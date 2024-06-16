Terör devleti İsrail bayramı da kana buladı! Han Yunus ve Refah’a bombalar... Enkaz şehir Gazze’de buruk ’kurban’

UNRWA BİNASINA BASKIN İsrail güçleri daha sonrasında El Faria mülteci kampına baskın düzenlendi. Bölgedeki kaynakların aktardığına göre; çatışma seslerinin duyulduğu kampta bulunan UNRWA binasına da İsrail tarafından el kondu.Soykırım ordusu burayı askeri keskin nişancı karakolu olarak kullanıyor.





ATEŞKES OYUNU



Öte yandan İsrail ordusu abluka altına aldığı Gazze'nin güneyindeki askeri faaliyetlere 'yerel ve taktiksel' bir ara verileceğini duyurdu.



'İnsani yardım' maskesine sığınan siyonist işgalciler, Gazze'nin güneyinde 08.00-19.00 saatleri arasında, aksi bildirilene kadar askeri faaliyetlerin durdurulacağını bildirdi.

EL NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPINA SALDIRI



Ancak ateşkes oyunu çok da uzun sürmedi. İsrail güçleri Gazze'deki El Nuseyrat mülteci kampının kuzey bölgelerinde bir yerleşim bloğunu patlattı.