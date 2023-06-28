Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.06.2023 22:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.06.2023 22:32
    ABONE OL

    İsveç'te "NATO'ya giremeyiz" endişesi! "Türkiye kızacak" dendi Hakan Fidan'ın o mesajının altı çizildi | Kur'an yakan Momika'dan rezil sözler

    NATO'ya girmek için Ankara'nın kapısında mekik dokuyan İsveç bir yandan da İslam'ı hedef alan nefret hareketlerinin hamisi oluyor. Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakıldı. Mukaddesatımızın hedef alınmasına Türkiye'den sert tepki gelirken İsveç basınını "NATO'ya giremeyeceğiz" endişesi sardı. Hakan Fidan'ın "Göz yuman İsveç suç ortağıdır" mesajının altını çizildi, NATO kaderinin Ankara'ya bağlı olduğu vurgulanan haberlerde "Türkiye kızacak" ifadesi kullanıldı. Öte yandan rezil olayın faili olan Salwan Momika, Kur'an-ı Azimüşşan'ı "Nükleer silahlardan daha tehlikeli bir kitap" olarak tanımlayıp Müslümanlara nefret kustu.

    Ahmet Zeren
    takvim.com.tr
    Özel haber
    İsveç’te NATO’ya giremeyiz endişesi!

    NATO kaderi Türkiye'nin iki dudağı arasında olan İsveç, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan nefret hareketlerine ön ayak olmayı sürdürüyor.

    Bu durumun son örneği İslam aleminin Kurban Bayramı'nın kutladığı bugün kayıtlara geçti.

    NATO zirvesi öncesi Stockholm'de polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'in yakıldı. Mukaddesatımızı hedef alan skandal eyleme Türkiye'den üst düzey tepkiler gecikmedi.



    "BU PROVOKASYONA SEYİRCİ KALANLAR KAYBEDECEK"
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsveç'te Bayramın ilk günü kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. Nefret suçlarını ifade özgürlüğü kisvesi altında savunmak, bu suçlara muhatap olanların hakkını çiğnemek ve gerçek anlamda ifade özgürlüğüne de darbe vurmaktır" açıklamasında bulundu.

    Yılmaz, "Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır" dedi.

    "AŞAĞILIK EYLEMİ LANETLİYORUM, GÖZ YUMANLAR SUÇA ORTAK"
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır" dedi.



    İLK İFADESİNE ULAŞTIK! REZİL SÖZLERLE MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI
    Stockholm'de polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve Türkiye'den gelen tepkiler sonrası Takvim.com.tr, İsveç basının nabzını tuttu. Rezil olayın faili olan Salwan Salwan Momika'nın ilk ifadesine ulaştı.

    "NÜKLEER SİLAHLARDAN DAHA TEHLİKELİ BİR KİTAP"
    İsveç'te yayın yapan TV4 isimli televizyon kanalına açıklalama yapan Momika, Kur'an-ı Azimüşşan'ı "Nükleer silahlardan daha tehlikeli bir kitap" olarak tanımlayıp Müslümanlara nefret kustu.



    "BAŞKALARI İÇİN KUTSAL OLABİLİR, BİZİM İÇİN DEĞİL"
    Kuran'ın "Demokratik yasalar, İsveç ve insani değerler için tehlike oluşturduğunu öne sürerek Momika, "Başkaları için kutsal olan, bizim için kutsal olmak zorunda değildir" sözleriyle kendini aklamaya yeltendi.



        Yaşananlar sonrası İsveç polisinin alarma geçmesi medyada genişçe yer buldu.

        İSVEÇ POLİSİ ALARMDA
        İsveç merkezli "marcusoscarsson.se" uzantılı haber sitesi, polisin sokaklarda karışıklık olmasından korktuğunu bu bağlamda SPT isimli özel polis kuvvetlerinin teyakkuza geçtiğini yazdı.

        Bir yandan da İsveç basınında "NATO'ya giremeyeceğiz" endişesi hakim...



        İSVEÇ BASININDA "NATO'YA GİREMEYECEĞİZ" ENDİŞESİ
        Bu bağlamda Kur'an-i Kerim'in yakılması sonrası Türk makamların verdiği tepki pürdikkat takip edildi.

        "www.aftonbladet.se" isimli haber sitesi gelişmeyi "Dışişleri Bakanı Kuran'ın yakılmasını kınadı" başlığıyla duyurdu. Haberin alt metninde Bakanlar ve AK Parti'nin verdiği tepkiye dikkat çekildi, Hakan Fidan'ın "Göz yuman İsveç suç ortağıdır" mesajının altını çizildi.



        "TÜRKİYE'Yİ KIZDIRMA RİSKİ TAŞIYOR"
        İsveç'in resmi ulusal kanalı olan SVT de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasına ayrı bir pencere açtı.

        İsveç'in NATO'ya katılmak için kaderinin Ankara'ya bağlı olduğu vurgulanan haberde söz konusu eylem "Türkiye'yi kızdırma riski taşıyor" ifadeleriyle servis edildi.

        Başkan Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim yakılmasına ön ayak olan İsveç'e NATO kapılarını kapatan sözleri anımsatıldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Depreme dirençli Bursa
        Haberler Güncel İsveç'te "NATO'ya giremeyiz" endişesi! "Türkiye kızacak" dendi Hakan Fidan'ın o mesajının altı çizildi | Kur'an yakan Momika'dan rezil sözler
            loading
            SON DAKİKA