Alice Walton dünyanın en zengin kadını oldu! Servetine 28,7 milyar dolar ekledi

ABD'nin zengin kadın ve Walmart kurucusu Sam Walton'ın tek kızı, bu yıl servetine 28,7 milyar dolar ekledi ve Walmart hisleri yüzde 40 arttı. Walton'ın tutkusu ve bakım işi sanat küratörlüğü etrafında şekillendi.
Fransa'nın geçen yıl dünyanın en zengin kadını olan Fransız L'Oréal varisi bu yıl ikinci oldu. Şirket yönetiminden ayrıldı. ABD David Koch'un dul eşi bu yıl hizmetine yaklaşık 10 milyar dolar katarak dünyanın en zengin üçüncü kadını olma özelliğini korudu.
İSİM: ALICE WALTON
SERVET: 101 MİLYAR DOLAR
YAŞ: 75
ŞİRKET: WALMART
İSİM: JULIA KOCH
SERVET: 74,2 MİLYAR DOLAR
YAŞ: 62
ŞİRKET: KOCN INC.
İSİM: JULIA KOCH
SERVET: 74,2 MİLYAR DOLAR
YAŞ: 62
ŞİRKET: KOCN INC.