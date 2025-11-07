Mamdani’nin zaferinde Soros tartışması! Trump tarafı “ekibe dikkat” dedi | İlk kutlayandan finanse edene…

ABD basınında Donald Trump'a yakın gazeteler New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani'yi "Soros'un adamı" olmakla suçluyor.
MAMDANI'NİN EKİBİ TEPKİ ÇEKTİ
Trump'a yakınlığı ile bilinen Fox News, Mamdani'nin zafer konuşmasında Demokrat Parti yönetimine sert tepki gösterdikten sadece birkaç saat sonra Michael Bloomberg, Eric Adams, Bill de Blasio ve Joe Biden'ın eski yönetiminden gelen deneyimli isimlerden oluşan bir geçiş ekibi kurduğuna dikkat çekti. Geçiş ekibi üyeleri arasında Biden döneminde Federal Ticaret Komisyonu başkanlığını yürüten Lina Khan da yer alıyor.
KÜRESEL TETİKÇİLERİ YERLEŞTİRDİ
Khan'ın George Soros ve Pierre Omidyar gibi küresel tetikçilere yakın bir kadro seçtiği ve yüksek kariyerli personeli ise kenara ittiği iddia ediliyor. Mamdani ise geçiş ekibinin dört eş başkanından biri olarak Khan'ı seçti.