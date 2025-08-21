PODCAST CANLI YAYIN

İsrail yanlısı söylemi eleştirdi görevden alındı! ABD Dışişlerinden basın görevlisinin Gazze metnine müdahale

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail yanlısı söyleme karşı çıkan Amerikalı basın görevlisi Shahed Ghoreishi’yi görevden aldı. Ghoreishi’nin işten çıkarılması, Washington’ın İsrail’in yerleşim politikaları ve Gazze’ye yönelik saldırılarına destek vermesi nedeniyle eleştirilerin arttığı bir döneme denk geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail yanlısı söylemi eleştirdi görevden alındı! ABD Dışişlerinden basın görevlisinin Gazze metnine müdahale

ABD'de İsrail yanlısı politika dilini eleştiren basın görevlisi görevden alındı.

Gazze, AAGazze, AA

ABD'NİN İSRAİL YANLISI TAVRINA İTİRAZ ETTİ GÖREVDEN ALINDI

Amerikalı sözleşmeli çalışan Shahed Ghoreishi, İsrail'in sert tutumlarını destekleyen politika direktiflerine itiraz etmesinin ardından hafta sonu görevden alındı.

Gazze, AAGazze, AA

GAZZE'YE DESTEK İFADESİ METİNDEN ÇIKARILDI

Ghoreishi, Associated Press'e verilen bir yanıtta "ABD, Gazelilerin zorla yerinden edilmesini desteklememektedir" ifadesini taslak metne ekleyerek Kudüs'teki büyükelçilik yetkilileri ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yardımcılarından tepki aldı. Bu ifade büyükelçilik tarafından metinden çıkarıldı.

Gazze, AAGazze, AA

İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA

Ghoreishi ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'nın büyükelçilik tarafından "Yehuda ve Samarya" olarak tanımlanmasına da itiraz etti. Bu terminoloji İsrail'in aşırı sağcı liderleri tarafından savunuluyor ve ABD Büyükelçisi Mike Huckabee tarafından da sıkça kullanılıyor. Söz konusu ifade, Filistinlilerin toprak üzerindeki haklarını yok saymayı amaçlıyor.

İSRAİL'İN İŞGAL PLANIYLA EŞ ZAMANLI

Ghoreishi'nin görevden alınması, Washington'ın İsrail'in yerleşim politikasına ve Gazze'deki askeri saldırılarına uyum göstermesi nedeniyle maruz kaldığı tepkilerin ortasında geldi.

İşten çıkarılmasının ardından Ghoreishi, sağcı yorumcu Laura Loomer tarafından hedef alındı. Loomer, Ghoreishi'yi Trump'ın Orta Doğu politikalarını tam olarak desteklememekle suçladı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili ayrıntılara girmeyerek bunun bir "iç mesele" olduğunu söyledi.

İsrail Gazzede yeni saldırılara başladığını açıkladı! Katliam haritası: Zorla göçün grafiğini paylaştılarİsrail Gazzede yeni saldırılara başladığını açıkladı! Katliam haritası: Zorla göçün grafiğini paylaştılar

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kripto baronu İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti! Gökalp İçer'in karanlık ağı
İstanbul Valiliği'nden başıboş sokak köpeği açıklaması: İvedilikle toplayın
Türk Telekom
Vurgun ekspresi! Yurt dışından gelen krediler İBB şebekesine ve Ekrem İmamoğlu'na aktı | 38 milyar TL'lik para trafiği
Oranlar açıklandı: Emekliye memura %29'luk enflasyon tahmini geldi! Ocak maaş artışı ne olacak? İşte 3'lü hesap senaryosu
Galatasaray'ın hedefi 2 Eylül! Transferde imza şov zamanı
Meteoroloji açıkladı: 7 ilde sağanak, İstanbul’da 36 derece + yüksek nem alarmı! O gün zirve yapacak! Hafta sonuna dikkat
Fenerbahçe - Benfica maçı sonrası şok yorum! "3-4 transfer lazım"
İsrail Gazze'de yeni saldırılara başladığını açıkladı! Katliam haritası: Zorla göçün grafiğini paylaştılar
CHP'li Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: "Biraz gözünüz doysun"
Telegram suçluların yuvası haline geldi! Dini ve milli değerlere hakaretten pedofiliye kadar her şey var
Solskjaer'in kozu orta saha! Beşiktaş'ın 11'i netleşti
"EkremEdit" Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ'dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: "Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum"
Kader maçı Portekiz'de! Fenerbahçe - Benfica: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Putin'le görüştü! Gündem Alaska Zirvesi ve Ukrayna | Putin'den "İstanbul" teşekkürü
Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Söz Cumartesi ve Barış Anneleri'nde... Kurtulmuş'tan "sabotaj" uyarısı
Memura zam teklifinde flaş! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti'ne taşıyor | Bakan Işıkhan'dan açıklama
NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye'de! Rutte'den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Planlar değişti
Belki de hemşeriniz! Yeşilçam'ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...