BM resmen ilan etti! İsrail Gazze'de kıtlığı silah olarak kullanıyor | İngiltere: Bu ahlaki rezalettir

BM insani yardım şefi, Gazze'deki kıtlığın İsrail tarafından 'savaş silahı' olarak 'açıkça teşvik edildiğini' ve 'izin verilseydi önlenebileceğini' söyledi.

BM Gazze'de kıtlık ilan etti

BM destekli gözlem kuruluşu IPC, Gazze'de kıtlığın en şiddetli seviyesi olarak bilinen 5. seviyede tespit edildiğini bildirdi.

İNGİLTERE: BU AHLAKİ REZALETTİR

İngiltere ise "Gazze kenti ve çevresindeki bölgede yaşanan kıtlığın teyidi son derece dehşet verici ve bu kıtlık tamamen önlenebilir nitelikte. İsrail hükümetinin Gazze'ye yeterli yardımın girmesine izin vermemesi bu insan yapımı felakete (kıtlığa) neden oldu. Bu ahlaki bir rezalettir" şeklinde açıklama yaptı.

"İSRAİL YARDIMI SİSTEMATİK ŞEKİLDE ENGELLİYOR"

BM yardım şefi Tom Fletcher Cenevre'de gazetecilere, "İzin verilmiş olsaydı önleyebileceğimiz bir açlık bu. Ancak gıdalar sınırda birikiyor çünkü İsrail tarafından sistematik şekilde engelleniyor" dedi.