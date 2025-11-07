PODCAST CANLI YAYIN

Mamdani’nin zaferinde Soros tartışması! Trump tarafı “ekibe dikkat” dedi | İlk kutlayandan finanse edene…

ABD Başkanı Donald Trump taraftarları New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani’yi “Soros’un adamı” olmakla suçluyor. Mamdani’nin geçiş ekibine küresel tetikçilerin finanse ettiği isimleri getirdiği isimleri aldığını iddia eden Trump’a yakın ABD basını Mamdani’yi ilk kutlayan isme ise özellikle dikkat çekti.

ABD basınında Donald Trump'a yakın gazeteler New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani'yi "Soros'un adamı" olmakla suçluyor.

Mamdani, ReutersMamdani, Reuters

MAMDANI'NİN EKİBİ TEPKİ ÇEKTİ

Trump'a yakınlığı ile bilinen Fox News, Mamdani'nin zafer konuşmasında Demokrat Parti yönetimine sert tepki gösterdikten sadece birkaç saat sonra Michael Bloomberg, Eric Adams, Bill de Blasio ve Joe Biden'ın eski yönetiminden gelen deneyimli isimlerden oluşan bir geçiş ekibi kurduğuna dikkat çekti. Geçiş ekibi üyeleri arasında Biden döneminde Federal Ticaret Komisyonu başkanlığını yürüten Lina Khan da yer alıyor.

Mamdani, APMamdani, AP

KÜRESEL TETİKÇİLERİ YERLEŞTİRDİ

Khan'ın George Soros ve Pierre Omidyar gibi küresel tetikçilere yakın bir kadro seçtiği ve yüksek kariyerli personeli ise kenara ittiği iddia ediliyor. Mamdani ise geçiş ekibinin dört eş başkanından biri olarak Khan'ı seçti.

Mamdani, ReutersMamdani, Reuters

TRUMPÇILAR "SOROS'UN" ADAMI DİYOR

Fox News, Khan'ın yönetiminde Soros'un finanse ettiği isimleri bünyesine kattığına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

FTC, Soros, Omidyar ve Ford Vakfı tarafından finanse edilen bir diğer kar amacı gütmeyen kuruluş olan AI Now Enstitüsü'nden birkaç çalışanı sessizce bünyesine kattı. FTC, 2021 yılında AI Now'un kurucusu Meredith Whittaker'ı "yapay zekâdan sorumlu kıdemli danışman" olarak atadı ve en az dört AI Now çalışanına daha danışmanlık görevi verdi. Bir noktada, son yıllarda AI Now'un neredeyse tüm ekibi, komisyona çeşitli zamanlarda danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmişti.

Gazete ayrıca Khan yönetiminde komisyona danışman olarak atanan hukuk profesörü John Kwoka'nın da daha önce Khan'ın hukuk politikaları direktörü olduğu Açık Piyasalar Enstitüsü'nde danışmanlık yaptığını; Soros, Omidyar ve Ford ağlarının hepsi Açık Piyasalar Enstitüsü'ne hibe verdiğini vurguladı.

Alex Soros'un paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüAlex Soros'un paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

SOROSLARIN VARİSİNDEN KUTLAMA

Trump destekçilerinin Mamdani'ye yönelik bir diğer Soros suçlaması ise Alex Soros ile ilişkili.

Soros varislerinden Alex Soros, X hesabından yaptığı bir paylaşımda Mamdani ile fotoğrafına yer vererek seçim zaferini kutladı ve "New Yorklu olmaktan gurur duyuyorum! Amerikan rüyası devam ediyor" ifadelerini kullandı.

New Yorktaki seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı | Netanyahunun bileti de yandı: Gelirse tutuklarımNew Yorktaki seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı | Netanyahunun bileti de yandı: Gelirse tutuklarım

