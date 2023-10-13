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Gazze'de soykırım yapan İsrail ordusuna McDonald's'tan bedava yemek! İşgalcileri günde 4000 öğünle besleyecekler

Gazze'de soykırı yapan işgalci İsrail ordusuna McDonald's'tan destek geldi. McDonald's'ın İsrail şubesi, İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edileceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız" denildi. Türkiye'de yaklaşık 260 şubesi olduğu belirtilen McDonald's'ın bu rezaleti sonrası sosyal medyada boykot çağrıları yapıldı.

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 12:29 Güncelleme 13 Ekim 2023, 13:08
Gazze’de soykırım yapan İsrail ordusuna McDonald’s’tan bedava yemek! İşgalcileri günde 4000 öğünle besleyecekler
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası işgalci İsrail, Gazze'yi 3 koldan ablukaya aldı.

Sivil ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, fosfor bombaları kullanarak insanlık suçu işledi.



500'Ü ÇOCUK 1500'DEN FAZLA ŞEHİT
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1500'den fazla kişinin şehit olduğunu 6 bin 600'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında onlarca Filistinli can verdi. İşgalci İsrail'in ablukaya alınan, elektrik ve suyu kesilen, bombalarla yıkıma uğrayan Gazze tam anlamıyla hayalet şehre dönüştü.



ÖLÜM KUSAN İSRAİL ORDUSUNA BEDAVA YEMEK!
Gazze'ye ölüm yağdıran işgalci İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken dünyanın en büyük fast-food zincirleri arasında yer alan McDonald's'tan skandal bir adım geldi.

McDonald's'ın İsrail şubesi, İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edileceklerini duyurdu.



"5 ŞUBE AÇTIK 4 BİN ÖĞÜN BAĞIŞTA BULUNACAĞIZ"
McDonald's İsrail'den yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız" ifadeleri kullanıldı.



Sosyal medya sayfalarında da işgalci askerlere verilen yiyeceklerin görselleri paylaşıldı.

Türkiye'de yaklaşık 260 şubesi olduğu belirtilen McDonald's'ın bu skandal adımı sonrası sosyal medyada boykot çağrıları yapıldı.




TEPKİ ÇOK BÜYÜK
Gelen yoğun tepkiler üzerine McDonald's'ın İsrail şubesi sosyal medya hesaplarını kilitledi.


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