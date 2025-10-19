Louvre Müzesi'nden 7 dakikada 9 parça tarihi eser niteliğinde mücevher çalındı!

Soygun esnasında kimsenin yaralanmadığını kaydeden Bakan Dati, müze çalışanları ve polis ekipleri ile olay yerinde olduğunu belirtti.

Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre Louvre Müzesi'nde hırsızlık olayı meydana geldi (Reuters)

7 DAKİKADA 9 ESER ÇALINDI

Louvre Müzesi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da müzenin "olağanüstü nedenlerden" dolayı bugün kapalı olacağı duyuruldu.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de France Inter radyosunda katıldığı programda, 3 ya da 4 hırsızın müzede kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde mücevherler çaldığını ve soygunun sadece 7 dakika sürdüğünü söyledi.