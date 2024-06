Gazze’de bayram nasıl geçiyor? Filistinli Doktor Fadia Malhis vahşeti anlattı: Kıtlık küçük bedenlerini esir aldı

KITLIK KÜÇÜK BEDENLERİ ESİR ALDI İsrail 'in bölgedeki ablukasını artırdığını kaydeden Malhis, " Gazze halkı açlığın pençesinde bir bayram geçiriyor. İsrail, bölgedeki ablukasını artırmış durumda. Kıtlık küçücük bedenleri esir aldı. Açlıktan ölümler başladı. Gazze halkının üzerine, güvenli bölge denilen yerlerde bile ölüm yağıyor. İsrail, acımasızca saldırıyor. Hiçbir ayrım gözetmiyor. İşte Gazze halkı bu şartlarda bayram geçiriyor" ifadelerini kullandı.

Büyük bir insanlık dramının yaşandığına dikkat çeken Dr. Malhis, "Gazze halkı perişan durumda. Orada bayram yok. Ekmek ve su peşinde bekliyor insanlar. Savaş nedeniyle her şey zaten pahalı. Gazze halkı kurban kesemiyor. Her gün onlarca çocuk ölüyor. Doğru düzgün hastane yok. Enerji olmadığı için hastaneler kullanılamıyor. Kuzey'de hiçbir hastane yok" dedi.

"AÇLIK HER TARAFI SARDI"

İnsanların durmaksızın göç ettiğini vurgulayan Malhis, "Refahta da durum pek farklı değil. İnsanlar orta bölgelere göç ediyor. Fakat açlık her tarafı sarmış.



Gazze'de yaşanılanlar 21. yüzyıl adına utanç verici. İnsanlar açlıktan ölüyor. Ancak Gazze halkı her şeye rağmen bayram sevincini diri tutmaya çalışıyor. Bayramı bayram gibi idrak etmek istiyor" şeklinde konuştu.