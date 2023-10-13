Gazze’de soykırım yapan İsrail ordusuna McDonald’s’tan bedava yemek! İşgalcileri günde 4000 öğünle besleyecekler





"5 ŞUBE AÇTIK 4 BİN ÖĞÜN BAĞIŞTA BULUNACAĞIZ"

McDonald's İsrail'den yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız" ifadeleri kullanıldı.