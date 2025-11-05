New York'taki seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı

New York'un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, AP'nin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,6'sini alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.
Mamdani New York'ta seçimi kazandı
OYLARIN YÜZDE 83'Ü SAYILDI
Yerel saatle 21.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 83'ü sayıldı.
EN YAKIN RAKİBİNİ YAKLAŞIK 9 PUAN FARK ATTI
AP'nin açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,6'sini alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo'ya yaklaşık 9 puan fark attı.
Cuomo'nun aldığı oy yüzde 41,4'te kalırken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,3 oranında oy aldı.
MAMDANİ TARİHE GEÇTİ
34 yaşındaki Mamdani, "New York Kenti'nin ilk Müslüman belediye başkanı" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.