CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum! İşgalci devlet savaş suçu işliyor: Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor

İsrail ordusu hava ve denizin yanı sıra obüslerle de Gazze'yi vuruyor. Bölgede yaşananların ardından İsrail ordusunun Gazze'ye kara saldırısı başlatıp başlatmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.
Bölgede durum daha da kritik hale gelirken, akşam saatlerinde İsrail'e ait çok sayıda tankın Sderot yakınında toplandıkları alandan hareket etmesi göze çarptı.
Üzerinde İsrail bayrakları asılan tanklar, bölgede bilinmeyen noktaya doğru hareket etti.
ŞAM VE HALEP HAVALİMANI VURULDU
Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in Şam ve Halep havalimanını vurduğunu açıkladı. Yerel medya kanalı Sham FM, İsrail'in saldırısının Suriye hava savunmasının saldırıya tepki olarak başlatıldığını aktardı.
İŞGALCİ DEVLETTEN CUMA UYARISI
İsrail, yurt dışındaki vatandaşlarına cuma günü dikkatli olma ve Filistinlilere destek gösterilerinden uzak durma çağrısı yaptı. Hamas'ın, dünya Müslümanlarını cuma günü Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek olmaya çağırmasının ardından, Tel Aviv yönetimi, yurt dışındaki vatandaşlarına uyarıda bulundu.
İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurt dışında yaşayan İsraillilere cuma günü dikkatli olmalarını ve Filistinlilere destek gösterilerinden uzak durmalarını tavsiye etti.
Hamas, 10 Ekim'de Filistin halkını, İslam dünyasını ve dünyanın her yerindeki özgür insanları cuma günü Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek için genel seferberliğe çağırmıştı.
24 SAAT SÜRE VERDİLER
İsrail ordusu Gazze Şehrindeki sivillere evlerini terk edip Güney'e gitmeleri için 24 saat süre verdi, BM söz konusu eylemin yıkıcı insani sonuçları olacağı konusunda uyardı.
2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TEMEL İHTİYAÇLARDAN YOKSUN
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla kişinin temel ihtiyaçlar, su ve elektrikten yoksun olduğunu belirtti. ICRC'nin X platformundan yapılan paylaşımda, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, "Bu gece Gazze'de yüz binlerce kişinin uyuyacak yeri yok. Gazze'de 2 milyondan fazla kişi temel ihtiyaçlardan, su ve elektrikten yoksun. Ambulanslar yaralılara ulaşamıyor. Sivillerin, silahlı çatışmaların etkilerinden korunması gerekiyor." ifadeleri yer aldı.
İsrail, 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.
İşte dakika dakika yaşananlar…
13.47 BM: İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivilin 24 saatte taşınması yönündeki çağrısı dehşet verici. Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor ve çöküşün eşiğinde.
11.29 UNICEF: Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. 1 milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı.
10.40 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile uçaklar yola çıktı. Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi.
10.13 İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazı öncesi Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
08.47 İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri kenti boşaltmaya çağırmasının ardından yüz binlerce Filistinli Şifa Hastanesi'ne sığınmaya başladı.