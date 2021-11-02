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    • Dünya
    • 02.11.2021 22:13
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    • 02.11.2021 22:34
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    İtalyan basını: Eğer bu G20'nin bir 'galibi' varsa büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'dır

    İtalyan medyasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma'da geçen hafta sonu düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin "kazananı" olduğu yorumları yapıldı. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın ev sahibiyle beraber G20'nin lideri göründüğü belirtildi. "Çin-Rusya ekseninin bu zirveye katılmaması sayesinde Erdoğan manevra alanına sahip oldu, üçüncüsü de bazı kritik noktalarda merkezi rol oynadığını öne çıkartması oldu." değerlendirmesi yapıldı. Haberin detayları...

    AA
    İtalyan basını: Kazanan Erdoğan

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "kurt bir siyasetçi" tanımı G20 zirvesinde bir kez daha tatbik edildi. Deneyimli, geri adım atmayan, öngörülü ve çoklu strateji kurgulayan Erdoğan ve ekibi Türkiye'ye statü atlattı.

    Roma'da 30-31 Ekim'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından İtalyan basınında zirveye dair öne çıkan değerlendirmeler şöyle:

    "TÜM SICAK DOSYALARIN ARANAN İSMİ"

    Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera, zirveye katılan liderleri değerlendirirken, Başkan Erdoğan için "Tüm sıcak dosyaların aranan ismi" başlığını attı.

    "G20'NİN DİĞER ASSOLİSTİ OLDU"

    Gazete, zirve boyunca pek çok liderin Erdoğan'ı görmek istediğine dikkati çekerek, "Ev sahibiyle beraber G20'nin diğer assolisti oldu. Türk Cumhurbaşkanı en sıcak dosyaların kaçınılmaz muhatabı." ifadesini kullandı.

    "BAZI KRİTİK NOKTALARDA MERKEZİ ROL OYNADI"

        La Verita gazetesinde çıkan haberde de "Eğer bu G20'nin bir 'galibi' varsa büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'dır. Abartılı bir değerlendirme mi? Muhtemelen değil. Roma'daki zirvede Türk Cumhurbaşkanı üç etkenden avantaj sağladı: ABD Başkanı Joe Biden'ın hem uluslararası hem de ülkesinde siyasi zayıflığı, Çin-Rusya ekseninin bu zirveye katılmaması sayesinde Erdoğan manevra alanına sahip oldu, üçüncüsü de bazı kritik noktalarda merkezi rol oynadığını öne çıkartması oldu." değerlendirmesi yapıldı.

        MARIO İLİŞKİLERİ ONARDI

        Zirveye ilişkin Il Messaggero gazetesinde çıkan haberde de İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin beyanatlarıyla gerilen Türkiye-İtalya ilişkilerinin, Draghi ve Erdoğan'ın zirve kapsamında ikili görüşmesiyle yumuşadığı belirtildi.

        Gazetede, bu krizin geçmişte kaldığına işaret edilerek, "Onarmak gerekiyordu, öyle de oldu." ifadesi yer aldı.

        "Affariitaliani" isimli internet haber sitesinde "Bu G20 Zirvesi, Erdoğan için başarılı geçti. O gerçek bir kazanan." değerlendirmesi yapıldı.

            Haberde, ev sahibi Draghi'nin zirve boyunca bazı sonuçlar elde ettiğini ancak buna Rusya ve Çin'i dahil edemediği kaydedilerek, bu zirvenin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için "kötü" geçtiği bildirildi.

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            Haberler Dünya İtalyan basını: Eğer bu G20'nin bir 'galibi' varsa büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'dır
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