First Lady diplomasisi! Emine Erdoğan’ın “Gazzeli çocuklar için de çağrı yapın” sözleri uluslararası basında! Dünya 'çağrı' dedi İsrail 'baskı'

AVUSTRALYA, MALEZYA, SİNGAPUR VE BANGLADEŞ

Avustralya merkezli 9news haber sitesi, "Emine Erdoğan, Melania Trump'a Gazzeli çocuklar hakkında konuşması çağrısı yaptı." başlığıyla mektubu haberleştirdi. Haberde, mektubun içeriğine geniş yer verildi.

Malezya merkezli Free Malaysia Today haber sitesi, Erdoğan'ın, Melania Trump'a Gazzeli çocuklara destek vermesi çağrısı yaptığını başlığa taşıyarak mektubun içeriğini aktardı.

Erdoğan'ın, "Sizin mektubunuzdaki duyguları, bir anne, bir kadın, bir insan olarak derinden paylaşıyor, aynı umudu Gazze'nin barışa ve huzura susamış çocukları için de yeşertmenizi diliyorum." ifadeleri kullanıldı.

Singapur merkezli The Straits Times haber sitesi, Erdoğan'ın, Trump'a mektubunu manşete taşıyarak "Emine Erdoğan, Filistin'in küresel olarak tanınmasını vurgulayarak Melania Trump'ın çağrısının tarihi bir görev olacağı mesajını verdi." ifadelerine yer verildi.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS), "Erdoğan'ın eşi, Melania Trump'ı Gazzeli çocuklar için konuşmaya çağırdı." başlıklı haberinde mektubun detaylarını da kullandı.

Haberde, Erdoğan'ın mektuptaki "Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiğiniz bu önemli hassasiyetinizi daha da güçlü bir şekilde, 2 senede 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin zalimce katledildiği Gazze için de göstereceğinize inanıyorum." ifadesi yer aldı.