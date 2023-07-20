Akıllanmazsın İsveç! Momika'dan yeni provokasyon! Bu kez ülkesinin büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık! Polis izledi AFP fotoğrafları geçti!

İSVEÇ'İN KADERİ TBMM'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin, "Şu anda yol haritası mevcut. Yol haritasını İsveç makamları bize sunacaklar." dedi. NATO'ya katılım için TBMM'yi işaret eden Erdoğan, "Onay makamı Meclis'tir. Meclis'ten geçtikten sonra benim onayıma gelir." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE 'EVET' DEMEDİ"

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında sürece ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.



İsveç'in NATO'ya kabul edilmediğini vurgulayan Çelik, "Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine evet demedi, NATO üyeliğinin önünü açmaya evet dedi. Meclis bunu takdir edecek." diye konuştu.

Şİİ MİLİSLERLE ÇALIŞIYORMUŞ

NATO kaderi Türkiye'ye bağlı olan İsveç, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan nefret hareketlerine ön ayak olmayı sürdürüyor. Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm'de polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakıldı.



Mukaddesatımızın hedef alınmasına Türkiye'den sert tepki gelirken İsveç basınını "NATO'ya giremeyeceğiz" endişesi sardı.



Hakan Fidan'ın "Göz yuman İsveç suç ortağıdır" mesajının altını çizildi, NATO kaderinin Ankara'ya bağlı olduğu vurgulanan haberlerde "Türkiye kızacak" ifadesi kullanıldı.







MÜSLÜMANLARA NEFRET KUSTU

Öte yandan rezil olayın faili olan Selvan Momika, Kur'an-ı Azimüşşan'ı "Nükleer silahlardan daha tehlikeli bir kitap" olarak tanımlayıp Müslümanlara nefret kustu.