Dünyanın en büyük yatırım fonundan İsrail’e darbe: Gazze ve Batı Şeria’yı ilhak planından sonra sözleşmeyi feshettiler

Norveç 'in 2 trilyon dolarlık kuruluşu ve dünyanın en büyük varlık fonu Norges Investment Management, Gazze ve Batı Şeria 'daki ilhak planlarının ardından İsrail şirketleri ile tüm sözleşmeleri feshettiklerini duyurdu.

Norges Bank, Takvim Fotoğraf Arşivi

DÜNYANIN EN BÜYÜK FONU İSRAİLLİ ŞİRKETLERİ FESHETTİ

Norges Investment Management'tan pazartesi günü yapılan açıklamada bazı İsrail şirketlerindeki hisselerini sattıklarını; Gazze ve Batı Şeria'daki durumla ilgili olarak yatırımları yöneten İsrailli varlık yöneticileriyle tüm sözleşmelerini feshettikleri bildirildi.

Fonun CEO'su Nicolai Tangen yaptığı açıklamada, "Savaş halindeki bir ülkede faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapıyoruz ve Batı Şeria ile Gazze'deki koşullar son zamanlarda kötüleşti. Buna karşılık, gerekli özeni daha da artıracağız." dedi.

Fonun yönetim organı olan Norges Bank Investment Management, Norveç Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan hisse senedi endeksinde yer almayan 61 İsrail şirketinden 11'ini elden çıkaracağını duyurdu.