Özgür Özel'e tarihi belge tokadı! Başkan Erdoğan'a “Deden neredeydi” sorusuna şehadet belgeli yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “Senin dede neredeydi?” çıkışı, Milli Savunma Bakanlığı arşivinden çıkan belgeyle adeta boşa düştü. Özel’in tartışmalı sözleri sosyal medyada geniş tepki çekerken, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Başkan Erdoğan’ın dedesine ait şehadet belgesini paylaşarak Özel’e tarihi bir yanıt verdi.

Cellat tartışmaları üzerinden Başkan Erdoğan'ı, "Senin dede neredeydi?" diye hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e belgeli yanıt geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tek aday olarak çıkarak dördüncü kez seçildiği CHP Kurultayı'ndaki konuşmasındaki "Bir Stockholm Sendromu'na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum" sözlerine DEM Parti ve Başkan Erdoğan'dan yanıt geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın? Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin. Ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir." sözleriyle Özel'i eleştirdi.

Özel, Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasına Silivri'den verdiği yanıtta, "Türkiye'yi kurtaran, demokrasiyi kuran, demokrasiyi getiren tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı. Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak. CHP yaptı. Senin dede neredeydi?" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN ÖZEL'E 'ŞEHADET BELGELİ' YANIT

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Senin deden neredeydi' sözlerine cevap verdi.

İbiş, Milli Savunma Bakanlığı arşivinde yer alan belgeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı; Rabbim; bin yıldır vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin" dedi.

MSB'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'IN DEDESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dedesi Mustafa oğlu Kemal'in, Sarıkamış Harekatı'nda askere gittiği ve askerdeyken şehit olduğu, arşivlerimizde 'askerde meçhul' ifadeleriyle kesin olarak yer almaktadır." denilmişti.

