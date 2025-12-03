Fırtına, ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ardından Danylo Sikan'ın 65. dakikada öne geçti. 84. dakikada ise Kazeem Olaigbe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrasında Muhammet Çavuşoğlu kendi ağlarını havalandırdı ve farkın ikiye çıkmasını sağladı. Fatih Tekke'nin öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig'deki performansıyla adından söz ettiren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 'nda da gruplara katılmayı başardı.

Cihan Çanak (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

2' Önce Vanspor sonrasında da Trabzonspor tehlikeli geldi. Vanspor atağında defansın arkasına atılan pasta Onuralp zamanında çıkıp topun sahibi oldu. Ardından Sikan, Vansporlu oyuncudan topu çalarak hızla ceza sahasına girdi. Fakat Vansporlu oyuncu kayarak Sikan'ın vuruş yapmasını engelledi.

6' Trabzonspor'da Mustafa ve Olaigbe çalımlarla yarı sahayı kat etti. Çizgiye inen Olaigbe ortaladı fakat top Sikan'ın arkasında kaldı.

12' Trabzonspor atağında Mustafa, rakip ceza sahasında yerde kaldı penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi. Bu turda VAR olmadığından dolayı pozisyon kontrol edilemiyor.

15' Trabzonspor'da kazanılan serbest vuruşu Sikan kullandı. Sikan'ın vuruşunda Vanspor kalecisi güçlükle kurtardı.

19' Vanspor'da Anestis, Oulai'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

28' Trabzonspor'da Serdar Saatçi sarı kart gördü.

42' Trabzonspor'da Cihan Çanak sarı kart gördü. Ancak burada hakemin büyük bir hatası var. Vansporlu oyuncu ilk olarak Cihan'ı itiyor, ardından aynı hareketi Cihan yapıyor. Fakat hakem Trabzonspor'un atağında oyunu durdurup Cihan'a sarı kart veriyor.

44' Trabzonspor'da Oulai, rakiplerinden çalımlayarak ceza sahasına yaklaştığı gibi vurdu. Fakat Vanspor kalecisi son anda topu kornere gönderdi.

54' Trabzonspor'da Ozan Tufan'ın pasında Mustafa'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

57' Trabzonspor'da Sikan, rakibinden sıyrılıp kaleci ile karşı karşıya kaldı; vuruşunda kaleci şutu ayakları ile kurtardı.

64' Trabzonspor atağında Olaigbe ortayı yaptı. Sikan, rakibe çarparak yükselen topu düzgün bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

64' Kazeem Olaigbe'nin ortasına kafa vuran Danylo Sikan takımını öne geçirdi.

65' Trabzonspor'da Cihan ve Arif çıktı, Zubkov ve Pina oyuna dahil oldu.

72' Vanspor'da Anıl çıktı, Batuhan Kör oyuna dahil oldu.

75' Trabzonspor'da Bouchuari çıktı Muçi girdi, Serdar çıktı Okay girdi.

76' Trabzonspor'da Okay sarı kart gördü.

78' Vanspor'da Traoure sarı kart gördü.

80' Trabzonspor'da Onuralp çok başarılı. İlk etapta Cedric'in dönüp vuruşunda Onuralp çok iyi kurtardı. Ardından yapılan ortaya Cedric bu kez kafayı vurdu, Onuralp yine çok iyi kurtardı.

84' Trabzonspor'da kazanılan korneri Olaigbe kullandı. Olaigbe'nin kornerinde top Vanspor defansında Ensar'a çarpıp kaleye girdi.

84' Trabzonspor, Kazeem Olaigbe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrasında Muhammet'in kendi ağlarını havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.