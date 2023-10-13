Bu paylaşım üzerine bir kullanıcı Sidner'e, "İnsanlar bu kadar edepsiz olmak zorunda değil Sara. Ne yazık ki internet yanlış yargılamaların yapıldığı ve başkalarıyla paylaşıldığı bir yer olmamalı." şeklinde tepki gösterdi.

Sidner, İsrail Başbakanlık Ofisi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu iddiaları dile getirdiğini ve kanıtları olduğunu düşündüğünü belirterek, "Sonra bundan (iddialardan) vazgeçtiler." ifadesine yer verdi.

Sidner ise söz konus kullanıcıya, "Ben yanıltıldığımızı iddia ediyorum. Hükümet başkanlarının söylediğini haberleştiriyorum. Haber kuruluşları bunu yapar. Bu, yöneticilerin söylediği bilginin doğru olduğu anlamına gelmez. Aynı haberde, Hamas'ın bu iddiaları reddettiğini de söyledim." yanıtını verdi.







Görüntülerde, İsrail'in güneyinde bir evde küçük çocuk ve bebekle ilgilenen el-Kassam Tugayları'nın, su verdikleri küçük çocuğa besmele öğrettiği, ağlayan bebeği ise bebek arabasında salladığı görüldü. El Kassam Tugaylarından bir kişi ise "Bizim kalplerimizde merhamet var, sizin öldürdüğünüz gibi onları öldürmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.



NE OLMUŞTU?

İsrail'de Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ile başlayan çatışmalar resmen Hamas-İsrail savaşına dönüştü. Gazze'yi 3 koldan kuşatan İsrail, fosfor bombaları kullanarak acımasızca sivilleri katlediyor. İsrail ordusu Gazze Şehrindeki sivillere evlerini terk edip Güney'e gitmeleri için 24 saat süre verdi.



Dışişleri, İsrail'in skandal çağrısına sert tepki gösterdi. BM'den yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivilin 24 saatte taşınması yönündeki çağrısı dehşet verici. Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor ve çöküşün eşiğinde." denildi.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in saldırıları nedeniyle oluşacak insani felakete karşı uyararak, Gazze'dekilerin tehcir edilmesinin "ikinci Nekbe (Büyük Felaket) olacağını belirtti. DSÖ sivillerin kaçacak yeri kalmadığını bildirirken işgalci İsrail 24 saat verdiği halde tanklarla Gazze'ye girmeye başladı.

Öte yandan İsrail ordusu Lübnan sınırında bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı hakkında bilgilere yer verildi. Öte yandan Lübnan'ın İsrail sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda 1 gazeteci öldü, 5 kişi de yaralandı.

Gazze'de soykırı yapan işgalci İsrail ordusuna McDonald's'tan destek geldi. McDonald's'ın İsrail şubesi, İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edileceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık.



Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız" denildi. Türkiye'de yaklaşık 260 şubesi olduğu belirtilen McDonald's'ın bu rezaleti sonrası sosyal medyada boykot çağrıları yapıldı.