Louvre’da 88 milyon euroluk soygun! Çalınan mücevherler bulunabilecek mi?

Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Louvre Müzesi, tarihin en hızlı ve dikkat çekici mücevher soygunlarından birine sahne oldu. Maskeli ve silahlı üç kişi, sabahın erken saatlerinde müzenin özel koleksiyon salonuna girerek 88 milyon euro değerindeki mücevherleri çaldı. Soygun sadece 8 dakika sürdü.

Güvenlik kameralarına göre hırsızlar, müze çıkışında hazır bekleyen elektrikli scooter'lara binerek ara sokaklarda kayıplara karıştı.

Fransız polisi alarma geçti

Fransız polisi, olay sonrası "Kültürel Varlıklar Hırsızlığıyla Mücadele Birimi"ni devreye aldı. Müzeye erişim kayıtları ve güvenlik personelinin vardiya çizelgeleri mercek altına alındı.

Yetkililer, soygunun profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirildiğini ve içeriden destek alınmış olabileceğini değerlendiriyor.

Uzmanlar: "Mücevherler çoktan eritilmiş olabilir"

Fransız güvenlik uzmanları, bu tür soygunlarda çalınan parçaların kısa sürede eritilerek izlerinin silindiğini belirtiyor. Uluslararası sanat piyasasında yasa dışı mücevher ticareti yapan şebekelerin devreye girmiş olabileceği düşünülüyor.

Bir güvenlik danışmanı, "Bu tür soygunlarda sanat eserleri bulunabilir ama mücevherler nadiren kurtarılır" yorumunu yaptı.

Louvre yönetimi sessizliğini koruyor

Müze yönetimi, olayla ilgili soruşturmanın gizliliği gerekçesiyle henüz açıklama yapmadı. Ancak müze çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı ve ziyaretçi kontrolleri sıklaştırıldı.