AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin açıklama: "Türkiye 'evet' demedi, takdir Meclis'in"





"TÜRKİYE 'EVET' DEMEDİ"

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında sürece ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.



İsveç'in NATO'ya kabul edilmediğini vurgulayan Çelik, "Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine evet demedi, NATO üyeliğinin önünü açmaya evet dedi. Meclis bunu takdir edecek." diye konuştu.

"SÜREÇ SONUÇLANMADI MECLİS BUNU TAKDİR EDECEK"

"Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine evet demedi, NATO üyeliğinin önünü açmaya evet dedi. Cumhurbaşkanımız eski üçlü muhtıranın 4. maddesine atıf yapan bir metin çıktı. Türkiye'ye dönük olarak savunma sanayi yaptırımları tamamen kalkacak. Bu zirvede ilk defa NATO Genel Sekreteri, terörle mücadelede özel koordinatör atayacak. Türkiye diyor ki, 'bana karşı taahhütlerin içerisine girdin, ben de bu iyi niyete karşı önünü açıyorum, ama bu süreç sonuçlanmış değil'. Yüce Meclis imza attığı metindeki terörle mücadele ile ilgili olarak, AB süreciyle ilgili olarak İsveç mükellefiyetini yerine getirmiş mi getirmemiş mi? Meclis bunu takdir edecek. Bu zirvede terörle mücadele konusunda yüksek bir taahhüt çıktı. Türkiye'nin AB süreciyle ilgili çok güçlü bir taahhüt ortaya çıktı. Güvenlik ihtiyaçların karşılanması konusunda açık ya da gizli ambargosunun kaldırılması şeklinde taahhüt ortaya çıktı.