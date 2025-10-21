Louvre soygununda yeni gelişme: Vurgunu Pempe Panter çetesi mi yaptı? Çalınan mücevherler bulunabilecek mi? İşte detayları…

Paris'te tarihi mücevherlerin güpegündüz çalınmasının ardından Louvre Müzesi kapalı kalmaya devam ediyor.

Mona Lisa eserinin de yer aldığı dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nden değeri paha biçilmez 9 mücevher çalındı. Fransız yetkililer, hırsızların bu akıl almaz soygunu sadece 7 dakika içinde gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Hedef alınan bölümdeki mücevherlerin çoğu 19. yüzyıldan ve Napolyon ile yeğeni III. Napolyon dönemine aitti.

Fransa Kültür Bakanlığı çalınanları şöyle sıraladı:

3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Euigenie'ye ait bir taç ve broş

İmparator Marie Louise'e ait zümrüt bir kolye ve bir çift küpe

Kraliçe Marie-Amelie ve Kraliçe Hortense'e ait safir setten bir taç, kolye tek bir küpe

Röliker isimli bir broş

Pembe Panter çetesi üyesi Rifat Hadziahmetovic, Tokyo'daki bir mücevher soygununa katıldıktan sonra görüntülendi. Kaynak: AFP

SOYGUNU PEMPE PANTER Mİ İŞLEDİ?

Fransız güvenlik birimlerine yönelik eleştiriler gelmeye devam ederken, hırsızların yakalanıp yakalanmadığı ve soygunu hangi çetenin gerçekleştirdiği merak konusu oldu.

İngiliz basınına göre Louvre soygununun arkasında Pembe Panter çetesi olabilir.

Mücevher soygunu konusunda uzman olan eski bir polis memuru yöneticisi, Louvre Müzesi'ndeki soygunun, ünlü Pembe Panter çetesi tarafından gerçekleştirildiğinin tüm belirtilerini taşıdığını iddia etti.

MÜCEVHERLER FRANSA'DAN ÇIKARILDI İDDİASI

Eski İngiliz Soygun Timi yöneticisi Barry Phillips'e göre baskında çalınan paha biçilmez mücevherler, büyük ihtimalle Fransa dışına kaçırıldı.

Fransız yetkililer , dünyaca ünlü Paris müzesine pazar sabahı yapılan yedi dakikalık baskının yabancı suçlular tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini söyledi.

Mücevher hırsızı Vladimir Lekic ve Pembe Panter gangsteri 2010 yılında tutuklandı Kaynak: AFP

HER ŞEY O ÇETEYE İŞARET EDİYOR!

Emekli başkomiser Phillips, pazartesi günü yaptığı açıklamada, soygunun askeri tarzdaki titizliğinin, bunun Pembe Panter çetesi tarafından gerçekleştirildiğini gösterdiğini söyledi.

Eski Yugoslavya askerlerinden oluşan suç örgütünün, İngiltere de dahil olmak üzere dünya genelinde yaklaşık 400 yüksek değerli soygun gerçekleştirdiği bildiriliyor.

Phillips, "Bu soygun, Pembe Panter çetesinin tüm özelliklerini taşıyor. Bu durum, onların daha önceki performansları ve kullandıkları yöntemlerle birebir örtüşüyor. Bu soygun ekip son derece profesyoneldi. Ülke dışına çıktığına şüphe olmayan malları katletmek (elden çıkarmak) için çok iyi örgütlenmiş bir şebekeleri olacak" dedi.

MÜCEVHERLER ERİTİLECEK!

Philips ayrıca çok merak edilen bir başka soruya da yanıt verdi: Mücevherler bulunabilir mi?

Philips'e göre mücevherler parçalanacak ve değerli metal eritilecek.

Uzman "Elmasları yeniden şekillendirecek ve görünümlerini değiştirecek insanlar olacak. Hedeflenen hazine, Pembe Panter ağının geçmişte başardığı işlerle tamamen örtüşüyor. Resim ve sanat eserlerine yönelmiyorlar çünkü bu tür eşyaların pazarı çok sınırlı. Yüksek değerli mücevherleri parçalayarak saklamak çok daha kolaydır ve erken elden çıkarmada hızlı ödüller sunar." dedi.

Louvre soygunun nasıl gerçekleştiğine dair görsel (The Sun)

KİM BU PEMBE PANTER?

Pembe Panter çetesi, 2003 yılında Londra'nın Mayfair semtindeki Graff kuyumcularına yapılan baskında çalınan 500 bin sterlin değerindeki elması bir yüz kremi kavanozunun içinde saklamaları nedeniyle bu adı aldı.

İngiliz medyasına göre aynı numara ilk Pembe Panter filminde de kullanılmıştı; başrolde David Niven centilmen hırsızı, Peter Sellers ise beceriksiz Müfettiş Clouseau'yu canlandırmıştı.

Çetenin 35 farklı ülkedeki lüks mağazalardan 400 milyon sterlinden fazla değerinde mücevher çaldığı iddia ediliyor.

Phillips, "Pembe Panter grubu onlarca yıldır varlığını sürdürüyor ve zamanla daha genç ve daha atletik üyelerin katılımıyla gelişti. Ancak güvenlik kamerasına yakalanan soygunculardan birinin oldukça şişman ve yaşlı olduğu görüldü" dedi.

MÜCEVHERİ GERİ ALMAK ÇOK ZOR

Avrupa'daki suç çeteleri son yıllarda, Louvre gibi nakit sıkıntısı çeken müzelerden değerli mücevherleri ve altınları giderek daha fazla çalmaya başladı.

Ancak polis ve sanat uzmanları, kolluk kuvvetlerinin hırsızları sık sık yakaladığını ancak paha biçilmez eşyaları geri almakta zorlandığını söylüyor.

Uzmanlar, soygunun küçük bir suçlu grubunun yapabileceğini ve polis tarafından zaten biliniyor olabileceğini ancak çalınan mücevherlerin hızla parçalara ayrılıp satılabildiğini belirtiyor.