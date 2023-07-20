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    • Dünya
    • 20.07.2023 16:40
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    • 20.07.2023 16:53
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    Akıllanmazsın İsveç! Momika'dan yeni provokasyon! Bu kez ülkesinin büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık! Polis izledi AFP fotoğrafları geçti!

    Son dakika haberleri... NATO’ya girmek için Türkiye’ye resmen yalvaran İsveç akıllanacak gibi durmuyor. NATO bileti TBMM’nin elinde olan İsveç’te yine aynı isim Kur-an’ı Kerim’e saygısızlık yaptı. Kurban Bayramı’nda da kutsal kitabımızı yakmaya çalışan Şii milislerin ortağı Salvan Momika, bu kez kendi ülkesinin büyükelçiliği önünde provokasyonunu gerçekleştirdi. Provokatörü olay yerindeki bazı kişiler yuhalarken İsveç polisinin seyirci kaldığı görüldü.

    takvim.com.tr
    Akıllanmazsın İsveç! Momika’dan yeni provokasyon!

    İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü Kur'an-ı Kerim yakan provokatör, bugün yeni bir provokasyona imza attı.

    Irak'tan İsveç'e göç eden Salvan Momika isimli erkek, bayramın birinci günü bir cami önünde kutsal kitabı yaktı. Dünya çapında İsveç'e yönelik sert tepkileri beraberinde getiren provokasyon için, Stockholm polisinin resmi izni vardı.

    İran destekli Haşdi Şabi paramiliter grubunun üniformalarıyla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan Salvan Momika, 28 Haziran'dan sonra bugün Irak Büyükelçiliği'nin önündeydi.

    Polisten Kur'an-ı Kerim yakmak için izin alan provokatör, büyükelçilik önünde kutsal kitabı yere atıp çiğnedi. AFP haber ajansı, Salvan Momika'nın yerel saatle 13.00'teki provokasyonunda bu kez Kur'an-ı Kerim'i yakmadığını, yere atıp ayağıyla üstüne bastığını bildiriyor.

        Yerel medyadaki haberlerde, Stockholm'deki skandalın tam da Irak'la İsveç arasında patlak veren krizin ortasında gerçekleştiği yorumları var.

        Provokasyon sırasında yüz kadar insanın yanı sıra uluslararası medya da Irak Büyükelçiliği'nin önündeydi.

        Expressen gazetesi, Salvan Momika'nın Irak bayrağını da ayağıyla çiğnediği bilgisini verdi.

        Gazetedeki haberde, olay yerinde resmi üniformalı polislerin yanı sıra sivil polislerin de bulunduğu, polis ekiplerinin kamerayla provokasyonu kayıt altına aldığı belirtildi.

        Büyükelçilik önündeki insanlardan bazıları Momika'yı yuhaladığını aktaran yerel medya, "Sen bir köpeksin" seslerinin duyulduğunu bildiriyor.

            Irak'ın başkenti Bağdat'taki öfkeli göstericiler, Stockholm yönetiminin Momika'ya resmi izin vermesi üzerine bugün sabaha karşı İsveç Büyükelçiliği'ni ateşe verdi. Polisin engelleyemediği protestocular içeri zorla girdi, çatışma sabah gün ağardığında halen sürüyordu.

            Stockholm yönetimi elçilikte çalışan hiç kimsenin yara almadığını duyururken, Bağdat yönetimi öğle saatlerinde Irak'taki İsveç Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı.

            Dünyanın en büyük askeri ittifakı NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'te, 2023'ün ilk haftalarından bu yana birçok provokasyon gerçekleşti. Terör örgütü PKK/YPG'liler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini Stockholm Belediyesi önünde astı, polis teröristlere engel olmadı. Birkaç gün sonra bu kez aşırı sağcı parti lideri Rasmus Paludan, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

                Salvan Momika ise, NATO Zirvesi'ne günler kala başkent Stockholm'deki Medborgarplatsen Camii'nin önünde yeni bir provokasyona imza attı. Terörle mücadele yasasının 1 Haziran'da değiştiği İsveç'te, yeni provokasyonlar da polisten alınan izinle gerçekleşti.

                İSVEÇ'İN KADERİ TBMM'DE
                Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin, "Şu anda yol haritası mevcut. Yol haritasını İsveç makamları bize sunacaklar." dedi. NATO'ya katılım için TBMM'yi işaret eden Erdoğan, "Onay makamı Meclis'tir. Meclis'ten geçtikten sonra benim onayıma gelir." açıklamasında bulundu.

                "TÜRKİYE 'EVET' DEMEDİ"
                Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında sürece ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

                İsveç'in NATO'ya kabul edilmediğini vurgulayan Çelik, "Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine evet demedi, NATO üyeliğinin önünü açmaya evet dedi. Meclis bunu takdir edecek." diye konuştu.

                Şİİ MİLİSLERLE ÇALIŞIYORMUŞ
                NATO kaderi Türkiye'ye bağlı olan İsveç, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan nefret hareketlerine ön ayak olmayı sürdürüyor. Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm'de polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakıldı.

                Mukaddesatımızın hedef alınmasına Türkiye'den sert tepki gelirken İsveç basınını "NATO'ya giremeyeceğiz" endişesi sardı.


                Hakan Fidan'ın "Göz yuman İsveç suç ortağıdır" mesajının altını çizildi, NATO kaderinin Ankara'ya bağlı olduğu vurgulanan haberlerde "Türkiye kızacak" ifadesi kullanıldı.



                MÜSLÜMANLARA NEFRET KUSTU
                Öte yandan rezil olayın faili olan Selvan Momika, Kur'an-ı Azimüşşan'ı "Nükleer silahlardan daha tehlikeli bir kitap" olarak tanımlayıp Müslümanlara nefret kustu.



                Şİİ MİLİSLERLE ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI!
                Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Momika'nın, ülkesinde Şii milislerle çalıştığı ortaya çıktı.

                Musul'a bağlı Hamdaniyye bölgesinde 1986 yılında doğan Momika'nın terör örgütü DEAŞ saldırıları sırasında, Haşdi Şabi'ye bağlı "Süryani Şahinleri" adıyla bir milis yapısı kurduğu belirtiliyor. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Momika'nın o dönem bazı milis üyeleriyle Musul'a bağlı bölgeleri gezdiği görülüyor.



                    MİLİS GRUBUNUN SORUMLUSU
                    Öte yandan görüntülerde bir grup silahlı kişiye hitap eden Momika, kendisinin "Şii milis grubu Ketaib İmam Ali'ye bağlı İsa bin Meryem adlı grubun sorumlusu" olduğunu ifade ediyor.

                    Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması sonrası "Süryani Birliği" adlı bir parti kuran Momika, sosyal medya hesabı Facebook'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grupların 27 Temmuz 2022 tarihinde Irak Meclisi'ni basması sırasında meclis binası önünde fotoğraf paylaşırken, Ekim 2019'daki gösteriler esnasında ise Sadr'a karşı paylaşımlarda bulunduğu dikkati çekti.


                    Fotoğrafta: Selvan Momika (solda)

                    IRAK'TA SUÇ KAYDI MEVCUT
                    Basında Irak'ta bazı insan hakları suçlarına karıştığı belirtilen Selvan Momika'nın İsveç Demokrat Partisi üyesi olduğu iddia edildi.

                    Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Irak Dışişleri Bakanlığı, Momika'nın ülkede yargılanması için İsveç'ten iadesini istemişti.
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                    Haberler Dünya Akıllanmazsın İsveç! Momika'dan yeni provokasyon! Bu kez ülkesinin büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık! Polis izledi AFP fotoğrafları geçti!
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