Annesini müebbete mahkum ettirdi: 7 yaşındaki çocuğun tanıklığı, korkunç cinayeti aydınlattı

Henüz yedi yaşındayken, AJ Hutto gerginliğin hakim olduğu Florida'daki bir mahkeme salonunda kürsüye çıktı ve jüriye annesinin kız kardeşini şişme havuzda boğduğunu gördüğünü söyledi, bu da onun şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapse girmesine yol açtı.



AJ, yargılamanın ardından ailesi dışından bir çift tarafından evlat edinildi, ismi değiştirildi, gözlerden kayboldu ve bu talihsiz olaylar hakkında hiçbir zaman kamuoyuna konuşmadı. Geçtiğimiz günlerde konuşan ve 24 yaşına gelen AJ, "Annemi görmek istemiyorum" dedi.



ÇİZİMLE DE ANLATTI

AJ'ye savcı havuzu gösteren bir çizim yapmasını istedi. 'O benim annem,' dedi. 'Kız kardeşimi öldürüyor.' 'Elini yüzüne koyarak' cevabını verdi.

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