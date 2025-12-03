Özgür Özel'e tarihi belge tokadı! Başkan Erdoğan'a “Deden neredeydi” sorusuna şehadet belgeli yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , tek aday olarak çıkarak dördüncü kez seçildiği CHP Kurultayı'ndaki konuşmasındaki "Bir Stockholm Sendromu'na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum" sözlerine DEM Parti ve Başkan Erdoğan'dan yanıt geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın? Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin. Ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir." sözleriyle Özel'i eleştirdi.

Özel, Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasına Silivri'den verdiği yanıtta, "Türkiye'yi kurtaran, demokrasiyi kuran, demokrasiyi getiren tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı. Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak. CHP yaptı. Senin dede neredeydi?" ifadelerini kullandı.