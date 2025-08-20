Başkan Erdoğan’dan El Pais’e insani yardım mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle İspanyol El Pais Gazetesi'nde "Sınırları Aşan Merhamet: Medeniyetler İttifakı ve İnsani Diplomasi" başlıklı bir makale kaleme aldı:

''Bugün 300 milyondan fazla insan en temel insani ihtiyaçlarından yoksundur. Bu tablo, insanlığın vicdanını sarsan, tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikattir.

Türkiye; Gazze, Suriye ve Lübnan gibi yakın coğrafyamızın yanı sıra Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a ve Latin Amerika'ya kadar insani yardım faaliyetlerini uluslararası kuruluşlarla eşgüdüm halinde fedakârca yürütmektedir.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı kuşatma, aç bırakma ve toplu cezalandırma politikaları sadece uluslararası hukuku değil, insanlığın vicdanını da ayaklar altına almaktadır.

Türkiye, Gazze'ye 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırmış, UNRWA'ya sağladığı destekle 40 milyon doları aşan insani bir seferberlik gerçekleştirmiştir.

Filistin halkının özgür, onurlu ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkânlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz.

Türkiye ve İspanya, Akdeniz'in iki yakasında evrensel değerlere gönülden bağlı iki dost, güçlü birer müttefiktir.

Ortak idealler doğrultusunda el ele vererek, insanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz.''

