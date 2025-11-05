PODCAST CANLI YAYIN

New York'taki seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı

Son dakika haberi... New York'taki yerel seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı. 34 yaşındaki Demokrat Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,6’sini alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
New York'taki seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı

New York'un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, AP'nin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,6'sini alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

Mamdani New York'ta seçimi kazandı

OYLARIN YÜZDE 83'Ü SAYILDI

Yerel saatle 21.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 83'ü sayıldı.

Zohran Mamdani (AA)Zohran Mamdani (AA)

EN YAKIN RAKİBİNİ YAKLAŞIK 9 PUAN FARK ATTI

AP'nin açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,6'sini alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo'ya yaklaşık 9 puan fark attı.

Zohran Mamdani (AFP)Zohran Mamdani (AFP)

Cuomo'nun aldığı oy yüzde 41,4'te kalırken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,3 oranında oy aldı.

MAMDANİ TARİHE GEÇTİ

34 yaşındaki Mamdani, "New York Kenti'nin ilk Müslüman belediye başkanı" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

Zohran Mamdani (Reuters)Zohran Mamdani (Reuters)

New Jersey eyaletinde yapılan valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill, oyların yüzde 57'sini alarak yarışta ipi göğüslerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli ise yüzde 42,5'te kaldı.

Zohran Mamdani (Reuters)Zohran Mamdani (Reuters)

Virginia'daki valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Abigail Spanberger oyların yüzde 56,1'ini alarak yarışı önde bitirirken, Cumhuriyetçi Parti adayı Winsome Earle-Sears ise yüzde 43,7 ile sandıktan ikinci çıktı.

Beyaz Saray'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Beyaz Saray'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)


TRUMP SİZİN BAŞKANINIZ

Mamdani'nin belediye başkanı seçilmesinin ardından Beyaz Saray resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Trump sizin başkanınız" ifadelerine yer verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye'nin savunma sanayisindeki attığı adımlar Yunanistan'ı karıştırdı!
Soykırımcı Netanyahu köşeye sıkıştı! İsrail’de erken seçim çanları çalıyor
Kuruluş Orhan
Cübbeye değil cübbenin altındakine bak! Kripto FETÖ’cü Cemil Çiçek'e daha ne kadar göz yumulacak? Tabelada CHP'li esasta maaile haşhaşi
ABD'de kargo uçağı düştü | Düşen uçak alev topuna döndü! 3 ölü 11 yaralı
ABD’de hükümet kilitlendi! Hava sahası çöktü | Kriz uçuşları felç edince milyonlar yolda kaldı!
Borsa İstanbul
MHP lideri Bahçeli'den "Selahattin Demirtaş" çıkışı | DEM Edirne yolcusu | Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür: Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Milyonluk para transferi dosyaya girdi: Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'na ifade öncesi yurt dışı çıkış yasağı
TikTok çukuru yeni skandalla gündemde! "Reşit olmayanları intihara sürüklediği" şüphesiyle ön soruşturma
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna sert tepki: Taraflı ve mesnetsiz iddiaları reddediyoruz
Esra Erol'da 4 aylık evlilikte şüpheli ölüm! Batuhan'ın annesi eski gelinini suçladı: "Kimse oğlumu ipte görmemiş”
Özel üniversitede 28 Şubat hortlaması! Başörtülü öğrenci hocasının hakaretine uğradı: Temizlikçiye benziyorsun
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan şampiyonluk itirafı: Hata yaptık! Sergen Yalçın kalacak mı? Resmen duyurdu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti!
Eski ABD Başkanı Dick Cheney hayatını kaybetti! Irak'ın işgalinde parmağı vardı! Afganistan'da uğradığı saldırı...
Leman skandalında flaş gelişme! Hz. Muhammed'e hakaret Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi | Alçak karikatürist Dogan Pehlevan'a yeni iddianame şoku
Cumhur İttfakı'nda "çatlak" arayan kaos simsarları bozguna uğradı! Bahçeli, Beştepe ve AK Parti'den peş peşe açıklamalar
Ekrem İmamoğlu şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu mağdur... CHP'nin şaibeli kurultaya ilişkin ceza davası ertelendi
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada