Hamas’ı tecavüzle suçlayan siyonist haham bir çocuğa tacizden gözaltına alındı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

ABD'nin Dallas kentinde, İsrail destekçisi gösterilerde Gazze'deki Hamas'ın İsrailli çocuk ve kadınlara tecavüz ettiği yönünde bilgiler yayan bir hahamın bir çocuğa cinsel taciz suçlamasından gözaltına alındığı belirtildi. ÇOCUĞA CİNSEL TACİZDE BULUNDU

Dallas polisinin verdiği bilgiye göre, 43 yaşındaki haham Yizhak Meir Sabo, okulda küçük bir çocuğa cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınarak Dallas County hapishanesine konuldu. Akiba Yavneh Akademi adlı özel bir Yahudi okulunda "Yahudi yaşamı" bölümü direktörü olarak çalışan Sabo için 100 bin dolar kefalet konulurken, okul yönetiminin de kendisiyle ilişkiyi kestiği duyuruldu.

Hamas'ı suçlayan siyonist tacizci çıktı. (Takvim.com.tr) Yerel medyada Sabo'nun İsrail doğumlu 5 çocuk babası olduğu, İsrail ordusunda tank birliklerinde görev aldığı ve ayrıca 2022'den bu yana Dallas'ın kuzeyindeki Tiferet Israel adlı bir sinagogun cemaatine liderlik yaptığı kaydedildi.