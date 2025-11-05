New York'taki seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı

New York 'un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani , AP'nin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,6'sini alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

Zohran Mamdani (AA)

EN YAKIN RAKİBİNİ YAKLAŞIK 9 PUAN FARK ATTI



AP'nin açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,6'sini alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo'ya yaklaşık 9 puan fark attı.