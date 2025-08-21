İsrail yanlısı söylemi eleştirdi görevden alındı! ABD Dışişlerinden basın görevlisinin Gazze metnine müdahale

ABD'NİN İSRAİL YANLISI TAVRINA İTİRAZ ETTİ GÖREVDEN ALINDI
Amerikalı sözleşmeli çalışan Shahed Ghoreishi, İsrail'in sert tutumlarını destekleyen politika direktiflerine itiraz etmesinin ardından hafta sonu görevden alındı.
GAZZE'YE DESTEK İFADESİ METİNDEN ÇIKARILDI
Ghoreishi, Associated Press'e verilen bir yanıtta "ABD, Gazelilerin zorla yerinden edilmesini desteklememektedir" ifadesini taslak metne ekleyerek Kudüs'teki büyükelçilik yetkilileri ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yardımcılarından tepki aldı. Bu ifade büyükelçilik tarafından metinden çıkarıldı.