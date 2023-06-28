İsveç'te "NATO'ya giremeyiz" endişesi! "Türkiye kızacak" dendi Hakan Fidan'ın o mesajının altı çizildi | Kur'an yakan Momika'dan rezil sözler

NATO kaderi Türkiye'nin iki dudağı arasında olan İsveç, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan nefret hareketlerine ön ayak olmayı sürdürüyor.
Bu durumun son örneği İslam aleminin Kurban Bayramı'nın kutladığı bugün kayıtlara geçti.
NATO zirvesi öncesi Stockholm'de polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'in yakıldı. Mukaddesatımızı hedef alan skandal eyleme Türkiye'den üst düzey tepkiler gecikmedi.
"BU PROVOKASYONA SEYİRCİ KALANLAR KAYBEDECEK"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsveç'te Bayramın ilk günü kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. Nefret suçlarını ifade özgürlüğü kisvesi altında savunmak, bu suçlara muhatap olanların hakkını çiğnemek ve gerçek anlamda ifade özgürlüğüne de darbe vurmaktır" açıklamasında bulundu.
Yılmaz, "Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır" dedi.
"AŞAĞILIK EYLEMİ LANETLİYORUM, GÖZ YUMANLAR SUÇA ORTAK"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır" dedi.
İLK İFADESİNE ULAŞTIK! REZİL SÖZLERLE MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI
Stockholm'de polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve Türkiye'den gelen tepkiler sonrası Takvim.com.tr, İsveç basının nabzını tuttu. Rezil olayın faili olan Salwan Salwan Momika'nın ilk ifadesine ulaştı.
"NÜKLEER SİLAHLARDAN DAHA TEHLİKELİ BİR KİTAP"
İsveç'te yayın yapan TV4 isimli televizyon kanalına açıklalama yapan Momika, Kur'an-ı Azimüşşan'ı "Nükleer silahlardan daha tehlikeli bir kitap" olarak tanımlayıp Müslümanlara nefret kustu.
"BAŞKALARI İÇİN KUTSAL OLABİLİR, BİZİM İÇİN DEĞİL"
Kuran'ın "Demokratik yasalar, İsveç ve insani değerler için tehlike oluşturduğunu öne sürerek Momika, "Başkaları için kutsal olan, bizim için kutsal olmak zorunda değildir" sözleriyle kendini aklamaya yeltendi.