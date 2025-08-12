Dünyanın en büyük yatırım fonundan İsrail’e darbe: Gazze ve Batı Şeria’yı ilhak planından sonra sözleşmeyi feshettiler

Norveç'in 2 trilyon dolarlık kuruluşu ve dünyanın en büyük varlık fonu Norges Investment Management, Gazze ve Batı Şeria'daki ilhak planlarının ardından İsrail şirketleri ile tüm sözleşmeleri feshettiklerini duyurdu.
DÜNYANIN EN BÜYÜK FONU İSRAİLLİ ŞİRKETLERİ FESHETTİ
Norges Investment Management'tan pazartesi günü yapılan açıklamada bazı İsrail şirketlerindeki hisselerini sattıklarını; Gazze ve Batı Şeria'daki durumla ilgili olarak yatırımları yöneten İsrailli varlık yöneticileriyle tüm sözleşmelerini feshettikleri bildirildi.
Fonun CEO'su Nicolai Tangen yaptığı açıklamada, "Savaş halindeki bir ülkede faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapıyoruz ve Batı Şeria ile Gazze'deki koşullar son zamanlarda kötüleşti. Buna karşılık, gerekli özeni daha da artıracağız." dedi.
Fonun yönetim organı olan Norges Bank Investment Management, Norveç Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan hisse senedi endeksinde yer almayan 61 İsrail şirketinden 11'ini elden çıkaracağını duyurdu.
İSRAİL'E BATI ŞERİA VE GAZZE RESTİ
Fon, 11 şirketin "Batı Şeria'daki faaliyetleri nedeniyle ciddi kural ihlallerine katkı sağlama riski yüksek olduğu için" listeden çıkarıldığını açıkladı.
Bundan sonra, fonun İsrail'deki yatırımları sadece hisse senedi endeksinde yer alan şirketlerle sınırlı olacak.
Açıklamada, 2020'den bu yana Batı Şeria ve Gazze'ye ilişkin endişeler nedeniyle 39 şirketle sorun gündeme getirildiği, bunun küresel çaptaki çatışmalara ilişkin gerekli özeni gösterdiği kaydedildi.
Fon, 2024 sonbaharında İsrailli şirketlerin takibinin yoğunlaştırıldığını ve "bu nedenle birkaç İsrailli şirketteki yatırımlarını sattıklarını" belirtti. Ayrıca, NBIM dış yöneticiler tarafından yönetilen tüm İsrailli şirket yatırımlarını kendi bünyesine alacağını ve "İsrail'deki dış yöneticilerle olan sözleşmeleri sonlandırdığını" açıkladı.