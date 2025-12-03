Galatasaray’dan Süper Lig’i ayağa kaldıracak transfer!
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ocak ayı için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılar, PSG'nin yıldızını transfer etmek adına devrede. İşte detaylar...
Galatasaray'da yeni yıldızların takıma kazandırılması için dünya yıldızları ve devleriyle görüşmeler sürüyor.
SAMSUNSPOR MESAİSİ SÜRÜYOR
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Cuma günü Samsunspor'u konuk edecek olan Galatasaray, kritik mücadele öncesi hazırlıklarına start verdi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde yüksek tempolu bir çalışma programıyla gerçekleştirildi.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idmanın iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. Dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
KAZIMCAN ÇAKMAKLA YARALANDI
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan dev derbi, sahadaki mücadele kadar tribünlerde yaşanan talihsiz bir olayla da gündeme geldi. Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş, gol sevinci sırasında tribünden atılan yabancı maddenin yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Maç sonrası Galatasaray cephesinden gelen tepkilerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yapılan incelemenin ardından Kazımcan Karataş'a çakmak fırlattığı belirlenen şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelinin kimliği stadyumdaki kamera kayıtları ve güvenlik ekiplerinin tespit çalışmalarıyla belirlendi.
1 YIL SPOR MÜSABAKALARINA GİRİŞ YASAĞI
Başsavcılık, gözaltı kararının ardından şüpheli için ek bir yaptırım daha uyguladı. Kazımcan Karataş'ı yaralayan taraftara 1 yıl boyunca spor müsabakalarına giriş yasağı getirildi. Bu yaptırım, Türkiye'de spor alanlarında şiddet ve kötü davranışların önüne geçilmesi için uygulanan tedbirler kapsamında hayata geçirildi.
NİJERYA GENİŞ KADROYU AÇIKLADI OSIMHEN LİSTEDE
Afrika Kupası için geri sayım sürerken Nijerya Milli Takımı geniş kadrosunu duyurdu. Açıklanan listede Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in de yer alması sarı-kırmızılı camiada yeniden tedirginlik yarattı. 26 yaşındaki forvet, son iki milli takım dönüşünde sakatlık yaşayarak Galatasaray'da forma giyememiş ve bu durum sezona doğrudan etki etmişti. Bu nedenle Afrika Kupası öncesi Osimhen'in durumu teknik heyette dikkatle takip ediliyor.
MONACO VE ANTALYASPOR MAÇLARINDA OYNAYABİLECEK
FIFA kuralları gereği Afrika Kupası'na katılacak oyuncuların 15 Aralık'a kadar kulüplerinde kalmasına izin veriliyor. Bu karar, Galatasaray açısından önemli bir avantaj oluşturdu. Yıldız golcü Osimhen, 9 Aralık'ta oynanacak Monaco karşılaşmasında ve 13 Aralık'ta yapılacak Antalyaspor mücadelesinde forma giyebilecek. Teknik direktör Okan Buruk, iki kritik maçta da golcü oyuncusunun sahada olmasını büyük bir şans olarak görüyor.
KASIMPAŞA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Nijerya Milli Takımı'nın kamp başlangıcının 12 Aralık olarak açıklanması, Osimhen'in Antalyaspor maçının ardından sadece bir gün gecikmeyle kampa katılacağı anlamına geliyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun, Galatasaray'ın ilk yarının son haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçında görev alması mümkün görünmüyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli karşılaşmada Osimhen'den yararlanamayacak.
SÜPER KUPA VE LİG BAŞLANGICI RİSK ALTINDA
Galatasaray'ın 5 Ocak'ta Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa finali de Osimhen açısından belirsizliğini koruyor. Afrika Kupası'nda üçüncülük maçı 17 Ocak'ta, final ise 18 Ocak'ta oynanacak. Turnuvada Nijerya'nın ne kadar ilerleyeceği, Osimhen'in Galatasaray'a dönüş tarihini doğrudan etkileyecek. Süper Lig'in ikinci yarısının 15 Ocak'ta başlayacak olması, yıldız golcünün hem Süper Kupa'yı hem de ligin ilk haftalarını kaçırma ihtimalini artırıyor.
GALATASARAY SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet, Osimhen'in yoğun milli takım takviminden kaynaklanan yorgunluk ve sakatlık riskini göz önünde bulundurarak süreci yakından izliyor. Hem oyuncunun sağlığının korunması hem de takımın ikinci yarıdaki hedefleri doğrultusunda planlamanın doğru yapılması büyük önem taşıyor.
DERBİ SONRASI TANSİYON TFF'YE TAŞINDI
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi saha içindeki mücadele kadar, hakem kararlarıyla da büyük tartışma yarattı. 1-1 sona eren karşılaşmanın yönetiminden memnun kalmayan Galatasaray cephesi, tepkisini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak iletti. Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, konuyu bizzat TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmek üzere Riva'ya gitti.
GALATASARAY YÖNETİMİ RİVA'DA TFF BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ
Başkan Dursun Özbek ile Abdullah Kavukcu'nun salı günü saat 14.30 sularında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne geldiği belirtildi. İkilinin, Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol'un verdiği ve vermediği kararlarla ilgili detaylı bir sunum hazırlayarak TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na aktardığı öğrenildi. Galatasaray yönetiminin özellikle ceza sahası içerisindeki pozisyonlar, kart uygulamaları ve VAR süreçleri konusunda ciddi memnuniyetsizlik dile getirdiği ifade edildi.
KRİTİK DERBİ 1-1 SONA ERMİŞTİ
Chobani Stadyumu'nda oynanan dev derbi, yüksek tempolu bir mücadeleye sahne olmuştu. Galatasaray, Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken, Fenerbahçe karşılaşmanın 90+5. dakikasında Jhon Duran'ın kafa golüyle skoru 1-1'e getirmişti. Son saniyelerde gelen gol, sarı-kırmızılı camiada büyük hayal kırıklığı yaratmış, hakem yönetimi ise maçın önüne geçmişti.
YASİN KOL'A RESMİ ŞİKAYET
Galatasaray yönetimi, derbideki kararları nedeniyle maçın hakemi Yasin Kol'u resmen TFF'ye şikayet etti. Özellikle VAR incelemeleri, faul ve kart değerlendirmeleri konusunda Kol'un standart dışı bir yönetim sergilediği savunuldu. Sarı-kırmızılı cephenin, hakemin performansıyla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladığı ve bunu federasyona sunduğu belirtildi.
JHON DURAN'IN GOL SEVİNCİ DE DOSYAYA EKLENDİ
Galatasaray yönetiminin şikayet dosyasında sadece hakem Yasin Kol yer almadı. Sabah gazetesinin haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp avukatları Fenerbahçeli Jhon Duran'ın 90+5'te attığı beraberlik golü sonrası yaptığı sevinci "abartılı ve tahrik edici" bularak oyuncunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi için dilekçe verdi.
TRANSFER İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Şampiyon kadrosuna Victor Osimhen'in bonservisini almasının yanı sıra Leroy Sane, İlkay Gündoğan gibi dünya yıldızlarını ekleyen Cimbom'da Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır gibi yüksek bonservisli isimlerle takviyeler yapıldı. 150 milyon euro civarında transfer ücreti ödendi. Sıra yeni isimlere geldi.
ARA TRANSFER ÖNCESİ BOMBA İDDİA
Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak önemli bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, sarı-kırmızılıların Paris Saint-Germain forması giyen genç savunma oyuncusu Lucas Beraldo ile ilgilendiğini yazdı. Savunmada yaşanan sakatlık problemleri nedeniyle bu bölgeyi güçlendirmeye öncelik veren Galatasaray'ın, transfer için ciddi şekilde devrede olduğu ifade edildi.
DERBİ SONRASI GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, derbiden lider ayrılmasına rağmen savunma hattındaki eksikler nedeniyle alarma geçti. Özellikle sezonun ilk bölümünde defans oyuncularının yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kadro istikrarı sağlayamayan sarı-kırmızılılar, ocak ayında savunmayı yeniden şekillendirmek istiyor.
LUCAS BERALDO HEDEFTE
Brezilya'da yayın yapan Moon BH, Galatasaray'ın PSG'nin 22 yaşındaki Brezilyalı stoperi Lucas Beraldo için girişimde bulunmayı planladığını duyurdu. Haberde, oyuncuya Galatasaray dışında iki dev kulübün daha ilgi gösterdiği aktarıldı.
MANCHESTER UNITED VE FLAMENGO DA PEŞİNDE
Moon BH'nin haberine göre Lucas Beraldo, Manchester United ve Flamengo'nun da radarında. Ancak kaynak, Galatasaray veya Manchester United'ın 25-30 milyon Euro bandında bir teklif yapması hâlinde Flamengo'nun şansının kalmayacağını belirtti. PSG'nin ise genç oyuncu için cazip bir teklif gelmesi durumunda masaya oturmaya sıcak baktığı iddia ediliyor.
GENÇ STOPERİN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Lucas Beraldo bu sezon PSG formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol kaydetti. Savunmadaki agresif oyun yapısı, hava toplarındaki etkinliği ve oyun kurma becerisiyle dikkat çeken genç stoper, Avrupa futbolunun yükselen yetenekleri arasında gösteriliyor. 25 milyon Euro piyasa değerine sahip olan oyuncunun PSG ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY SAVUNMAYA GÜÇ TAKVİYESİ PEŞİNDE
Sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında özellikle savunma bölgesine nokta atışı bir transfer yaparak takımı hem lig hem Avrupa hedeflerine daha güçlü şekilde hazırlamak istiyor. Beraldo'nun gündeme gelmesi, Galatasaray'ın bu bölge için üst düzey bir profil düşündüğünü de gösteriyor. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.