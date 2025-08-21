İsrail yanlısı söylemi eleştirdi görevden alındı! ABD Dışişlerinden basın görevlisinin Gazze metnine müdahale

Gazze, AA

İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA

Ghoreishi ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'nın büyükelçilik tarafından "Yehuda ve Samarya" olarak tanımlanmasına da itiraz etti. Bu terminoloji İsrail'in aşırı sağcı liderleri tarafından savunuluyor ve ABD Büyükelçisi Mike Huckabee tarafından da sıkça kullanılıyor. Söz konusu ifade, Filistinlilerin toprak üzerindeki haklarını yok saymayı amaçlıyor.

İSRAİL'İN İŞGAL PLANIYLA EŞ ZAMANLI

Ghoreishi'nin görevden alınması, Washington'ın İsrail'in yerleşim politikasına ve Gazze'deki askeri saldırılarına uyum göstermesi nedeniyle maruz kaldığı tepkilerin ortasında geldi.

İşten çıkarılmasının ardından Ghoreishi, sağcı yorumcu Laura Loomer tarafından hedef alındı. Loomer, Ghoreishi'yi Trump'ın Orta Doğu politikalarını tam olarak desteklememekle suçladı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili ayrıntılara girmeyerek bunun bir "iç mesele" olduğunu söyledi.