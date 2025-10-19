PODCAST CANLI YAYIN

Louvre Müzesi'nden 7 dakikada 9 parça tarihi eser niteliğinde mücevher çalındı!

Fransa'daki ünlü Louvre Müzesi'nde bugün tarihi bir soygun gerçekleşti. Fransız yetkililer, 3 ya da 4 hırsızın müzede kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde mücevherler çaldığını ve soygunun sadece 7 dakika sürdüğünü söyledi. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerden birinin soygun mahalline yakın bir yerde bulunduğunu bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Louvre Müzesi'nden 7 dakikada 9 parça tarihi eser niteliğinde mücevher çalındı!

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde meydana gelen soygunda tarihi mücevherlerin çalındığı bildirildi.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzede açılış sırasında soygun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Soygun esnasında kimsenin yaralanmadığını kaydeden Bakan Dati, müze çalışanları ve polis ekipleri ile olay yerinde olduğunu belirtti.

Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre Louvre Müzesi'nde hırsızlık olayı meydana geldi (Reuters)Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre Louvre Müzesi'nde hırsızlık olayı meydana geldi (Reuters)

7 DAKİKADA 9 ESER ÇALINDI

Louvre Müzesi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da müzenin "olağanüstü nedenlerden" dolayı bugün kapalı olacağı duyuruldu.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de France Inter radyosunda katıldığı programda, 3 ya da 4 hırsızın müzede kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde mücevherler çaldığını ve soygunun sadece 7 dakika sürdüğünü söyledi.

Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre Louvre Müzesi'nde hırsızlık olayı meydana geldi (Reuters)Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre Louvre Müzesi'nde hırsızlık olayı meydana geldi (Reuters)

Fransız basınında yer alan haberlere göre, müzeden 9 parça tarihi eser niteliğinde mücevher çalındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hırsızlar henüz yakalanmadı.

Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre Louvre Müzesi'nde hırsızlık olayı meydana geldi (Reuters)Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre Louvre Müzesi'nde hırsızlık olayı meydana geldi (Reuters)

MÜCEHVERLERDEN BİRİ BULUNDU

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerden birinin soygun mahalline yakın bir yerde bulunduğunu bildirdi.

Rachida Dati gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mücevher soygun mahalline yakın bir yerde düşürülmüş" ifadelerini kullanırken, bulunan parçanın "inceleme altında" olduğunu belirtti.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, hırsızların "profesyonelce, şiddet kullanmadan ve panik yapmadan" hareket ettiklerini söyledi.
Bulunan parçanın ne olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Katil İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi | Soykırımcı Netanyahu'dan sert müdahale talimatı
CANLI ANLATIM | KKTC’de kritik seçim! Oy verme işlemi başladı | Tatar oyunu kullandı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti
Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu! Yüzde kaç artış yapılacak? İşte masadaki formüller
Dur ihtarına uymayana af yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyeti 60 gün geri alınacak 200 bin TL ceza kesilecek
Son dakika! AK Parti'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz"
Nicolo Bulega Superpole'de Toprak Razgatlıoğlu'na çarparak yarış dışı bıraktı! Razgatlıoğlu her şeye rağmen yeniden dünya şampiyonu
Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına "aile" mesajı: "Partimizin geleceği için çok hayırlı olacak"
Laleli’deki kara paradan CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesi çıktı! Terörsüz Türkiye'nin tamamlayıcısı "temiz eller"
Bir çatışma daha Türkiye öncülüğünde sona erdi! Afganistan ve Pakistan anlaşmaya vardı!
Meteoroloji'den 7 ile sarı kod: Kuvvetli yağış ve sert soğuklar geliyor! İstanbul, Bolu, Sakarya... 5 derece birden düşecek
CHP'li belediyelerde rüşvet ve akraba atamaları skandalı: İmamoğlu ve diğer başkanlar listede
Memur ve emekliye çifte zam geliyor! Ocak ayında maaşlar yüzde 19.39 artacak
Hedefte Sergen Yalçın var! Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı sonrası flaş sözler
Vücudunda uyuşturucu tespit edilen ünlülere yakın takip: 5 yıl denetimde olacaklar
Spor yazarları Cimbom'u değerlendirdi! "Galatasaray bu lige fazla geliyor"
SBK davasında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı
CHP fena yakalandı! İkiyüzlülüğün bu kadarı... Nadir Toprak Elementlerini engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı
Bakan Fidan açıkladı: İki devletli çözüm hayata geçerse fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız
Bakan Bayraktar’dan CHP’ye Beylikova tepkisi: “Tartışma değil istismar var”
Özgür Özel bu kez Amsterdam'da "PES" dedirtti! Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı