeceğini vurguladı.

WASHINGTON POST BAŞKAN ERDOĞAN'I İŞARET ETTİ

Washington Post "NATO zirvesinde odadaki fil Gazze" dedi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Gazze'nin gündemde geri planda kalacağını belirtti.

ABD gazetesi Gazze konusunda sadece tek bir NATO üyesi devletin konuşma yapmayı planladığını vurgularken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti.

Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde Gazze'yi ilgi odağı yapmayı planladığını vurgulayan Washington Post, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un pazartesi günü Washington'da verdiği bir röportajda Batı'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı yapmamasının ikiyüzlülük olduğuna yönelik ifadelerini hatırlattı.

BAŞKAN ERDOĞAN GAZZE İÇİN ÇAĞRI YAPACAK

Londra merkezli The New Arab da Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki rolüne dikkat çekti. "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'yi görüşmek için tarihi NATO zirvesini kullanacak" diyen The New Arab, Başkan Erdoğan için "İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını durdurması için çağrı yapması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Al Monitor ise Başkan Erdoğan'ın ABD'ye gitmeden önce "Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden katliamları gündeme getireceğiz" şeklindeki sözlerini vurguladı.

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