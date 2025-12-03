Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde izleyiciyi derinden etkileyen sahneler ekrana geldi.Alplarıyla birlikte İznik Tekfuru'yla yaptığı görüşmeden dönen Orhan Bey, yolda duyduğu seslerin peşine düştü. Seslerin geldiği yerde zikir eden dervişleri gören Orhan Bey, onların yanına oturdu. Kuruluş Orhan’da dervişin nasihatleri yüreklere dokundu Derviş, gönül dünyasına dair anlamlı nasihatlerde bulundu: "Sen zaferler kazandıkça, sen nizam kurdukça o daha da şiddetli taarruza geçecektir. Haset, kıskançlık, kibir ve şehvet onun emrinde. Şeytan, zalim düşmanın veremediği zararı vermek ister. O yüzden gönül dünyamızda sağlam kaleler inşa etmeliyiz. Bey, öyle bir nizam kurmalı ki şeytanın o diyarın kapısından dahi içeri girmeye cesareti bile olmasın." diyerek sürdüren dervişe, Orhan Bey 'Nasıl?' diye sordu.Derviş, "Ahali sana baktıkça hakikati hatırlayacak, doğruluğu görecek." sözleriyle yanıt verdi. Sohbetin sonunda derviş, "Rabbim seni ve neslini cümle cihana sultan eylesin" diyerek Orhan Bey'e dua etti. Bu sahne, izleyicilerden büyük beğeni toplarken sosyal medyada kullanıcılar "sahnenin maneviyatı seviyesi çok etkileyiciydi" yorumlarında bulundu.

Orhan Bey pazarı denetledi ORHAN BEY TEBDİLİ KIYAFET PAZARI DENETLEDİ

Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde, Orhan Bey tebdil kıyafetle halkın arasına karıştı. İlk durağı pazar yeri olan Orhan Bey, tezgâh başındaki bir pazarcıya selam verip hâl hatır sordu.Pazarcının "İşler kesat beyim, cenk vakti fırsatçılar fiyatları yükseltti." sözleri üzerine şüphelenen Orhan Bey, pazarda bir istifçi olup olmadığını araştırmaya başladı. Kendisi gibi tebdil kıyafet içindeki alplarıyla birlikte istifçi tüccarın tezgâhına giden Orhan Bey, yapılan usulsüzlüğe bizzat şahit oldu. Kuruluş Orhan'da Orhan Bey adalet dağıttı Abdurrahman'ın "Orhan Bey'den de mi korkmazsın?" sözüne aldırmayan tüccar, haddini iyice aştı. Dumrul'un öfkeyle üzerine yürümesiyle ortam gerilirken, Orhan Bey araya girdi ve yeni dönemin adalet anlayışını vurguladı: "Gayrı buranın bir kadısı vardır, kim zora düşerse gideceği yer İnegöl kadısıdır." Bu sözlerin ardından Orhan Bey'i fark eden halk, "Orhan Bey'im çok yaşa!" nidalarıyla pazarı inletti. İstifçi tüccar af dilese de Orhan Bey gözünün yaşına bakmadı ve onu Kadı Efendi'nin huzuruna gönderdi.