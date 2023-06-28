İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına Türkiye'den peş peşe tepkiler! "Bu provokasyona seyirci kalanlar kaybedecek" mesajı





"KAYBEDECEK OLANLAR BU PROVOKASYONU YAPANLAR VE BUNA SEYİRCİ KALANLAR"

Kurban Bayramı'nın ilk günü İsveç'te mukaddesatımız olan Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya Cumhurbaşkanlığı'nca sert tepki gösterildi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsveç'te Bayramın ilk günü kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. Nefret suçlarını ifade özgürlüğü kisvesi altında savunmak, bu suçlara muhatap olanların hakkını çiğnemek ve gerçek anlamda ifade özgürlüğüne de darbe vurmaktır" açıklamasında bulundu.



Yılmaz, "Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır" dedi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Skandal sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi'nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.