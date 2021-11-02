İtalyan basını: Eğer bu G20'nin bir 'galibi' varsa büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'dır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "kurt bir siyasetçi" tanımı G20 zirvesinde bir kez daha tatbik edildi. Deneyimli, geri adım atmayan, öngörülü ve çoklu strateji kurgulayan Erdoğan ve ekibi Türkiye'ye statü atlattı.
Roma'da 30-31 Ekim'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından İtalyan basınında zirveye dair öne çıkan değerlendirmeler şöyle:
"TÜM SICAK DOSYALARIN ARANAN İSMİ"
Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera, zirveye katılan liderleri değerlendirirken, Başkan Erdoğan için "Tüm sıcak dosyaların aranan ismi" başlığını attı.
"G20'NİN DİĞER ASSOLİSTİ OLDU"
Gazete, zirve boyunca pek çok liderin Erdoğan'ı görmek istediğine dikkati çekerek, "Ev sahibiyle beraber G20'nin diğer assolisti oldu. Türk Cumhurbaşkanı en sıcak dosyaların kaçınılmaz muhatabı." ifadesini kullandı.
"BAZI KRİTİK NOKTALARDA MERKEZİ ROL OYNADI"