Mamdani’nin zaferinde Soros tartışması! Trump tarafı “ekibe dikkat” dedi | İlk kutlayandan finanse edene…

Mamdani, Reuters

TRUMPÇILAR "SOROS'UN" ADAMI DİYOR

Fox News, Khan'ın yönetiminde Soros'un finanse ettiği isimleri bünyesine kattığına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

FTC, Soros, Omidyar ve Ford Vakfı tarafından finanse edilen bir diğer kar amacı gütmeyen kuruluş olan AI Now Enstitüsü'nden birkaç çalışanı sessizce bünyesine kattı. FTC, 2021 yılında AI Now'un kurucusu Meredith Whittaker'ı "yapay zekâdan sorumlu kıdemli danışman" olarak atadı ve en az dört AI Now çalışanına daha danışmanlık görevi verdi. Bir noktada, son yıllarda AI Now'un neredeyse tüm ekibi, komisyona çeşitli zamanlarda danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmişti.

Gazete ayrıca Khan yönetiminde komisyona danışman olarak atanan hukuk profesörü John Kwoka'nın da daha önce Khan'ın hukuk politikaları direktörü olduğu Açık Piyasalar Enstitüsü'nde danışmanlık yaptığını; Soros, Omidyar ve Ford ağlarının hepsi Açık Piyasalar Enstitüsü'ne hibe verdiğini vurguladı.