Dünyanın en büyük yatırım fonundan İsrail’e darbe: Gazze ve Batı Şeria’yı ilhak planından sonra sözleşmeyi feshettiler

Norveç’in 2 trilyon dolarlık servet fonu Norges Investment Management, Gazze ve Batı Şeria’daki ilhak planları sonrası İsrailli şirketlerle tüm sözleşmelerini feshetti. Fon, 11 şirketi ciddi kural ihlali riski nedeniyle portföyünden çıkardı ve yatırımlarını sadece endekste yer alan şirketlerle sınırlayacağını açıkladı. Ayrıca İsrailli dış yöneticilerle olan sözleşmeler sonlandırıldı.

Norveç'in 2 trilyon dolarlık kuruluşu ve dünyanın en büyük varlık fonu Norges Investment Management, Gazze ve Batı Şeria'daki ilhak planlarının ardından İsrail şirketleri ile tüm sözleşmeleri feshettiklerini duyurdu.

Norges Bank, Takvim Fotoğraf ArşiviNorges Bank, Takvim Fotoğraf Arşivi

DÜNYANIN EN BÜYÜK FONU İSRAİLLİ ŞİRKETLERİ FESHETTİ

Norges Investment Management'tan pazartesi günü yapılan açıklamada bazı İsrail şirketlerindeki hisselerini sattıklarını; Gazze ve Batı Şeria'daki durumla ilgili olarak yatırımları yöneten İsrailli varlık yöneticileriyle tüm sözleşmelerini feshettikleri bildirildi.

Fonun CEO'su Nicolai Tangen yaptığı açıklamada, "Savaş halindeki bir ülkede faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapıyoruz ve Batı Şeria ile Gazze'deki koşullar son zamanlarda kötüleşti. Buna karşılık, gerekli özeni daha da artıracağız." dedi.

Fonun yönetim organı olan Norges Bank Investment Management, Norveç Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan hisse senedi endeksinde yer almayan 61 İsrail şirketinden 11'ini elden çıkaracağını duyurdu.

Gazze, AAGazze, AA

İSRAİL'E BATI ŞERİA VE GAZZE RESTİ

Fon, 11 şirketin "Batı Şeria'daki faaliyetleri nedeniyle ciddi kural ihlallerine katkı sağlama riski yüksek olduğu için" listeden çıkarıldığını açıkladı.

Bundan sonra, fonun İsrail'deki yatırımları sadece hisse senedi endeksinde yer alan şirketlerle sınırlı olacak.

Açıklamada, 2020'den bu yana Batı Şeria ve Gazze'ye ilişkin endişeler nedeniyle 39 şirketle sorun gündeme getirildiği, bunun küresel çaptaki çatışmalara ilişkin gerekli özeni gösterdiği kaydedildi.

Fon, 2024 sonbaharında İsrailli şirketlerin takibinin yoğunlaştırıldığını ve "bu nedenle birkaç İsrailli şirketteki yatırımlarını sattıklarını" belirtti. Ayrıca, NBIM dış yöneticiler tarafından yönetilen tüm İsrailli şirket yatırımlarını kendi bünyesine alacağını ve "İsrail'deki dış yöneticilerle olan sözleşmeleri sonlandırdığını" açıkladı.

Gazze, AAGazze, AA

İSRAİLLİ ŞİRKETLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

NBIM ayrıca, Norveç Maliye Bakanlığı'nın "İsrailli şirketlerdeki yatırımlarını gözden geçirmesini ve gerekli gördüğü yeni önlemleri önermesini" istediğini açıkladı.

Fon, bu incelemeyi başlattığını ve sonuçlarını 20 Ağustos'a kadar sunacağını belirtti.

Gazze, AAGazze, AA

DÜNYANIN EN BÜYÜK FONU

Norveç'in enerji ihracatından elde ettiği gelirle beslenen ve petrol fonu olarak da bilinen bu servet fonu, yaklaşık 1,9 trilyon dolar büyüklüğüyle dünyanın en büyük fonu olup yatırımları tüm dünyaya yayılmış durumda.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARININ MOTORUNU ÜRETEN ŞİRKETE YAPTIRIM

Geçen hafta Norveç gazetesi Aftenposten, fonun İsrail'in savaş uçaklarında kullanılan motor parçalarını üreten Bet Shemesh Engines Holdings şirketine yatırım yaptığını duyurmuştu.

Bu gelişmeler üzerine Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Maliye Bakanı Jens Stoltenberg'den konunun incelenmesini talep etti.

