Gazze’de bayram nasıl geçiyor? Filistinli Doktor Fadia Malhis vahşeti anlattı: Kıtlık küçük bedenlerini esir aldı

Her yıl bayram öncesi dekorasyonlar, ışıklar ve çocuklar için oyun alanlarıyla donatılan Gazze caddelerinde bu yıl yalnızca İsrail ordusunun geride bıraktığı yıkım ve sebep olduğu acıların izleri görülüyor.
Her yıl bayram öncesi dekorasyonlar, ışıklar ve çocuklar için oyun alanlarıyla donatılan Gazze caddelerinde bu yıl yalnızca İsrail ordusunun geride bıraktığı yıkım ve sebep olduğu acıların izleri görülüyor.
Filistinlilerin "Helal pazarları" olarak adlandırdığı kurban pazarları, İsrail'in, 17 yıldır sürdürdüğü ablukasına ek olarak şiddetli saldırılarıyla insanlık felaketine sebep olduğu Gazze Şeridi'nde bu yıl kurulamadı.
Gazze'de faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının, İsrail saldırıları ve ablukası sebebiyle açlık tehdidi altında kalan vatandaşlara gıda temin etmek için Gazze Şeridi'ndeki besi hayvanlarını tükettiği belirtiliyor.
Gazze Şeridi'nde az miktarda kalan kurbanlıkların fiyatlarında ciddi bir artış görülürken, İsrail saldırılarıyla işlerini kaybeden Filistinlilerin büyük çoğunluğunun satın alma gücü son derece gerilemiş durumda.
İsrail ordusunun, Gazze'ye sürdürdüğü saldırılarda çiftlikleri de hedef alması ise kurbanlık hayvanların azalmasının sebepleri arasında yer alıyor.
ŞİFA HASTANESİ DOKTORU VAHŞETİ ANLATTI
Bayramı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların gölgesinde geçiren Gazzelilerin günlük ihtiyaçlarını zor karşıladığını dile getiren Şifa Hastanesi Doktoru Fadia Malhis, tüm vahşetiyle tanık olduklarını anlattı.
KITLIK KÜÇÜK BEDENLERİ ESİR ALDI
İsrail'in bölgedeki ablukasını artırdığını kaydeden Malhis, "Gazze halkı açlığın pençesinde bir bayram geçiriyor. İsrail, bölgedeki ablukasını artırmış durumda. Kıtlık küçücük bedenleri esir aldı. Açlıktan ölümler başladı.
Gazze halkının üzerine, güvenli bölge denilen yerlerde bile ölüm yağıyor. İsrail, acımasızca saldırıyor. Hiçbir ayrım gözetmiyor. İşte Gazze halkı bu şartlarda bayram geçiriyor" ifadelerini kullandı.
Büyük bir insanlık dramının yaşandığına dikkat çeken Dr. Malhis, "Gazze halkı perişan durumda. Orada bayram yok. Ekmek ve su peşinde bekliyor insanlar. Savaş nedeniyle her şey zaten pahalı.
Gazze halkı kurban kesemiyor. Her gün onlarca çocuk ölüyor. Doğru düzgün hastane yok. Enerji olmadığı için hastaneler kullanılamıyor. Kuzey'de hiçbir hastane yok" dedi.
"AÇLIK HER TARAFI SARDI"
İnsanların durmaksızın göç ettiğini vurgulayan Malhis, "Refahta da durum pek farklı değil. İnsanlar orta bölgelere göç ediyor. Fakat açlık her tarafı sarmış.
Gazze'de yaşanılanlar 21. yüzyıl adına utanç verici. İnsanlar açlıktan ölüyor. Ancak Gazze halkı her şeye rağmen bayram sevincini diri tutmaya çalışıyor. Bayramı bayram gibi idrak etmek istiyor" şeklinde konuştu.
AÇLIKTAN KİTLESEL ÖLÜM RİSKİ
BM ve diğer uluslararası kurumlar da İsrail'in yaklaşık 9 aydır sürdürdüğü yoğun saldırılar ve 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirip yardımların geçişini engellemesiyle birlikte Gazze'nin kuzeyinde yaşayan yüz binlerce Filistinli'nin açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekiyor.
BM verilerine göre 200 bini çocuk bir milyon Gazzeli açlık nedeniyle ölümün eşiğinde. Yardımlar ulaşmazsa ve daha çok gecikirse açlıktan kitlesel ölülerin başlayacağı uyarısında bulunuyor BM yetkilileri.
Sınır Tanımayan Doktorlar ise (MSF), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı ekim ayından bu yana geçici kliniklerinde tedavi ettikleri vakaların çoğunun, yanık ve travmalar olduğunu belirtiyor.