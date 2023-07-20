Akıllanmazsın İsveç! Momika'dan yeni provokasyon! Bu kez ülkesinin büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık! Polis izledi AFP fotoğrafları geçti!

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü Kur'an-ı Kerim yakan provokatör, bugün yeni bir provokasyona imza attı.
Irak'tan İsveç'e göç eden Salvan Momika isimli erkek, bayramın birinci günü bir cami önünde kutsal kitabı yaktı. Dünya çapında İsveç'e yönelik sert tepkileri beraberinde getiren provokasyon için, Stockholm polisinin resmi izni vardı.
İran destekli Haşdi Şabi paramiliter grubunun üniformalarıyla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan Salvan Momika, 28 Haziran'dan sonra bugün Irak Büyükelçiliği'nin önündeydi.
Polisten Kur'an-ı Kerim yakmak için izin alan provokatör, büyükelçilik önünde kutsal kitabı yere atıp çiğnedi. AFP haber ajansı, Salvan Momika'nın yerel saatle 13.00'teki provokasyonunda bu kez Kur'an-ı Kerim'i yakmadığını, yere atıp ayağıyla üstüne bastığını bildiriyor.