Louvre Müzesi'nden 7 dakikada 9 parça tarihi eser niteliğinde mücevher çalındı!

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde meydana gelen soygunda tarihi mücevherlerin çalındığı bildirildi.
Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzede açılış sırasında soygun gerçekleştirildiğini duyurdu.
Soygun esnasında kimsenin yaralanmadığını kaydeden Bakan Dati, müze çalışanları ve polis ekipleri ile olay yerinde olduğunu belirtti.
7 DAKİKADA 9 ESER ÇALINDI
Louvre Müzesi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da müzenin "olağanüstü nedenlerden" dolayı bugün kapalı olacağı duyuruldu.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de France Inter radyosunda katıldığı programda, 3 ya da 4 hırsızın müzede kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde mücevherler çaldığını ve soygunun sadece 7 dakika sürdüğünü söyledi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, müzeden 9 parça tarihi eser niteliğinde mücevher çalındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hırsızlar henüz yakalanmadı.