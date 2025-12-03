Galatasaray’dan Süper Lig’i ayağa kaldıracak transfer!

KASIMPAŞA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK Nijerya Milli Takımı'nın kamp başlangıcının 12 Aralık olarak açıklanması, Osimhen'in Antalyaspor maçının ardından sadece bir gün gecikmeyle kampa katılacağı anlamına geliyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun, Galatasaray'ın ilk yarının son haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçında görev alması mümkün görünmüyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli karşılaşmada Osimhen'den yararlanamayacak.

SÜPER KUPA VE LİG BAŞLANGICI RİSK ALTINDA Galatasaray'ın 5 Ocak'ta Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa finali de Osimhen açısından belirsizliğini koruyor. Afrika Kupası'nda üçüncülük maçı 17 Ocak'ta, final ise 18 Ocak'ta oynanacak. Turnuvada Nijerya'nın ne kadar ilerleyeceği, Osimhen'in Galatasaray'a dönüş tarihini doğrudan etkileyecek. Süper Lig'in ikinci yarısının 15 Ocak'ta başlayacak olması, yıldız golcünün hem Süper Kupa'yı hem de ligin ilk haftalarını kaçırma ihtimalini artırıyor.

GALATASARAY SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet, Osimhen'in yoğun milli takım takviminden kaynaklanan yorgunluk ve sakatlık riskini göz önünde bulundurarak süreci yakından izliyor. Hem oyuncunun sağlığının korunması hem de takımın ikinci yarıdaki hedefleri doğrultusunda planlamanın doğru yapılması büyük önem taşıyor.

DERBİ SONRASI TANSİYON TFF'YE TAŞINDI Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi saha içindeki mücadele kadar, hakem kararlarıyla da büyük tartışma yarattı. 1-1 sona eren karşılaşmanın yönetiminden memnun kalmayan Galatasaray cephesi, tepkisini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak iletti. Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, konuyu bizzat TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmek üzere Riva'ya gitti.