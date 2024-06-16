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Terör devleti İsrail bayramı da kana buladı! Han Yunus ve Refah'a bombalar... Enkaz şehir Gazze'de buruk 'kurban'

Terör devleti İsrail, Kurban Bayramı'nı da kana buladı. Refah ile Gazze kent merkezine düzenlenen saldırılarda Filistinliler can verdi. El Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenlendi, El Nuseyrat Mülteci Kampı vuruldu. Han Yunus ve Refah da siyonist kurşunlardan nasibini aldı. İşte Gazze Şeridi'nde bombaların gölgesinde geçen buruk Kurban Bayramı'ndan detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 11:38 Güncelleme 16 Haziran 2024, 12:06
Terör devleti İsrail bayramı da kana buladı! Han Yunus ve Refah’a bombalar... Enkaz şehir Gazze’de buruk ’kurban’

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Soykırımcı terör devleti İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile Gazze kent merkezine düzenlediği saldırılarda Filistinlilerden ölen ve yaralananlar oldu.


UNRWA BİNASINA BASKIN

İsrail güçleri daha sonrasında El Faria mülteci kampına baskın düzenlendi. Bölgedeki kaynakların aktardığına göre; çatışma seslerinin duyulduğu kampta bulunan UNRWA binasına da İsrail tarafından el kondu.Soykırım ordusu burayı askeri keskin nişancı karakolu olarak kullanıyor.



ATEŞKES OYUNU

Öte yandan İsrail ordusu abluka altına aldığı Gazze'nin güneyindeki askeri faaliyetlere 'yerel ve taktiksel' bir ara verileceğini duyurdu.

'İnsani yardım' maskesine sığınan siyonist işgalciler, Gazze'nin güneyinde 08.00-19.00 saatleri arasında, aksi bildirilene kadar askeri faaliyetlerin durdurulacağını bildirdi.

EL NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPINA SALDIRI

Ancak ateşkes oyunu çok da uzun sürmedi. İsrail güçleri Gazze'deki El Nuseyrat mülteci kampının kuzey bölgelerinde bir yerleşim bloğunu patlattı.



Quds News Network isimli haber sitesi ise İsrail'in Han Yunus ve Refah'ı bombaladığını duyurdu.

GAZZE ŞERİDİ'NDE BURUK BAYRAM

Gazze Şeridi'nde ise bayram buruk geçiyor.



Han Yunus kentindeki Filistinliler, bayram namazını İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazı üzerinde kıldı.

Müslümanlar, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazını eda etti.



Bayram namazı öncesi Mescid-i Aksa'nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, Filistinlilere kimlik kontrolü yaptı, bazılarının girişine izin vermedi.



Aksa'ya giremeyenler, Aslan Kapısı önünde bayram namazını kıldı.

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