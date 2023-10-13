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Bomba yağdırdı: Gazze'den sonra Lübnan da İsrail ordusunun hedefinde! Topçu atışında 1 gazeteci öldü

İsrail ordusu Lübnan sınırında bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı hakkında bilgilere yer verildi. Öte yandan Lübnan'ın İsrail sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda 1 gazeteci öldü, 5 kişi de yaralandı.

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 17:47 Güncelleme 14 Ekim 2023, 04:15
Bomba yağdırdı: Gazze’den sonra Lübnan da İsrail ordusunun hedefinde! Topçu atışında 1 gazeteci öldü

İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi. Saldırının ardından sınırda çatışma çıktığı, İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun şekilde görülmeye başladığı kaydedildi.

İsrail Lübnan sınırını bombalıyor!

İsrail'in topçu atışı Lübnan ordusunun bölgedeki bir gözetleme noktasına isabet etti. Devam eden gerginlikte can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İsrail ordusu basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hanita yerleşim yerinin yakınında meydana gelen patlama nedeniyle güvenlik çitlerinde hafif hasar meydana geldi.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarına doğru topçu atışıyla karşılık verildiğini aktardı. Lübnan topraklarından olası bir sızmaya karşı bölgede saldırı alarmı çaldığı ve çevrede arama yapıldığı belirtildi.

İsrail-Filistin çatışması abluka alındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli savaş halini aldı. Bu dönemde, İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılarla bu bölge de yeniden ısındı. İsrail ordusu, kuzey sınırında teyakkuz halinde bekliyor.

1 GAZETECİ ÖLDÜ
Lübnan'ın İsrail sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda 1 gazeteci öldü, 5 kişi de yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda 1 gazetecinin hayatını kaybettiği, 3 gazetecinin de yaralandığını aktardı.

İsrail gazetecileri işte böyle vurdu!

Ölen gazetecinin Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah olduğu belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu açıkladı.

İsrail-Filistin çatışması abluka alındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli savaş halini aldı. Bu dönemde, İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullah'ı arasında karşılıklı saldırılarla bu bölge de yeniden ısındı. İsrail ordusu, kuzey sınırında teyakkuz halinde bekliyor.

LÜBNAN BAŞBAKANI: İSRAİL GAZETECİLERİ DİREKT HEDEF ALDI
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde gazetecileri direkt hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Lübnan Başbakanlık Ofisi, Mikati'nin gazetecilere yönelik sınırdaki saldırıya ilişkin açıklamasını, sosyal medya hesabından paylaştı.

Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları kapsamında gazetecileri direkt hedef aldığını ifade etti. Gazetecilere saldırı ile İsrail'in "kara siciline yeni bir rezaleti eklediğini" kaydeden Mikati, saldırıda hayatını kaybeden gazetecinin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledi.

Lübnan'ın İsrail sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda, 1 gazeteci ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı.

REUTERS, İSRAİL ÖLDÜRDÜ DİYEMEDİ
İşgalci İsrail polisinin Lübnan sınırında gazetecilerin olduğu aracı vurması sonucu Reuters fotoğrafçısı Issam Abdullah hayatını kaybetti. Reuters, yayımladığı mesajında Issam Abdullah'ın İsrail tarafından öldürüldüğüne değinmedi.

REUTERS "İsrail öldürdü" diyemedi!

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