BM resmen ilan etti! İsrail Gazze'de kıtlığı silah olarak kullanıyor | İngiltere: Bu ahlaki rezalettir

BM insani yardım şefi, Gazze'deki kıtlığın İsrail tarafından 'savaş silahı' olarak 'açıkça teşvik edildiğini' ve 'izin verilseydi önlenebileceğini' söyledi.
BM destekli gözlem kuruluşu IPC, Gazze'de kıtlığın en şiddetli seviyesi olarak bilinen 5. seviyede tespit edildiğini bildirdi.
İNGİLTERE: BU AHLAKİ REZALETTİR
İngiltere ise "Gazze kenti ve çevresindeki bölgede yaşanan kıtlığın teyidi son derece dehşet verici ve bu kıtlık tamamen önlenebilir nitelikte. İsrail hükümetinin Gazze'ye yeterli yardımın girmesine izin vermemesi bu insan yapımı felakete (kıtlığa) neden oldu. Bu ahlaki bir rezalettir" şeklinde açıklama yaptı.
"İSRAİL YARDIMI SİSTEMATİK ŞEKİLDE ENGELLİYOR"
BM yardım şefi Tom Fletcher Cenevre'de gazetecilere, "İzin verilmiş olsaydı önleyebileceğimiz bir açlık bu. Ancak gıdalar sınırda birikiyor çünkü İsrail tarafından sistematik şekilde engelleniyor" dedi.
BM'DEN GAZZE RAPORU
Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığı bildirildi.
IPC, İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin son raporunu yayımladı.
Raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı. 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verildi.
Ayrıca, raporda bu kıtlığın, Gazze Şeridi'nde de yaygınlaşmasının beklendiği belirtildi.